Омич получил восемь лет тюрьмы за убийство из-за комментария в соцсетях

Кировский районный суд вынес приговор омичу, застрелившему оппонента после ссоры в социальных сетях.

Конфликт между двумя интернет-пользователями начался в одном из пабликов, опубликовавшем видеоролик "Мгновенная карма" о нарушении водителем правил дорожного движения. Сразу после этого автохама остановили сотрудники полиции.

"Так ему и надо", - прокомментировал видеозапись один из омичей.

"Тебе тоже карма - с жирной свининой живешь", - резко ответил ему другой интернет-пользователь, намекнув на семейные фотографии владельца аккаунта.

После недолгого выяснения отношений в виртуальном пространстве мужчины договорились встретиться лично. Оскорбленный омич подъехал вместе с другом на своем автомобиле на станцию СТО, где его обидчик работал автослесарем.

- Во время выяснения отношений обвиняемый произвел выстрел из пневматической винтовки, которую он усовершенствовал, усилив убойную силу, в грудь потерпевшего, после чего уехал, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

От полученного ранения автослесарь скончался до приезда скорой помощи.

Преступление удалось раскрыть по горячим следам. Следователи оперативно изъяли видеозаписи с уличных камер наружного наблюдения, обнаружили на них отъезжающий от СТО автомобиль и вычислили его владельца.

- На следствии обвиняемый утверждал, что произвел выстрелы, якобы обороняясь от нападения потерпевшего, но его версия была опровергнута, - сообщает СУ СКР по Омской области. - Автослесарь вышел к нему на встречу с гаечным ключом, а не с оружием.

Кировский районный суд признал омича виновным в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего смерть и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.