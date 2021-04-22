Соглашаясь на экскурсию частного гида, туристы скоро смогут попросить его предъявить аттестат и нагрудную идентификационную карточку. Выдавать такие документы будут только тем гидам и экскурсоводам, которые в ходе аттестации подтвердят свои профессиональные знания и навыки общения с туристами. Фото: Сергей Куксин/РГ

Закон вступит в силу с 1 июля 2022 года. С этого момента еще будет действовать переходный период в течение года.

В Ростуризме отметили, что закон поспособствует созданию контролируемого рынка оказания экскурсионных услуг, формированию позитивного имиджа России как страны, благоприятной и безопасной для туризма и отдыха.

Новые нормы помогут очистить рынок от неквалифицированных услуг и сделать его прозрачнее в финансовом плане. Гиды-нелегалы, чаще всего выходцы из Китая, по отзывам специалистов, до 2020 года брали от 50 до 100 долларов в день за свои "услуги".

Никаких данных о численности нелегальных экскурсоводов в России нет. По различным оценкам, в стране могли работать тысячи нелегалов. Тогда их совокупный заработок за летний сезон мог составлять десятки миллионов рублей. Эти деньги могли бы заработать российские дипломированные специалисты.

Зарубежным гостям не будут рассказывать небылицы, а российские гиды смогут заработать на обслуживании интуристов

В законе прописаны понятия "экскурсовода (гида)", "гида-переводчика", "инструктора-проводника". При прохождении ими обязательной аттестации будут учитываться образование, стаж работы, профессиональные знания и навыки, среди которых знание иностранного языка. Проводить аттестацию станут один раз в пять лет органы государственной власти регионов, на территории которых предполагают работать экскурсоводы. Аттестацию инструкторов-проводников на всей территории страны будут проводить уполномоченные на это некоммерческие организации.

Прошедшим аттестацию выдадут аттестат и нагрудную идентификационную карточку экскурсовода (гида), которые будут действовать пять лет. За выдачу аттестата экскурсовода или гида-переводчика будет уплачиваться государственная пошлина. Всех гидов и экскурсоводов включат в единый федеральный реестр Ростуризма.

Так мы хотя бы точно узнаем, сколько в стране профессиональных гидов, и сможем оценить, где они требуются, говорит президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров Александр Осипов. Гид должен не только владеть информацией об истории, культуре, туристических объектах, но и знать, как вести себя в различных нестандартных ситуациях, например, если человеку стало плохо, замечает эксперт.

Новые нормы соответствуют требованиям Всемирной торговой организации, в сооветствии с которыми экскурсоводами могут быть только резиденты страны. Это общемировая практика, нигде в мире иностранцы не водят экскурсии, заметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Но за неисполнение введенных норм должно быть предусмотрено наказание. Штрафы будут внесены в КоАП, они уже подготовлены, добавил эксперт.