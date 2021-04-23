Федеральный закон от 20 апреля 2021 г. N 93-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" в части правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников"

Принят Государственной Думой 7 апреля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 14 апреля 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 49, ст. 5491; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2007, N 7, ст. 833; 2009, N 1, ст. 17; N 52, ст. 6441; 2010, N 32, ст. 4298; 2011, N 27, ст. 3880; 2012, N 19, ст. 2281; 2015, N 27, ст. 3946; 2016, N 10, ст. 1323; N 15, ст. 2066; 2017, N 1, ст. 6; 2018, N 7, ст. 976; N 17, ст. 2420; N 24, ст. 3416; 2019, N 27, ст. 3535; N 42, ст. 5801; N 49, ст. 6978; 2020, N 24, ст. 3740; 2021, N 11, ст. 1710; Российская газета, 2021, 26 марта) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) в абзаце двенадцатом слова "а также организаций," заменить словами "организаций, а также индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2018 года N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" (далее - физические лица, применяющие специальный налоговый режим) и";

б) абзац двадцать первый дополнить словом ", инструктора-проводника";

в) абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:

"экскурсовод (гид) - лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, прошедшее аттестацию и оказывающее услуги по ознакомлению туристов (экскурсантов) с объектами показа, сопровождению туристов (экскурсантов) и информированию туристов (экскурсантов) по пути следования по туристскому маршруту;";

г) абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:

"гид-переводчик - лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, прошедшее аттестацию и свободно владеющее иностранным языком, знание которого необходимо для оказания туристам (экскурсантам) услуг гида-переводчика по ознакомлению туристов (экскурсантов) с объектами показа, сопровождению туристов (экскурсантов) и информированию туристов (экскурсантов) по пути следования по туристскому маршруту;";

д) абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

"инструктор-проводник - лицо, прошедшее аттестацию, сопровождающее туристов (экскурсантов) и обеспечивающее их безопасность при прохождении туристских маршрутов, требующих специального сопровождения (далее - туристский маршрут, требующий сопровождения инструктором-проводником);";

е) дополнить абзацем следующего содержания:

"национальный туристский маршрут - туристский маршрут, имеющий особое значение для развития внутреннего туризма и въездного туризма и определяемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации.";

2) в статье 31:

а) абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:

"содействие в организации профессионального образования, дополнительного образования и профессионального обучения в сфере туризма;";

б) дополнить новым абзацем тридцать девятым и абзацами сороковым - сорок шестым следующего содержания:

"установление порядка размещения сведений о национальных туристских маршрутах и об экскурсоводах (о гидах) или о гидах-переводчиках, прошедших аттестацию для национальных туристских маршрутов, на официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и размещение таких сведений;

утверждение положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью организаций, включенных в реестр организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников;

установление порядка определения национальных туристских маршрутов;

ведение единого федерального реестра экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, единого федерального реестра инструкторов-проводников;

установление порядка ведения реестра организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников, в том числе состава сведений, содержащихся в данном реестре, и ведение данного реестра;

установление правил оказания услуг экскурсоводом (гидом), гидом-переводчиком, правил оказания услуг инструктором-проводником;

установление видов туристских маршрутов, требующих сопровождения инструктором-проводником, категорий их сложности, а также критериев отнесения туристского маршрута к соответствующей категории сложности, в том числе с учетом обеспечения безопасности туристов (экскурсантов);

утверждение формы нагрудной идентификационной карточки инструктора-проводника;";

в) абзац тридцать девятый считать абзацем сорок седьмым;

3) в статье 32:

а) в части первой:

дополнить новым абзацем пятнадцатым и абзацами шестнадцатым, семнадцатым следующего содержания:

"создание аттестационной комиссии для аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, внесение сведений об экскурсоводах (о гидах) и о гидах-переводчиках в единый федеральный реестр экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков;

утверждение формы нагрудной идентификационной карточки экскурсовода (гида) или гида-переводчика;

организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора) за деятельностью организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, которые оказывают услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и (или) инструкторов-проводников, а также утверждение положения о данном виде контроля (надзора);";

абзац пятнадцатый считать абзацем восемнадцатым;

б) абзац пятый части второй изложить в следующей редакции:

"участвовать в организации профессионального образования, дополнительного образования и профессионального обучения в сфере туризма;";

4) дополнить статьями 44 - 46 следующего содержания:

"Статья 44. Условия оказания услуги экскурсоводом (гидом) и гидом-переводчиком. Аттестация экскурсовода (гида) и гида-переводчика

Экскурсовод (гид) и гид-переводчик вправе оказывать услуги только при условии прохождения ими аттестации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о туристской деятельности, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Правила оказания услуг экскурсоводом (гидом) и гидом-переводчиком устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Аттестация экскурсоводов (гидов) или гидов-переводчиков проводится аттестационной комиссией, создаваемой органом государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере туризма.

Не менее двух третей состава аттестационной комиссии должны составлять представители организаций, представляющих профессиональные сообщества туроператоров, турагентов, экскурсоводов (гидов) и (или) гидов-переводчиков, образовательных организаций, которые осуществляют подготовку экскурсоводов (гидов) и (или) гидов-переводчиков, организаций, осуществляющих туристскую деятельность, музеев и иных объектов показа, научных и некоммерческих организаций в сфере культуры, истории, краеведения, искусствоведения, централизованных религиозных организаций и (или) религиозных организаций, входящих в их структуру.

Кворум для проведения заседания аттестационной комиссии должен составлять не менее половины от общего числа ее членов.

Решение об аттестации экскурсовода (гида) или гида-переводчика принимается аттестационной комиссией большинством голосов от числа членов комиссии, присутствующих на ее заседании. При равенстве числа голосов членов комиссии голос председателя комиссии является решающим.

Заседания аттестационной комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания аттестационной комиссии.

Для прохождения аттестации экскурсовод (гид), гид-переводчик, в том числе предполагающие оказывать услуги на национальных туристских маршрутах и (или) туристских маршрутах, проходящих по территориям двух и более субъектов Российской Федерации, обращаются в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере туризма, в котором они предполагают оказывать услуги по ознакомлению туристов (экскурсантов) с объектами показа, сопровождению туристов (экскурсантов) и информированию туристов (экскурсантов) по пути следования по туристскому маршруту, с заявлением об аттестации. В заявлении экскурсовод (гид), гид-переводчик указывают субъекты Российской Федерации, национальные туристские маршруты и (или) туристские маршруты, проходящие по территориям двух и более субъектов Российской Федерации.

Для проведения аттестации экскурсовода (гида), гида-переводчика, предполагающих оказывать услуги на национальных туристских маршрутах и (или) туристских маршрутах, проходящих по территориям двух и более субъектов Российской Федерации, аттестационная комиссия привлекает к участию в проведении аттестации, в том числе посредством видео-конференц-связи, не менее одного члена аттестационной комиссии каждого субъекта Российской Федерации, указанного в заявлении об аттестации. Привлеченные члены аттестационной комиссии из субъектов Российской Федерации принимают участие в принятии решения об аттестации экскурсовода (гида), гида-переводчика.

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, определяет национальные туристские маршруты и размещает сведения о них на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Порядок и критерии аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, порядок и критерии аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, оказывающих услуги на национальных туристских маршрутах, туристских маршрутах, проходящих по территориям двух и более субъектов Российской Федерации, специальные требования к ним, перечень документов, необходимых для аттестации, порядок принятия решений об отказе в аттестации и о прекращении действия аттестата экскурсовода (гида) или гида-переводчика, порядок обжалования указанных решений, формы аттестата экскурсовода (гида) и аттестата гида-переводчика, порядок ведения единого федерального реестра экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков и перечень содержащихся в этом реестре сведений, размещаемых на официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Для прохождения аттестации в качестве экскурсовода (гида) или гида-переводчика соискатель должен соответствовать следующим требованиям:

иметь среднее профессиональное образование или высшее образование;

иметь дополнительное профессиональное образование в области, соответствующей профилю работы экскурсовода (гида) или гида-переводчика, за исключением соискателей, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование в сфере туризма по программам, включающим в себя дисциплину (модуль) по оказанию экскурсоводами (гидами) или гидами-переводчиками соответствующих услуг;

соответствовать специальным требованиям к экскурсоводам (гидам) и гидам-переводчикам, установленным Правительством Российской Федерации;

свободно владеть иностранным языком, на котором предполагается оказывать услуги гида-переводчика по ознакомлению туристов (экскурсантов) с объектами показа, сопровождению туристов (экскурсантов) и информированию туристов (экскурсантов) по пути следования по туристскому маршруту.

Основаниями для отказа в аттестации в качестве экскурсовода (гида) или гида-переводчика являются:

непредставление соискателем документов, необходимых для аттестации;

наличие недостоверных сведений в документах, представленных соискателем для аттестации;

несоответствие соискателя требованиям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, и специальным требованиям к экскурсоводам (гидам) и гидам-переводчикам, установленным Правительством Российской Федерации;

поступление заявления об аттестации, указанного в части двадцать пятой настоящей статьи, от соискателя до истечения шести месяцев со дня принятия в отношении его решения о прекращении действия аттестата экскурсовода (гида) или гида-переводчика.

В случае, если гид-переводчик не владеет иностранным языком, знание которого необходимо для перевода и оказания туристам (экскурсантам) услуг гида-переводчика по ознакомлению туристов (экскурсантов) с объектами показа, сопровождению туристов (экскурсантов) и информированию туристов (экскурсантов) по пути следования по туристскому маршруту, гид-переводчик либо организация или индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги гидов-переводчиков, вправе дополнительно привлечь лицо, владеющее соответствующим иностранным языком, для обеспечения оказания услуг по переводу. При этом указанное лицо не вправе оказывать туристам (экскурсантам) услуги гида-переводчика по ознакомлению туристов (экскурсантов) с объектами показа, сопровождению туристов (экскурсантов) и информированию туристов (экскурсантов) по пути следования по туристскому маршруту.

Соискателю, прошедшему аттестацию, органом государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере туризма выдаются аттестат экскурсовода (гида) или гида-переводчика и нагрудная идентификационная карточка экскурсовода (гида) или гида-переводчика по форме, утвержденной органом государственной власти субъекта Российской Федерации, которые действуют пять лет со дня принятия решения об их выдаче. Наличие аттестата экскурсовода (гида) или гида-переводчика позволяет экскурсоводу (гиду) или гиду-переводчику оказывать услуги на туристских маршрутах, проходящих по территории (территориям) субъекта (субъектов) Российской Федерации, в отношении которых выдан аттестат.

Экскурсовод (гид) и гид-переводчик обязаны проходить аттестацию один раз в пять лет.

За выдачу аттестата экскурсовода (гида) или гида-переводчика уплачивается государственная пошлина в порядке и размере, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Передача аттестата и идентификационной карточки экскурсовода (гида) или гида-переводчика иному лицу не допускается.

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти ведет единый федеральный реестр экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков и размещает содержащиеся в указанном реестре сведения на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Такие сведения являются открытыми и доступными, за исключением случаев, если доступ к таким сведениям ограничен в соответствии с федеральными законами.

Внесение сведений об экскурсоводах (о гидах) и о гидах-переводчиках в единый федеральный реестр экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков осуществляется органом государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере туризма.

Экскурсоводы (гиды) и гиды-переводчики при оказании услуг должны соблюдать правила оказания услуг экскурсоводом (гидом) и гидом-переводчиком, в том числе иметь нагрудную идентификационную карточку экскурсовода (гида) или гида-переводчика, доступную для всеобщего обозрения.

На нагрудной идентификационной карточке экскурсовода (гида) или гида-переводчика должны размещаться цветная фотография экскурсовода (гида) или гида-переводчика и следующие сведения (на русском и английском языках):

фамилия, имя и отчество (при наличии) экскурсовода (гида) или гида-переводчика;

серия, регистрационный номер и срок действия аттестата экскурсовода (гида) или гида-переводчика;

наименование субъекта (субъектов) Российской Федерации, в котором (которых) экскурсовод (гид) или гид-переводчик оказывает услуги;

контактный телефон органа государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере туризма, выдавшего аттестат экскурсовода (гида) или гида-переводчика.

Основаниями для прекращения действия аттестата экскурсовода (гида) или гида-переводчика являются:

истечение срока действия аттестата;

решение органа государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере туризма, выдавшего аттестат экскурсовода (гида) или гида-переводчика, о прекращении действия аттестата.

Основаниями для принятия решения о прекращении действия аттестата экскурсовода (гида) или гида-переводчика являются:

выявление после выдачи аттестата экскурсоводу (гиду) или гиду-переводчику недостоверных сведений в документах, представленных для аттестации;

выявление после выдачи аттестата экскурсоводу (гиду) или гиду-переводчику несоответствия экскурсовода (гида) или гида-переводчика требованиям к экскурсоводам (гидам) и гидам-переводчикам, предусмотренным настоящим Федеральным законом, и критериям аттестации, установленным Правительством Российской Федерации.

Решение о прекращении действия аттестата экскурсовода (гида) или гида-переводчика принимается органом государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере туризма, выдавшим аттестат экскурсовода (гида) или гида-переводчика. Принятие указанного решения является основанием для исключения сведений об экскурсоводе (гиде) или гиде-переводчике из единого федерального реестра экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков. Экскурсовод (гид) или гид-переводчик, в отношении которых на основании абзаца третьего части двадцать четвертой настоящей статьи принято решение о прекращении действия аттестата экскурсовода (гида) или гида-переводчика, вправе обратиться с заявлением об аттестации не ранее чем через шесть месяцев со дня принятия указанного решения. До истечения этого срока данное лицо не может быть аттестовано в качестве экскурсовода (гида) или гида-переводчика ни в одном субъекте Российской Федерации.

Действие настоящей статьи не распространяется на экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, осуществляющих деятельность на основании трудовых договоров или гражданско-правовых договоров с централизованными религиозными организациями, религиозными организациями, входящими в их структуру, и (или) созданными ими организациями, основной целью деятельности которых является осуществление паломнической деятельности, на экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, осуществляющих деятельность на объектах показа и состоящих в отношениях с владельцами указанных объектов на основании трудовых договоров или гражданско-правовых договоров, а также на лиц, осуществляющих ознакомление туристов (экскурсантов) с объектами показа в рамках осуществления образовательной деятельности.

Статья 45. Условия оказания услуг инструктором-проводником. Аттестация инструктора-проводника

Аттестация является обязательной для осуществления лицом деятельности в качестве инструктора-проводника, оказывающего услуги на туристских маршрутах, требующих сопровождения инструктором-проводником.

Правила оказания услуг инструктором-проводником устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Аттестация инструкторов-проводников проводится организациями, включенными в реестр организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников в соответствии со статьей 4[6] настоящего Федерального закона (далее - реестр организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников), по видам туристских маршрутов, требующих сопровождения инструктором-проводником, и категориям их сложности.

Виды туристских маршрутов, требующих сопровождения инструктором-проводником, категории их сложности, а также критерии отнесения туристского маршрута к соответствующей категории сложности, в том числе с учетом обеспечения безопасности туристов, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Порядок и критерии аттестации инструкторов-проводников, перечень документов, необходимых для аттестации, порядок принятия решений об отказе в аттестации и о прекращении действия аттестата инструктора-проводника, порядок обжалования указанных решений, форма аттестата инструктора-проводника, порядок ведения единого федерального реестра инструкторов-проводников, перечень содержащихся в этом реестре сведений, размещаемых на официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Для прохождения аттестации в качестве инструктора-проводника соискатель должен соответствовать следующим требованиям:

пройти профессиональное обучение для работы в качестве инструктора-проводника и иметь опыт работы в соответствии с характеристиками квалификации, которые содержатся в профессиональном стандарте, в качестве стажера по сопровождению туристов и обеспечению их безопасности при прохождении туристского маршрута соответствующих вида и категории сложности либо иметь среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области, соответствующей профилю работы инструктора-проводника, и опыт работы в соответствии с характеристиками квалификации, которые содержатся в профессиональном стандарте, в качестве стажера по сопровождению туристов и обеспечению их безопасности при прохождении туристского маршрута соответствующих вида и категории сложности;

иметь документ, подтверждающий подготовку по оказанию первой помощи;

иметь медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к работе в качестве инструктора-проводника.

Перечень заболеваний, препятствующих работе в качестве инструктора-проводника, порядок проведения медицинского осмотра для установления наличия или отсутствия медицинских противопоказаний к работе в качестве инструктора-проводника, включающего в себя химикотоксикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, форма медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к работе в качестве инструктора-проводника устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

Основаниями для отказа в аттестации в качестве инструктора-проводника являются:

непредставление соискателем документов, необходимых для аттестации;

наличие недостоверной информации в документах, представленных соискателем для аттестации;

несоответствие соискателя требованиям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, и критериям аттестации, установленным Правительством Российской Федерации;

поступление заявления об аттестации от соискателя, указанного в части двадцатой настоящей статьи, до истечения одного года со дня принятия в отношении его решения о прекращении действия аттестата инструктора-проводника.

В качестве инструктора-проводника не может быть аттестовано лицо, имеющее судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, иных тяжких и особо тяжких преступлений против личности, умышленных преступлений против здоровья населения и общественной нравственности.

Соискателю, прошедшему аттестацию, выдаются аттестат инструктора-проводника и нагрудная идентификационная карточка инструктора-проводника, форма которой утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, которые действуют пять лет со дня принятия решения о выдаче аттестата инструктора-проводника. Наличие аттестата инструктора-проводника позволяет инструктору-проводнику оказывать услуги на туристских маршрутах, проходящих по территории (территориям) субъекта (субъектов) Российской Федерации, в отношении которых выдан аттестат.

За выдачу аттестата инструктора-проводника взимается плата в размере, установленном Правительством Российской Федерации.

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти ведет единый федеральный реестр инструкторов-проводников и размещает содержащиеся в указанном реестре сведения на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Такие сведения являются открытыми и доступными, за исключением случаев, если доступ к таким сведениям ограничен в соответствии с федеральными законами.

Внесение сведений об инструкторах-проводниках в единый федеральный реестр инструкторов-проводников осуществляется организациями, включенными в реестр организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников.

Инструкторы-проводники при оказании услуг должны соблюдать правила оказания услуг инструктором-проводником, в том числе иметь при себе нагрудную идентификационную карточку инструктора-проводника, доступную для всеобщего обозрения, оказывать первую помощь сопровождаемым туристам.

На нагрудной идентификационной карточке инструктора-проводника должны размещаться цветная фотография инструктора-проводника и следующие сведения (на русском и английском языках):

фамилия, имя и отчество (при наличии) инструктора-проводника;

серия, регистрационный номер и срок действия аттестата инструктора-проводника;

вид и категория сложности туристского маршрута, по которому аттестован инструктор-проводник;

контактный телефон организации, аттестовавшей инструктора-проводника.

Основаниями для прекращения действия аттестата инструктора-проводника являются:

истечение срока действия аттестата;

решение организации, включенной в реестр организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников, о прекращении действия аттестата.

Основаниями для принятия решения о прекращении действия аттестата инструктора-проводника являются:

выявление после выдачи аттестата недостоверной информации в документах, представленных для аттестации;

выявление после выдачи аттестата несоответствия инструктора-проводника требованиям к инструкторам-проводникам, предусмотренным настоящим Федеральным законом, и критериям аттестации, установленным Правительством Российской Федерации;

неоднократное (более двух раз в течение одного года) привлечение инструктора-проводника к административной ответственности за нарушение предусмотренных законодательством Российской Федерации о туристской деятельности условий оказания услуг инструктором-проводником.

Решение о прекращении действия аттестата инструктора-проводника принимается организацией, выдавшей аттестат. Принятие указанного решения является основанием для исключения сведений об инструкторах-проводниках из единого федерального реестра инструкторов-проводников.

В случае исключения из реестра организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников, сведений об организации, выдавшей аттестат инструктора-проводника, решение о прекращении действия аттестата инструктора-проводника принимается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на основании заключения созданной им комиссии.

Инструктор-проводник, в отношении которого на основании абзаца четвертого части семнадцатой настоящей статьи принято решение о прекращении действия аттестата инструктора-проводника, вправе обратиться с заявлением об аттестации в организацию, включенную в реестр организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников, не ранее чем через один год со дня принятия такого решения.

Статья 46. Организации, уполномоченные на проведение аттестации инструкторов-проводников

Организация вправе проводить аттестацию инструкторов-проводников со дня внесения сведений о ней в реестр организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников. Организация утрачивает такое право со дня исключения сведений о ней из указанного реестра.

Организации, уполномоченные на проведение аттестации инструкторов-проводников, могут проводить аттестацию инструкторов-проводников на всей территории Российской Федерации. Организации, уполномоченные на проведение аттестации инструкторов-проводников, проводят аттестацию инструкторов-проводников по видам и категориям сложности туристских маршрутов.

Ведение реестра организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников, в том числе внесение сведений об организации, уполномоченной на проведение аттестации инструкторов-проводников, в указанный реестр, изменение таких сведений и исключение таких сведений из указанного реестра, осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в установленном им порядке и в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Сведения, содержащиеся в реестре организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников, являются открытыми и общедоступными, за исключением случаев, если доступ к таким сведениям ограничен в соответствии с федеральными законами, и размещаются на официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе в форме открытых данных.

Аттестацию инструкторов-проводников может проводить организация, отвечающая следующим требованиям:

организация является некоммерческой и создана в соответствии с законодательством Российской Федерации;

организация имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности и утвержденные программы профессионального обучения или дополнительные профессиональные программы в области, соответствующей профилю работы инструктора-проводника;

организация имеет учредительные документы, содержащие указание на осуществление организацией образовательной деятельности по подготовке специалистов в сфере туризма для осуществления ими трудовой деятельности по сопровождению туристов и обеспечению их безопасности при прохождении туристских маршрутов различных видов и категорий сложности, по которым организация планирует проводить аттестацию инструкторов-проводников;

территориальная сфера деятельности организации должна позволять проводить аттестацию инструкторов-проводников на территории Российской Федерации (в целях определения территориальной сферы деятельности учитываются обособленные подразделения организации, которые осуществляют свою деятельность на территории федерального округа (федеральных округов);

организация имеет опыт подготовки специалистов в сфере туризма для осуществления трудовой деятельности по сопровождению туристов и обеспечению их безопасности при прохождении туристских маршрутов различных видов и категорий сложности, по которым организация планирует проводить аттестацию инструкторов-проводников, не менее пяти лет, предшествующих дню подачи документов для включения в реестр организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников;

организация имеет специализированные оборудование и снаряжение, принадлежащие организации на праве собственности или ином законном основании и необходимые для проведения аттестации инструкторов-проводников по соответствующим видам и категориям сложности туристских маршрутов, в соответствии с перечнем, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

организация имеет сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", электронный адрес которого включает доменное имя, право на которое принадлежит этой организации;

отсутствие в отношении организации решения о ее ликвидации.

Сведения об организации, соответствующей требованиям, предусмотренным частью пятой настоящей статьи, вносятся в реестр организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников, на основании следующих документов и сведений, представляемых организацией в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти:

заявление о внесении сведений об организации в указанный реестр, подписанное руководителем организации или уполномоченным им лицом, с указанием своих фамилии, имени, отчества (при наличии), места жительства и номера контактного телефона;

копии учредительных документов;

выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 30 дней до дня представления документов;

сведения, подтверждающие территориальную сферу деятельности организации, наименование, места нахождения обособленных подразделений организации на территории Российской Федерации, в которых планируется проводить аттестацию инструкторов-проводников, на день подачи заявления;

копии документов, подтверждающих наличие необходимого опыта подготовки специалистов в сфере туризма для осуществления трудовой деятельности по сопровождению туристов и обеспечению их безопасности при прохождении туристских маршрутов различных видов и категорий сложности, по которым организация планирует проводить аттестацию инструкторов-проводников (копия лицензии на осуществление образовательной деятельности, копии утвержденных программ профессионального обучения или дополнительных профессиональных программ в области, соответствующей профилю работы инструктора-проводника);

копии документов, подтверждающих наличие необходимых специализированных оборудования и снаряжения в соответствии с перечнем, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

копии документов, подтверждающих наличие сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", электронный адрес которого включает доменное имя, право на которое принадлежит этой организации.

В случае, если организация не представила документ, подтверждающий факт внесения записи о ней в единый государственный реестр юридических лиц, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти запрашивает сведения об организации, содержащиеся в этом реестре, в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в течение 20 рабочих дней со дня поступления заявления о внесении сведений об организации в реестр организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников, и иных необходимых документов и сведений принимает решение о внесении сведений об организации в реестр организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников, либо об отказе во внесении в реестр указанных сведений. Соответствующее решение оформляется актом уполномоченного федерального органа исполнительной власти. За рассмотрение заявления о внесении сведений об организации в реестр организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников, и за внесение указанных сведений в реестр плата не взимается.

Уведомление о решении, принятом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения направляется организации с уведомлением о вручении либо вручается под расписку руководителю организации или уполномоченному им лицу. Уведомление о решении об отказе во внесении сведений об организации в реестр организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников, должно содержать основания отказа.

Основаниями для принятия решения об отказе во внесении сведений об организации в реестр организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников, являются:

непредставление необходимых документов и сведений, предусмотренных абзацами вторым, третьим, пятым - восьмым части шестой настоящей статьи;

наличие недостоверных сведений в представленных документах;

несоответствие организации требованиям, предусмотренным настоящим Федеральным законом;

поступление заявления о внесении сведений в реестр организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников, от организации, указанной в части четырнадцатой настоящей статьи, до истечения двух лет со дня принятия решения об исключении сведений о ней из данного реестра.

При отсутствии оснований для отказа во внесении сведений об организации в реестр организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников, предусмотренных частью десятой настоящей статьи, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти вносит сведения об организации в указанный реестр.

Основаниями для исключения сведений об организации из реестра организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников, являются:

заявление организации о прекращении деятельности по проведению аттестации инструкторов-проводников;

ликвидация организации или ее реорганизация (за исключением реорганизации в форме преобразования);

выявление несоответствия организации требованиям, предусмотренным настоящим Федеральным законом;

неоднократное (более двух раз в течение одного года) нарушение организацией порядка аттестации инструкторов-проводников.

Решение об исключении сведений об организации из реестра организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников, может быть обжаловано в суд.

Организация, в отношении которой принято решение об исключении сведений об организации из реестра организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников, на основании абзацев четвертого и пятого части двенадцатой настоящей статьи вправе обратиться в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти с заявлением о внесении сведений о ней в указанный реестр не ранее чем по истечении двух лет со дня принятия такого решения.";

5) части восьмую - десятую статьи 14 изложить в следующей редакции:

"Туроператоры, турагенты, организации, индивидуальные предприниматели, физические лица, применяющие специальный налоговый режим, которые осуществляют экскурсионное обслуживание, обязаны пользоваться услугами инструкторов-проводников, если организуемые ими путешествия связаны с прохождением туристами (экскурсантами) маршрутов, относящихся к видам туристских маршрутов, требующих сопровождения инструктором-проводником, установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Туроператоры, турагенты, организации, индивидуальные предприниматели, физические лица, применяющие специальный налоговый режим, которые осуществляют экскурсионное обслуживание, незамедлительно обязаны информировать уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, специализированные службы по обеспечению безопасности туризма и заинтересованных лиц о чрезвычайных происшествиях, произошедших с туристами (экскурсантами) при прохождении маршрутов, относящихся к видам туристских маршрутов, требующих сопровождения инструктором-проводником, установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Туроператоры, турагенты, организации, индивидуальные предприниматели, физические лица, применяющие специальный налоговый режим, которые осуществляют экскурсионное обслуживание, в случаях и порядке, которые определены частью второй настоящей статьи, обязаны соблюдать установленные требования к туристским маршрутам и порядку организации их прохождения несовершеннолетними туристами, являющимися членами организованной группы несовершеннолетних туристов, а также порядок уведомления уполномоченных органов государственной власти о месте, сроках и длительности прохождения таких маршрутов.";

6) статью 191 дополнить частями седьмой - одиннадцатой следующего содержания:

"Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью организаций, включенных в реестр организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников, осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Предметом федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью организаций, включенных в реестр организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников, является соблюдение организациями, включенными в реестр организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников, обязательных требований к аттестации инструкторов-проводников, а также обязательных требований к таким организациям, установленных настоящим Федеральным законом.

Организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью организаций, включенных в реестр организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов- проводников, регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью организаций, включенных в реестр организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников, утверждается Правительством Российской Федерации.

При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью организаций, включенных в реестр организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2022 года.

2. Экскурсоводы (гиды), гиды-переводчики и инструкторы-проводники, осуществляющие деятельность, предусмотренную Федеральным законом от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона), вправе продолжать осуществление указанной деятельности в течение одного года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

3. Аттестат экскурсовода (гида), аттестат гида-переводчика и аттестат инструктора-проводника, выданные органами государственной власти субъектов Российской Федерации до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, действуют до окончания срока, на который они были выданы, но не позднее 1 января 2024 года.

4. В ходе аттестации в качестве экскурсовода (гида) или гида-переводчика в отношении соискателей, имеющих стаж работы в качестве экскурсовода (гида) или гида-переводчика не менее пяти лет, не применяется условие, установленное абзацем третьим части двенадцатой статьи 4[4] Федерального закона от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации".

5. В ходе аттестации в качестве инструктора-проводника в отношении соискателей, имеющих стаж работы в области, соответствующей профилю работы инструктора-проводника, не менее пяти лет, не применяется условие, установленное абзацем вторым части шестой статьи 4[5] Федерального закона от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации".

Президент Российской Федерации В. Путин