Закон вступит в силу с 1 июля 2022 года. С этого момента еще будет действовать переходный период в течение года.
В Ростуризме отметили, что закон поспособствует созданию контролируемого рынка оказания экскурсионных услуг, формированию позитивного имиджа России как страны, благоприятной и безопасной для туризма и отдыха.
Новые нормы помогут очистить рынок от неквалифицированных услуг и сделать его прозрачнее в финансовом плане. Гиды-нелегалы, чаще всего выходцы из Китая, по отзывам специалистов, до 2020 года брали от 50 до 100 долларов в день за свои "услуги".
Никаких данных о численности нелегальных экскурсоводов в России нет. По различным оценкам, в стране могли работать тысячи нелегалов. Тогда их совокупный заработок за летний сезон мог составлять десятки миллионов рублей. Эти деньги могли бы заработать российские дипломированные специалисты.
В законе прописаны понятия "экскурсовода (гида)", "гида-переводчика", "инструктора-проводника". При прохождении ими обязательной аттестации будут учитываться образование, стаж работы, профессиональные знания и навыки, среди которых знание иностранного языка. Проводить аттестацию станут один раз в пять лет органы государственной власти регионов, на территории которых предполагают работать экскурсоводы. Аттестацию инструкторов-проводников на всей территории страны будут проводить уполномоченные на это некоммерческие организации.
Прошедшим аттестацию выдадут аттестат и нагрудную идентификационную карточку экскурсовода (гида), которые будут действовать пять лет. За выдачу аттестата экскурсовода или гида-переводчика будет уплачиваться государственная пошлина. Всех гидов и экскурсоводов включат в единый федеральный реестр Ростуризма.
Так мы хотя бы точно узнаем, сколько в стране профессиональных гидов, и сможем оценить, где они требуются, говорит президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров Александр Осипов. Гид должен не только владеть информацией об истории, культуре, туристических объектах, но и знать, как вести себя в различных нестандартных ситуациях, например, если человеку стало плохо, замечает эксперт.
Новые нормы соответствуют требованиям Всемирной торговой организации, в сооветствии с которыми экскурсоводами могут быть только резиденты страны. Это общемировая практика, нигде в мире иностранцы не водят экскурсии, заметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Но за неисполнение введенных норм должно быть предусмотрено наказание. Штрафы будут внесены в КоАП, они уже подготовлены, добавил эксперт.