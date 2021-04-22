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22.04.2021 06:19
Рубрика: Власть

Пушков ответил на заявление Псаки о "толстокожести" США

Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал реакцию пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки на фрагмент Послания президента России Владимира Путина, в котором он сравнил нападки на Россию с поведением персонажей книги Редьярда Киплинга.

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На брифинге Псаки спросили, как она оценивает это высказывание российского лидера. Пресс-секретарь заявила, что у США "толстая кожа", поэтому в Вашингтоне ничего не воспринимают на свой счет.

"И напрасно не воспринимают", - написал российский сенатор в своем Telegram-канале. "Толстая шкура не поможет США отвести от себя прямой аналогии, которую провел Путин. И всему миру все ясно и про Шерхана, и про шакалов", - подчеркнул Пушков.

Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному Собранию, заявил, что Россия хочет иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения. "Но мы видим, что происходит в реальной жизни. Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин, и, конечно, вокруг них сразу, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все, как у Киплинга, - подвывают, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг великий писатель был", - отметил президент РФ.

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