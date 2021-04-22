Минэкономики учтет в макропрогнозе меры из Послания президента

С учётом объявленных социальных выплат, инфраструктурных кредитов и финансирования новых проектов из Фонда национального благосостояния изменения коснутся прежде всего реальных располагаемых доходов граждан и инвестиций, сказал Решетников.

Как сообщала "РГ", Минэкономразвития подготовило сценарные условия прогноза, они предполагают рост экономики темпами около 3% в год (в 2022 году чуть выше) на фоне быстрого роста инвестиций - свыше 5% в год (в этом году инвестиции вырастут на 3,3% после снижения на 1,4% в 2020 году). Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом инфляции и обязательных платежей), снизившиеся в прошлом году на 3,5%, почти полностью восстановятся в этом году, а затем будут расти темпами около 2,5% в год.