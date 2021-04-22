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Текст:   Марина Трубилина 
20:39 22.04.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 88(8439)

Проблемные дома достроят быстрее

Проблемы обманутых дольщиков решатся быстрее. Поправки в Земельный кодекс публикует "Российская газета".
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Законом расширяется перечень случаев предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду застройщику-банкроту без проведения торгов.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Мишустин расширил возможности Фонда защиты прав дольщиков

Этот порядок будет действовать в двух случаях.

Во-первых, если передача участка необходима для исполнения обязательств застройщика перед дольщиками, в случае принятия арбитражным судом мер по обеспечению требований кредиторов и интересов должника.

Во-вторых, для последующей передачи участка Фонду защиты прав дольщиков, который принял на себя обязательства застройщика перед покупателями квартир по завершению строительства домов или по выплате компенсаций.

Наблюдательный совет фонда уже принял решение о восстановлении прав более 58 тыс. дольщиков в 50 регионах.

"Это колоссальная цифра в масштабе страны, но еще важнее, что за ней стоят реальные семьи, которые получат ключи от своих квартир или возмещения по текущей рыночной цене квадратного метра", - отметил гендиректор фонда Константин Тимофеев.

58 тысяч обманутых дольщиков получат квартиры или компенсации

Через несколько лет проблема, как ожидается, уйдет в прошлое - после перевода отрасли на проектное финансирование в случае банкротства застройщика дольщикам будут просто возвращать деньги, "замороженные" до ввода дома в эксплуатацию на счетах эскроу.

Сейчас из 1,8 млн строящихся квартир в стране с использованием счетов эскроу строится уже более 1 млн, а к концу года их доля, по данным ДОМ.РФ, превысит 80%.

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