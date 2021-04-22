Новый Polo: цифровая "приборка", матричные фары и "взрослые" опции

Накануне премьеры были опубликованы фотографии обновлённого Volkswagen Polo, достоверность которых вызывала сомнения, но официальная премьера их развеяла. Наряду с внешностью, почти как у восьмой генерации Golf, хэтчбек получил "взрослые" опции, которые встречаются на автомобилях классом выше.

Когда появились фото Polo, то было понятно, что масштаб изменений внешности прямо говорит о том, что Volkswagen сконцентрировал свои усилия на опциональном оснащении. В базовую комплектацию "пятидверки" вошли LED-фары и фонари, но опционально для хэтчбека предусмотрена матричная оптика! Также для Polo доступен комплекс IQ.Drive Travel Assist, в который входят адаптивный круиз-контроль, помощник удержания в полосе и модернизированные системы предотвращения столкновения.

Безопасность была улучшена за счёт внедрения центральной подушки безопасности, установленной между передними креслами.

Фото: Пресс-служба Volkswagen .

Салон новинки тоже почти не отличается от предшествующего Volkswagen Polo: новые варианты обвивки, рулевое колесо и обновлённую центральную консоль.

Однако это общее, и если взглянуть на частное, то становится понятно, что работа была проделана огромная. Например, в "базе" Polo получил 8-дюймовую цифровую панель приборов, а диагональ мультимедиа составляет 6.5 дюйма. В топовых же версиях исполнения для модели предусмотрены "приборка" 10.25 дюйма и ММС с тачскрином 9.2 дюйма.

Ещё одно нововведение - сенсорный блок управления климат-контролем, также появилась беспроводная зарядка

Линейка двигателей Volkswagen Polo не изменилась. В неё входят атмосферный 1.0 MPI мощностью 80 л.с., а также турбированный 1.0 TSI в двух вариантах форсировки: 95 и 110 л.с. Также для хэтчбека доступен битопливный 90-сильный 1.0 TGI. Коробки передач: 5-ступенчатая МКП и 7-скоростная роботизированная трансмиссия DSG.

Фото: Пресс-служба Volkswagen .

Фото: Пресс-служба Volkswagen .

Ожидается, что летом в линейке появится спортивная версия GTI. Дореформенный Polo GTI оснащался 200-сильныс 2.0 TSI.

Polo будет предложен со стандартным обвесом, а также с пакетом R-Line, которую отличают бамперы и отделка салона.

Продажи VW Polo начнутся в Европе в конце 2021 года.

Фото: Пресс-служба Volkswagen .