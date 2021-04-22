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22.04.2021 11:09
Рубрика: Происшествия

И трава не расти

В Черноземье рукотворные пожары уничтожили 16 домов
Текст: Татьяна Ткачёва
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 86(8437)
Весенние палы на прошлой неделе принесли массу неприятностей жителям сел в Воронежской и Тамбовской областях. Люди по традиции поджигали на лугах и полях сухую траву, изводили мусор на огородах. Из-за сильного ветра огонь быстро приближался к жилью, которое пожарные затем героически спасали.
В эти дни класс пожарной опасности вырос с первого до третьего. Фото: WWW.36MCHS.GOV.RU В эти дни класс пожарной опасности вырос с первого до третьего. Фото: WWW.36MCHS.GOV.RU
В эти дни класс пожарной опасности вырос с первого до третьего. Фото: WWW.36MCHS.GOV.RU

В Воронежской области 13 и 14 апреля регистрировали примерно по 150 таких очагов возгорания в сутки. Самые крупные пожары произошли у села Мечетка в Бобровском районе и у поселка Масловка на левобережной окраине Воронежа. Эти места горели и в приснопамятном 2010-м. На сей раз последствия были менее разрушительными. В Мечетке вовремя провели эвакуацию из отделения интерната для пожилых и инвалидов. Некоторые жители покинули дома, разместившись в ДК и у родственников. Сгорело восемь домов и четыре хозпостройки. В Масловке огонь до жилья не дошел, отсекли его и от соседних объектов - кооператива садоводов и больницы N 8.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
МЧС зафиксировало рост числа поджогов сухой травы

По факту пожаров ведутся доследственные проверки. Правоохранители выясняют, не было ли преступной халатности в действиях местных властей.

Пожарные ожидали осложнения обстановки из-за теплой и сухой погоды (а также, чего греха таить, безалаберности граждан). На всякий случай в Воронеж прибыл вертолет Ка-32 Авиационно-спасательного центра МЧС России.

С 15-го числа в регионе ввели особый противопожарный режим, наложив запрет на разведение открытого огня. Но лучше всяких запретов сработала природа. Похолодание и небольшие дожди в выходные снизили класс пожарной опасности с третьего до первого. Вертолет убыл к месту постоянной приписки. Но воронежские огнеборцы для профилактики открыли сезон "охоты на шашлычников" с воздуха - с помощью патрульных беспилотников. За нарушение противопожарного режима гражданам грозит штраф до четырех тысяч рублей, предпринимателям и юрлицам - до 300 тысяч.

Огнеборцы открыли сезон "охоты на шашлычников" с воздуха - с помощью патрульных беспилотников

На Тамбовщине 14 апреля сгорело восемь домов в селе Троицкая Вихляйка Сосновского района, еще десяток построек придется ремонтировать. Как отметила начальник управления социальной защиты и семейной политики региона Анна Орехова, четыре семьи из Троицкой Вихляйки уже получили по 80 тысяч рублей из регионального бюджета.

Глава региона Александр Никитин напомнил о том, что погорельцы могут рассчитывать и на муниципальную поддержку. Он призвал глав городов и районов области предпринять все необходимые действия, чтобы поддержать людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из-за пожара. Одному пенсионеру уже выделили новый дом.

В области введен запрет на разведение огня на природе.

Прямая речь

Сергей Хренов, начальник пресс-службы главного управления МЧС по Воронежской области:

- Второй год подряд на территории области наблюдается одна и та же погодная аномалия - взрывной рост температуры воздуха с двух-трех до 20 градусов тепла. За три дня класс пожарной опасности вырос с первого до третьего! Если раньше потепление шло постепенно, вместе с вырастанием новой травы, которая в большинстве случаев останавливала распространение огня, то сейчас резкий подъем температуры вызывает только дополнительное высыхание прошлогоднего сухостоя. Вкупе с сильными порывами ветра такая природная ситуация крайне пожароопасна. Именно поэтому ни в коем случае нельзя претворять в жизнь популярнейший сельский миф "все время траву по весне жгли"! А самая главная беда - откровенно равнодушное отношение собственников к своему имуществу. Не окошенные от травы постройки - это постройки, которые с очень высокой долей вероятности сгорят при пожаре.

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