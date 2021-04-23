Федеральный закон от 20 апреля 2021 г. N 96-ФЗ "О внесении изменения в статью 39 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 7 апреля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 14 апреля 2021 года

Статья 1

Внести в часть 9 статьи 39 Федерального закона от 22 февраля 2014 года N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 8, ст. 740; 2016, N 11, ст. 1493) изменение, заменив слова "не более десяти кандидатов" словами "не более 15 кандидатов".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Положения статьи 39 Федерального закона от 22 февраля 2014 года N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин