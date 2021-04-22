Документ был предложен членами фракции ЛДПР еще в 2019 году и первоначально предполагал двукратное увеличение общефедеральной части списков. По мысли авторов, это позволяет "более полно и детально представлять программные и идейные установки избирателям и повысить информированность граждан о позициях партий по различным вопросам". Суть инициативы не вызвала возражений у депутатов. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, увеличение общефедеральной части партийных списков добавит устойчивости парламентским партиям. "Идея укладывается в тренд на усиление роли "большой четверки", добавляет парламентским партиям устойчивости. Избирательная кампания может получиться для них более эффективной", - пояснил он. Володин добавил, что такой формат будет удобен политическим силам со сложным устройством - например, объединенной партии "Справедливая Россия" - "Патриоты" - "За правду". При этом профильный Комитет Госдумы по контролю и Регламенту предложил ко второму чтению законопроекта уточнить цифру, "поскольку инициаторы свое предложение по количеству кандидатов никак не обосновали". В результате переговоров между фракциями Госдума пришла к компромиссному варианту - расширить общефедеральную часть до 15 человек.

Эта норма вступает в силу с момента опубликования закона и будет распространяться на ближайшие выборы в нижнюю палату парламента, которые состоятся в Единый день голосования 19 сентября 2021 года.