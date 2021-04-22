Новости

"Золотая маска": больше музыки красивой и понятной 20:43
На саммите "SportAccord" обсудят меры борьбы с пандемией 20:38
В Севастополе открыли памятник жертвам Гражданской войны 20:31
"Золотая маска": лучшие в опере 20:28
"Золотая маска". Награждение победителей продолжается 20:19
Суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Черкалина к семи годам колонии 20:14
Объявлены лауреаты "Золотой маски" в жанре оперетты и мюзикла 20:04
В Чехии подсчитали, какие сокращения ждут российское посольство 20:00
В Ереване у здания Генпрокуратуры начались стычки с полицией 19:48
В Госдуме рассчитывают на быстрый ответ на высылку дипломатов РФ из Словакии 19:27
Съезд "Единой России" пройдет в три этапа 19:23
"Нравственное бешенство": Никита Михалков - о новых правилах "Оскара" 19:08
Путин уверен в восстановлении товарооборота с Беларусью 19:05
"ЕР": Проект о полной оплате больничного родителям дошкольников почти готов 19:04
Ученые России и США разработали нанопрепарат для лечения глаз 18:58
МИД РФ разочарован решением Словакии о высылке российских дипломатов 18:50
МОК принял решение изменить олимпийский девиз 18:40
В Петербурге сестру Артура Чилингарова избили в парадной своего дома 18:39
Затраты на госуслуги частным организациям возместят по нормативам 18:21
Путина показали в эфире саммита по климату во время выступления Макрона 18:20
Ученые научились воссоздавать кольчуги с помощью компьютерных игр 18:14
Дочь Майкла Джексона сыграет в "Американской истории ужасов" 17:58
Американский боец АСА раскритиковал Байдена 17:56
Захарова: Россия никому не навязывает свою вакцину 17:47
Лоза прокомментировал "Любимый город" в исполнении лидера Rammstein 17:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
22.04.2021 20:28
Рубрика: Экономика

Проводить экскурсии в России будут только ее граждане

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 88(8439)
Гости России больше не узнают, что в огромные каменные вазы, стоящие в Эрмитаже, во время балов выкладывали фрукты, а Ленин был внуком Петра I. Избавить иностранных туристов от подобных небылиц, наносящих вред имиджу страны, должен новый закон о гидах. Проводить экскурсии смогут только граждане России, прошедшие аттестацию. Изменения внесены в закон об основах туристской деятельности. Документ публикует "Российская газета".
Соглашаясь на экскурсию частного гида, туристы скоро смогут попросить его предъявить аттестат и нагрудную идентификационную карточку. Выдавать такие документы будут только тем гидам и экскурсоводам, которые в ходе аттестации подтвердят свои профессиональные знания и навыки общения с туристами. Фото: Сергей Куксин/РГ

Закон вступит в силу с 1 июля 2022 года. С этого момента еще будет действовать переходный период в течение года.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Ростуризм: Туры с кешбэком купили более миллиона россиян

В Ростуризме отметили, что закон поспособствует созданию контролируемого рынка оказания экскурсионных услуг, формированию позитивного имиджа России как страны, благоприятной и безопасной для туризма и отдыха.

Новые нормы помогут очистить рынок от неквалифицированных услуг и сделать его прозрачнее в финансовом плане. Гиды-нелегалы, чаще всего выходцы из Китая, по отзывам специалистов, до 2020 года брали от 50 до 100 долларов в день за свои "услуги".

Никаких данных о численности нелегальных экскурсоводов в России нет. По различным оценкам, в стране могли работать тысячи нелегалов. Тогда их совокупный заработок за летний сезон мог составлять десятки миллионов рублей. Эти деньги могли бы заработать российские дипломированные специалисты.

Зарубежным гостям не будут рассказывать небылицы, а российские гиды смогут заработать на обслуживании интуристов

В законе прописаны понятия "экскурсовода (гида)", "гида-переводчика", "инструктора-проводника". При прохождении ими обязательной аттестации будут учитываться образование, стаж работы, профессиональные знания и навыки, среди которых знание иностранного языка. Проводить аттестацию станут один раз в пять лет органы государственной власти регионов, на территории которых предполагают работать экскурсоводы. Аттестацию инструкторов-проводников на всей территории страны будут проводить уполномоченные на это некоммерческие организации.

Фото: Татьяна Андреева
Картины художника через 70 лет стали маршрутами для туристов

Прошедшим аттестацию выдадут аттестат и нагрудную идентификационную карточку экскурсовода (гида), которые будут действовать пять лет. За выдачу аттестата экскурсовода или гида-переводчика будет уплачиваться государственная пошлина. Всех гидов и экскурсоводов включат в единый федеральный реестр Ростуризма.

Так мы хотя бы точно узнаем, сколько в стране профессиональных гидов, и сможем оценить, где они требуются, говорит президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров Александр Осипов. Гид должен не только владеть информацией об истории, культуре, туристических объектах, но и знать, как вести себя в различных нестандартных ситуациях, например, если человеку стало плохо, замечает эксперт.

Новые нормы соответствуют требованиям Всемирной торговой организации, в сооветствии с которыми экскурсоводами могут быть только резиденты страны. Это общемировая практика, нигде в мире иностранцы не водят экскурсии, заметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Но за неисполнение введенных норм должно быть предусмотрено наказание. Штрафы будут внесены в КоАП, они уже подготовлены, добавил эксперт.

Экономика Туризм Развитие туризма в России Комментарии к документам

Главное сегодня

МИД РФ разочарован решением Словакии о высылке российских дипломатов
Путин предложил преференции компаниям за инвестиции в "зеленые технологии"
МОК утвердил музыку Чайковского в качестве гимна России на Играх
Субсидируемые авиабилеты могут начать продавать через портал госуслуг
Курс рубля взлетел после сообщений о завершении проверки войск на границе
Некоторым категориям работников будет легче получить доплаты к пенсии
В РАН назвали самые востребованные профессии будущего