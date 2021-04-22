МИД: Россия призывает Киев прекратить военную эскалацию в Донбассе

Россия призывает Киев прекратить военную эскалацию в Донбассе. Об этом в рамках брифинга по текущим вопросам внешней политики заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Мы призываем Киев перестать имитировать переговорный процесс и приступить к ответственному исполнению обязательств по внутриукраинскому урегулированию на безальтернативной основе Минского комплекса мер, - цитирует ТАСС слова Захаровой.

Как говорил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, деэскалация на территории Украины может произойти только в результате отказа украинских вооруженных сил от провокационных действий. В свою очередь замминистра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул, что поставляя вооружения Киеву, Вашингтон превращает Украину в пороховую бочку. Он также заявил, что США фактически поощряют Киев не соблюдать минские договоренности, призванные урегулировать конфликт в Донбассе.