Новости

На саммите "SportAccord" обсудят меры борьбы с пандемией 20:38
В Севастополе открыли памятник жертвам Гражданской войны 20:31
"Золотая маска": лучшие в опере 20:28
"Золотая маска". Награждение победителей продолжается 20:19
Суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Черкалина к семи годам колонии 20:14
Объявлены лауреаты "Золотой маски" в жанре оперетты и мюзикла 20:04
В Чехии подсчитали, какие сокращения ждут российское посольство 20:00
В Ереване у здания Генпрокуратуры начались стычки с полицией 19:48
В Госдуме рассчитывают на быстрый ответ на высылку дипломатов РФ из Словакии 19:27
Съезд "Единой России" пройдет в три этапа 19:23
"Нравственное бешенство": Никита Михалков - о новых правилах "Оскара" 19:08
Путин уверен в восстановлении товарооборота с Беларусью 19:05
"ЕР": Проект о полной оплате больничного родителям дошкольников почти готов 19:04
Ученые России и США разработали нанопрепарат для лечения глаз 18:58
МИД РФ разочарован решением Словакии о высылке российских дипломатов 18:50
МОК принял решение изменить олимпийский девиз 18:40
В Петербурге сестру Артура Чилингарова избили в парадной своего дома 18:39
Затраты на госуслуги частным организациям возместят по нормативам 18:21
Путина показали в эфире саммита по климату во время выступления Макрона 18:20
Ученые научились воссоздавать кольчуги с помощью компьютерных игр 18:14
Дочь Майкла Джексона сыграет в "Американской истории ужасов" 17:58
Американский боец АСА раскритиковал Байдена 17:56
Захарова: Россия никому не навязывает свою вакцину 17:47
Лоза прокомментировал "Любимый город" в исполнении лидера Rammstein 17:43
МИД РФ: Киев нагнетает обстановку в Донбассе, стремясь к членству в НАТО 17:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
22.04.2021 20:30
Рубрика: Власть

Общефедеральная часть избирательных списков увеличивается до 15 человек

Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 88(8439)
Уже в этом году партии, участвующие в выборах в федеральный парламент, смогут включить в общефедеральную часть своих списков не десять, а пятнадцать человек. Такая поправка внесена в статью 39 закона о выборах депутатов Госдумы. "РГ" публикует соответствующий закон.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Документ был предложен членами фракции ЛДПР еще в 2019 году и первоначально предполагал двукратное увеличение общефедеральной части списков. По мысли авторов, это позволяет "более полно и детально представлять программные и идейные установки избирателям и повысить информированность граждан о позициях партий по различным вопросам". Суть инициативы не вызвала возражений у депутатов. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, увеличение общефедеральной части партийных списков добавит устойчивости парламентским партиям. "Идея укладывается в тренд на усиление роли "большой четверки", добавляет парламентским партиям устойчивости. Избирательная кампания может получиться для них более эффективной", - пояснил он. Володин добавил, что такой формат будет удобен политическим силам со сложным устройством - например, объединенной партии "Справедливая Россия" - "Патриоты" - "За правду". При этом профильный Комитет Госдумы по контролю и Регламенту предложил ко второму чтению законопроекта уточнить цифру, "поскольку инициаторы свое предложение по количеству кандидатов никак не обосновали". В результате переговоров между фракциями Госдума пришла к компромиссному варианту - расширить общефедеральную часть до 15 человек.

Эта норма вступает в силу с момента опубликования закона и будет распространяться на ближайшие выборы в нижнюю палату парламента, которые состоятся в Единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Совбез РФ разработал меры для обеспечения порядка на выборах
Власть Работа власти Внутренняя политика Единый день голосования-2021 Комментарии к документам

Главное сегодня

МИД РФ разочарован решением Словакии о высылке российских дипломатов
Путин предложил преференции компаниям за инвестиции в "зеленые технологии"
МОК утвердил музыку Чайковского в качестве гимна России на Играх
Субсидируемые авиабилеты могут начать продавать через портал госуслуг
Курс рубля взлетел после сообщений о завершении проверки войск на границе
В Кремле рассказали о "красной линии" с Украиной
МИД РФ: Москва ответит Праге, если та продолжит конфронтацию