Федеральный закон от 20 апреля 2021 г. N 92-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 7 апреля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 14 апреля 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 1998, N 31, ст. 3829; 2001, N 26, ст. 2586; N 33, ст. 3424; 2002, N 12, ст. 1093; 2005, N 1, ст. 18; 2006, N 19, ст. 2061; 2009, N 9, ст. 1043; 2010, N 31, ст. 4193; 2011, N 49, ст. 7069; 2012, N 31, ст. 4333; N 53, ст. 7607; 2014, N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 37; 2016, N 1, ст. 23; 2017, N 18, ст. 2661, 2669; N 30, ст. 4456; 2018, N 18, ст. 2560; 2019, N 22, ст. 2661; N 52, ст. 7825) следующие изменения:

1) часть двенадцатую статьи 20 дополнить предложением следующего содержания: "В случае возложения функций временной администрации по управлению кредитной организацией на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" смета расходов утверждается указанной корпорацией в порядке, установленном ею по согласованию с Банком России.";

2) в части пятой статьи 234 слова "с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его согласования с Банком России и" заменить словами "с реестром требований кредиторов".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2001, N 7, ст. 623; 2003, N 2, ст. 166; 2005, N 19, ст. 1755; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 18, ст. 1942; 2009, N 29, ст. 3619; N 52, ст. 6454; 2010, N 17, ст. 1988; 2011, N 29, ст. 4291; N 49, ст. 7036, 7037, 7040; 2012, N 47, ст. 6391; N 50, ст. 6965; 2013, N 30, ст. 4044, 4084; N 52, ст. 6975; 2014, N 11, ст. 1098; N 30, ст. 4219; 2015, N 27, ст. 3958, 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 41, 47; N 27, ст. 4225; 2018, N 11, ст. 1584; N 31, ст. 4858; N 32, ст. 5115; 2019, N 49, ст. 6953) следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 31 статьи 72 слова ", а также по проведению анализа финансового состояния фонда, предусмотренного статьей 18313 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"," исключить;

2) в пункте 1 статьи 14:

а) абзац шестой дополнить словами ", если в отношении выкупных сумм иное не установлено Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" при осуществлении мер по предупреждению банкротства фонда с участием Банка России";

б) абзац седьмой дополнить словами ", если иное не установлено Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" при осуществлении мер по предупреждению банкротства фонда с участием Банка России";

3) в статье 18:

а) в пункте 2:

дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

"собственных средств фонда, направленных на пополнение средств пенсионных резервов при осуществлении мер по предупреждению банкротства фонда с участием Банка России в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)";";

абзац пятый считать абзацем шестым;

б) в пункте 4:

дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:

"собственных средств фонда, направленных на пополнение средств пенсионных накоплений при осуществлении мер по предупреждению банкротства фонда с участием Банка России в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)";";

абзацы седьмой и восьмой считать соответственно абзацами восьмым и девятым;

4) пункт 8 статьи 201 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

"4) пополнение средств пенсионных накоплений, не включенных в резервы фонда, средств выплатного резерва и средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, при осуществлении мер по предупреждению банкротства фонда с участием Банка России в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".";

5) пункт 3 статьи 28 дополнить абзацем следующего содержания:

"В случаях, установленных Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", полномочия единоличного исполнительного органа фонда могут осуществляться обществом с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора".";

6) в статье 34:

а) пункт 1 после слова "государства" дополнить словами ", а также в целях предупреждения неустойчивого финансового положения фондов";

б) дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7. В целях определения достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда, а также в иной отчетности фонда, представляемой в Банк России, Банк России вправе провести оценку активов и обязательств фонда и стоимости активов под обеспечение указанных обязательств.

Банк России выдает предписание об указании фондом в отчетности данных, полученных Банком России на основании проведенной оценки.

На основании предписания Банка России об указании в отчетности данных, полученных Банком России на основании проведенной оценки, фонд отражает в своей бухгалтерской (финансовой) отчетности и иной отчетности, представляемой в Банк России, размер собственных средств, размер средств пенсионных резервов, размер средств пенсионных накоплений и (или) размер соответствующих обязательств, определенные Банком России на отчетную дату. Обжалование фондом указанного предписания в судебном порядке не приостанавливает его исполнения.

При проведении оценки размера собственных средств, размера средств пенсионных резервов, размера средств пенсионных накоплений и (или) размера соответствующих обязательств Банк России вправе привлекать ответственного актуария и независимого оценщика за счет средств Банка России.";

7) статью 366 дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9. Сроки и иные особенности передачи средств пенсионных накоплений при осуществлении мер по предупреждению банкротства фонда с участием Банка России устанавливаются Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".".

Статья 3

Пункт 2 статьи 39[6] Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2014, N 26, ст. 3377; N 30, ст. 4218, 4225; 2015, N 29, ст. 4339, 4350; 2016, N 18, ст. 2495; N 26, ст. 3890; N 27, ст. 4269, 4282, 4298, 4306; 2017, N 27, ст. 3938; N 31, ст. 4765, 4766; 2018, N 1, ст. 90; N 28, ст. 4139; N 32, ст. 5133; N 53, ст. 8411; 2019, N 31, ст. 4442; N 52, ст. 7820; 2020, N 29, ст. 4504, 4512; N 42, ст. 6505; N 52, ст. 8581; 2021, N 1, ст. 33) дополнить подпунктами 3[2] и 3[3] следующего содержания:

"32) земельного участка застройщику, признанному в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" банкротом, для обеспечения исполнения обязательств застройщика перед гражданами, денежные средства которых привлечены для строительства многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и права которых нарушены, в случае принятия арбитражным судом мер по обеспечению требований кредиторов и интересов должника в соответствии с пунктом 1 статьи 2013 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)";

33) земельного участка застройщику, признанному в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" банкротом, для передачи публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", принявшей на себя обязательства застройщика перед гражданами по завершению строительства многоквартирных домов или по выплате возмещения гражданам в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2004, N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; 2008, N 42, ст. 4696; N 44, ст. 4982; 2009, N 1, ст. 25; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7591; 2013, N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6695; N 52, ст. 6975; 2014, N 30, ст. 4219; N 45, ст. 6154; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 4, 37; N 27, ст. 3958; N 29, ст. 4348, 4357; 2016, N 1, ст. 46, 50; N 26, ст. 3891; N 27, ст. 4225; 2017, N 18, ст. 2661; N 30, ст. 4456; N 31, ст. 4830; 2018, N 11, ст. 1584, 1588; N 18, ст. 2557; N 24, ст. 3400; N 27, ст. 3950; N 31, ст. 4852; N 32, ст. 5115; N 53, ст. 8411; 2019, N 27, ст. 3538; N 29, ст. 3857; N 30, ст. 4150; N 31, ст. 4418, 4423, 4430; N 52, ст. 7787; 2020, N 12, ст. 1642; N 14, ст. 2027, 2036; N 30, ст. 4738; N 31, ст. 5018; 2021, N 1, ст. 18, 53; N 9, ст. 1470) следующие изменения:

1) в пункте 9 части первой статьи 18:

а) абзац девятнадцатый после слов "активов страховых организаций" дополнить словами "и негосударственных пенсионных фондов";

б) в абзаце двадцатом слова "или страховой организации" заменить словами ", страховой организации или негосударственного пенсионного фонда";

2) в части второй статьи 25:

а) в абзаце восьмом слова "и Фонд консолидации страхового сектора" заменить словами ", Фонд консолидации страхового сектора и Фонд консолидации пенсионного сектора";

б) абзац девятый дополнить словами ", негосударственных пенсионных фондов";

3) часть девятую статьи 46 после слов "активов страховых организаций" дополнить словами "и негосударственных пенсионных фондов";

4) дополнить статьей 765-2 следующего содержания:

"Статья 765-2. При осуществлении в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" мер по предупреждению банкротства негосударственных пенсионных фондов Банк России на основании решения Совета директоров Банка России за счет денежных средств, составляющих Фонд консолидации пенсионного сектора, создаваемый в соответствии со статьей 7612 настоящего Федерального закона, вправе:

1) приобретать акции негосударственных пенсионных фондов, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, в том числе по цене выше их номинальной стоимости;

2) предоставлять негосударственным пенсионным фондам, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, займы. Права требования Банка России по займам могут передаваться им в доверительное управление Управляющей компании;

3) осуществлять продажу приобретенных акций негосударственных пенсионных фондов, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, в том числе по цене ниже цены их приобретения Банком России;

4) приобретать и отчуждать приобретенное имущество (имущественные права) негосударственных пенсионных фондов, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, а также права (требования) к негосударственным пенсионным фондам, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства;

5) передавать в доверительное управление, в том числе для формирования паевого инвестиционного фонда в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", Управляющей компании приобретенные Банком России акции, имущество (имущественные права) негосударственных пенсионных фондов, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, права (требования) к негосударственным пенсионным фондам, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, а также денежные средства. На заключаемые Банком России договоры доверительного управления имуществом, предусмотренным настоящим пунктом, в том числе на договор доверительного управления паевым инвестиционным фондом, не распространяются требования о предельных сроках договоров доверительного управления имуществом;

6) предоставлять Управляющей компании кредит без обеспечения для приобретения активов негосударственного пенсионного фонда, в отношении которого осуществляются меры по предупреждению банкротства, если это предусмотрено планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда.

Банк России на основании решения Совета директоров вправе осуществлять продажу приобретенных акций негосударственных пенсионных фондов, в отношении которых осуществлялись меры по предупреждению банкротства, в том числе по цене ниже цены их приобретения Банком России.";

5) в статье 7610:

а) в части первой слова "или мероприятий по предупреждению банкротства страховых организаций" заменить словами ", мероприятий по предупреждению банкротства страховых организаций или негосударственных пенсионных фондов";

б) в части второй слова "или страховых организаций" заменить словами ", страховых организаций или негосударственных пенсионных фондов", слова "или Фонд консолидации страхового сектора" заменить словами ", Фонд консолидации страхового сектора или Фонд консолидации пенсионного сектора";

в) в части четвертой слова "или страховых организаций" заменить словами ", страховых организаций или негосударственных пенсионных фондов";

г) в части пятой слова "или страховых организаций" заменить словами ", страховых организаций или негосударственных пенсионных фондов";

д) в пункте 6 части девятой слова "или страховых организаций" заменить словами ", страховых организаций или негосударственных пенсионных фондов";

е) в части одиннадцатой слова "или страховых организаций" заменить словами ", страховых организаций или негосударственных пенсионных фондов";

6) в пункте 1 статьи 7611 слова "или страховых организаций" заменить словами ", страховых организаций или негосударственных пенсионных фондов";

7) в статье 7612:

а) дополнить новой частью третьей следующего содержания:

"Фонд консолидации пенсионного сектора может создаваться Банком России в целях участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства негосударственных пенсионных фондов.";

б) часть третью считать частью четвертой и в ней слова "и Фонд консолидации страхового сектора" заменить словами ", Фонд консолидации страхового сектора и Фонд консолидации пенсионного сектора";

в) части четвертую и пятую считать соответственно частями пятой и шестой.

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2009, N 1, ст. 4; 2010, N 17, ст. 1988; 2011, N 7, ст. 905; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7015, 7040, 7068; N 50, ст. 7357; 2013, N 30, ст. 4084; N 52, ст. 6975; 2014, N 30, ст. 4217; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 35; N 27, ст. 3958, 3977; N 29, ст. 4355; 2016, N 1, ст. 11, 27, 29; N 26, ст. 3891; 2017, N 18, ст. 2661; N 25, ст. 3596; N 31, ст. 4761, 4815, 4830; N 48, ст. 7052; 2018, N 11, ст. 1588; N 18, ст. 2557, 2563, 2576; N 32, ст. 5115; N 47, ст. 7140; N 52, ст. 8102; 2019, N 22, ст. 2661; N 49, ст. 6953; N 52, ст. 7787, 7825; 2020, N 22, ст. 3384; N 30, ст. 4738; N 52, ст. 8588; 2021, N 9, ст. 1470) следующие изменения:

1) пункт 5 статьи 180 после слов "исполняет полномочия" дополнить словами "временной администрации финансовых организаций,";

2) в подпункте 1 пункта 2 статьи 1837 слова "несостоятельности (банкротства)" заменить словом "банкротства";

3) дополнить статьей 18315-1 следующего содержания:

"Статья 18315-1. Особенности функционирования временной администрации при отзыве (аннулировании) лицензии у финансовой организации

1. Временная администрация, назначенная контрольным органом в финансовую организацию, у которой отозвана (аннулирована) лицензия, осуществляет те же функции и обладает теми же полномочиями, которые предоставлены временной администрации в соответствии с настоящим Федеральным законом, за исключением функций по применению мер по предупреждению банкротства финансовой организации, разработке мер по восстановлению ее платежеспособности, организации и контролю их реализации, а также полномочиями, которые предоставлены арбитражному управляющему в соответствии с абзацем седьмым пункта 1 статьи 203 настоящего Федерального закона.

2. Наряду с функциями, указанными в пункте 1 настоящей статьи, временная администрация осуществляет следующие функции:

1) проведение анализа финансового состояния финансовой организации;

2) проведение инвентаризации имущества финансовой организации;

3) ведение учета предъявленных кредиторами требований к финансовой организации;

4) осуществление мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества финансовой организации, находящегося у третьих лиц, в том числе переданного в доверительное управление;

5) в случае аннулирования лицензии у негосударственного пенсионного фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию осуществление действий, направленных на подготовку имущества такого фонда к продаже, в том числе информирование о составе и характеристиках имущества, определение имущества, подлежащего первоочередной продаже, формирование лотов в целях последующей возможной продажи, предоставление лицам, заинтересованным в приобретении имущества, возможности ознакомления с таким имуществом, а также документами и иными сведениями, подтверждающими его наличие и состояние (качество).

3. Требования к порядку проведения анализа финансового состояния финансовой организации, у которой отозвана (аннулирована) лицензия, и форме заключения о ее финансовом состоянии устанавливаются контрольным органом.

4. Временная администрация для осуществления возложенных на нее функций вправе привлекать на договорной основе бухгалтеров, аудиторов, специализированных депозитариев, оценщиков, актуариев, операторов электронных площадок и иных лиц с оплатой их услуг за счет имущества финансовой организации, а также осуществлять другие текущие расходы, связанные с осуществлением своих полномочий, на основании сметы расходов (сметы текущих расходов).

5. Временная администрация в случае недостаточности денежных средств для исполнения текущих обязательств финансовой организации, связанных с обеспечением сохранности ее имущества и защитой интересов кредиторов финансовой организации, имеет право обратиться в суд, арбитражный суд с заявлением о снятии ранее наложенных арестов на находящиеся на банковских счетах денежные средства финансовой организации в размере, необходимом для обеспечения функционирования финансовой организации согласно смете расходов (смете текущих расходов).

6. Временная администрация вправе подавать в суд, арбитражный суд заявления о признании недействительными и (или) применении последствий недействительности сделок, совершенных финансовой организацией или другими лицами за счет финансовой организации, в том числе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены главой III[1] настоящего Федерального закона.

7. Временная администрация вправе заявлять в порядке, установленном статьей 102 настоящего Федерального закона, отказ от исполнения договоров и иных сделок финансовой организации, за исключением случаев, установленных настоящим параграфом, если предусмотренное указанными сделками исполнение не является необходимым в связи с прекращением деятельности финансовой организации.

8. Временная администрация действует в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами в порядке, установленном нормативными актами контрольного органа.

9. Временная администрация отчитывается перед контрольным органом в порядке, установленном нормативными актами контрольного органа.

Контрольный орган вправе проводить проверки деятельности временной администрации в случаях и порядке, которые установлены нормативными актами контрольного органа.

Контрольный орган вправе направить временной администрации предписание об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, которые выявлены в ходе проверки ее деятельности.";

4) дополнить статьей 18326-1 следующего содержания:

"Статья 18326-1. Особенности осуществления Агентством функций временной администрации

1. В случаях, установленных пунктом 91 статьи 1841 и пунктом 11 статьи 1874 настоящего Федерального закона, функции временной администрации возлагаются на основании приказа контрольного органа на Агентство.

2. Агентство приступает к осуществлению функций временной администрации со дня назначения контрольным органом временной администрации.

3. Агентство осуществляет функции временной администрации через назначенного из числа своих работников представителя Агентства, который действует на основании доверенности.

Назначенный Агентством представитель временной администрации осуществляет полномочия руководителя временной администрации, предусмотренные настоящим Федеральным законом.

Назначенный Агентством представитель временной администрации с даты признания финансовой организации банкротом приобретает в силу закона полномочия представителя конкурсного управляющего. При этом положения абзаца второго пункта 4 статьи 18314 и пункта 2 статьи 18323 настоящего Федерального закона не применяются.

4. Представитель Агентства вправе от имени финансовой организации выдавать доверенности иным лицам, а также отменять выданные указанным лицам доверенности.

5. К доверенностям, выданным представителем Агентства иным лицам, не применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении действия доверенности вследствие введения в отношении представляемого процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

6. Предусмотренное статьей 1836 настоящего Федерального закона вознаграждение Агентству не выплачивается.

7. При осуществлении функций временной администрации Агентством положения пунктов 4-8, 11 статьи 1836 и пункта 3 статьи 18311 настоящего Федерального закона не применяются.

8. При осуществлении функций временной администрации Агентством временная администрация вправе авансировать затраты, связанные с осуществлением возложенных на нее функций, в том числе затраты на оплату услуг лиц, указанных в пункте 4 статьи 18315-1 настоящего Федерального закона, за счет средств Агентства с последующим возмещением этих затрат за счет конкурсной массы в составе требований кредиторов по текущим платежам в порядке, предусмотренном пунктом 9 статьи 1836 настоящего Федерального закона.

Порядок оплаты и предельный размер расходов на оплату услуг лиц, привлеченных временной администрацией для осуществления возложенных на нее функций в соответствии с настоящим пунктом, утверждаются контрольным органом.

9. При осуществлении Агентством полномочий временной администрации смета расходов (смета текущих расходов), осуществляемых в период деятельности временной администрации, утверждается Агентством в порядке, установленном им по согласованию с контрольным органом.

10. Для осуществления контроля за деятельностью временной администрации в случае возложения функций временной администрации на Агентство контрольный орган проводит проверки деятельности Агентства, направляет Агентству предписания об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, которые выявлены в ходе проверки деятельности временной администрации, в случаях и порядке, которые установлены нормативными актами контрольного органа.

В случае выявления контрольным органом нарушений при осуществлении Агентством полномочий временной администрации Агентство обязано в срок, указанный в предписании контрольного органа, принять меры по их устранению и уведомить об этом контрольный орган.

В случае неисполнения Агентством предписания контрольного органа об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки деятельности временной администрации, Агентство по требованию контрольного органа обязано заменить представителя Агентства во временной администрации соответствующей финансовой организации.";

5) в статье 1841:

а) дополнить пунктами 91 и 92 следующего содержания:

"91. В случае назначения временной администрации страховой организации в связи с отзывом лицензии у страховой организации или осуществления временной администрацией страховой организации своей деятельности после принятия контрольным органом решения об отзыве лицензии у страховой организации функции временной администрации страховой организации осуществляет Агентство. При этом положения пунктов 9 и 10 настоящей статьи не применяются.

92. В случае, если страховая организация осуществляет либо осуществляла вид страхования, связанный с деятельностью профессионального объединения, представитель (представители) профессионального объединения, соответствующий требованиям, предусмотренным пунктом 7 статьи 1836 настоящего Федерального закона, включается в состав временной администрации по согласованию с таким профессиональным объединением.";

б) пункт 11 после слов "настоящего Федерального закона," дополнить словами "за исключением случаев, если функции временной администрации страховой организации осуществляет Агентство,";

6) пункт 2 статьи 1843 дополнить словами ", за исключением случая открытия конкурсного производства в отношении страховой организации после завершения деятельности временной администрации страховой организации, функции которой осуществлялись Агентством";

7) дополнить статьей 1843-6 следующего содержания:

"Статья 1843-6. Текущие платежи страховой организации в ходе деятельности временной администрации страховой организации и в ходе конкурсного производства

1. В целях настоящего Федерального закона под текущими платежами страховой организации понимаются:

1) обязанности по оплате задолженности, образовавшейся до дня принятия к производству арбитражным судом заявления временной администрации страховой организации или контрольного органа о признании страховой организации банкротом, за произведенные работы (оказанные услуги), связанные с продолжением функционирования страховой организации, в пределах сметы расходов;

2) денежные обязательства, основания которых возникли в период с даты принятия к производству арбитражным судом заявления временной администрации страховой организации или контрольного органа о признании страховой организации банкротом до дня завершения конкурсного производства, в том числе:

обязательства по оплате расходов, связанных с продолжением функционирования страховой организации, включая оплату труда лиц, работающих по трудовому договору, выплату выходных пособий этим лицам в случае их увольнения, с учетом особенностей, установленных пунктом 2 настоящей статьи;

судебные расходы страховой организации, расходы на включение сведений в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и опубликование сообщений, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также иные вытекающие из настоящего Федерального закона расходы, связанные с деятельностью временной администрации страховой организации и проведением конкурсного производства;

3) обязанности по уплате обязательных платежей, возникшие в период с даты принятия к производству арбитражным судом заявления временной администрации страховой организации или контрольного органа о признании страховой организации банкротом до даты открытия конкурсного производства, а также обязанности по уплате обязательных платежей, возникшие в ходе конкурсного производства при оплате труда работников страховой организации;

4) обязанности по удержанию денежных средств из заработной платы работников страховой организации, выплаченной в связи с исполнением обязанностей, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, в период с даты принятия к производству арбитражным судом заявления временной администрации страховой организации или контрольного органа о признании страховой организации банкротом до дня завершения конкурсного производства, а также обязанности по перечислению сумм таких удержаний в соответствии с законодательством Российской Федерации (алименты, налог на доходы физических лиц, профсоюзные взносы и иные платежи, возложенные на работодателя в соответствии с федеральным законом).

2. Требования лиц, указанных в пункте 21 статьи 134 настоящего Федерального закона, и иных лиц, работавших по трудовому договору, о выплате выходного пособия и (или) иных компенсаций, размер которых установлен соответствующим трудовым договором, в случае его прекращения в части, превышающей минимальный размер соответствующих выплат, установленный трудовым законодательством, не относятся к числу требований кредиторов по текущим платежам и удовлетворяются после удовлетворения требований кредиторов третьей очереди, предусмотренных подпунктом 5 пункта 3 статьи 18410 настоящего Федерального закона.

3. Расходы на осуществление текущих платежей страховой организации включаются в смету расходов (смету текущих расходов) страховой организации, осуществляются временной администрацией страховой организации и конкурсным управляющим на основании такой сметы и покрываются за счет имущества страховой организации.";

8) в статье 1844-1:

а) дополнить пунктом 51 следующего содержания:

"51. Инвентаризация имущества страховой организации проводится по состоянию на дату открытия конкурсного производства.

В случае, если функции временной администрации страховой организации осуществлялись Агентством и инвентаризация не была завершена временной администрацией, инвентаризация проводится по состоянию на дату отзыва лицензии на осуществление страховой деятельности. В случае завершения инвентаризации такой временной администрацией проведение инвентаризации конкурсным управляющим не требуется.";

б) в пункте 7:

в абзаце шестом слова "либо конкурсный управляющий" исключить;

в абзаце восьмом слова "контрольным органом" заменить словами "конкурсным управляющим";

9) статью 1845 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5. Форма реестра требований кредиторов страховой организации устанавливается Агентством по согласованию с контрольным органом.";

10) в пункте 1 статьи 1861:

а) слова "статьями 1831-18326" заменить словами "статьями 1831- 18326-1";

б) слова "статей 1862-18611" заменить словами "статей 1861-1- 18611";

11) дополнить статьей 1861-1 следующего содержания:

"Статья 1861-1. Меры по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда с участием контрольного органа

1. В целях предотвращения негативных социально-экономических последствий и снижения устойчивости финансового рынка контрольный орган вправе применять меры по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда с участием контрольного органа. Основанием для применения мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда с участием контрольного органа является наличие признаков неустойчивого финансового положения негосударственного пенсионного фонда, создающего угрозу правам и законным интересам его вкладчиков, участников, застрахованных лиц, иных заинтересованных лиц и (или) угрозу стабильности финансового (пенсионного) рынка.

2. Меры по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда с участием контрольного органа осуществляются в соответствии с решением Совета директоров Банка России. От имени контрольного органа меры по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда с участием контрольного органа осуществляет Управляющая компания.

3. Решение об осуществлении контрольным органом мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда принимается Советом директоров Банка России по предложению Комитета финансового надзора Банка России.

4. При принятии решения об участии контрольного органа в осуществлении мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда Советом директоров Банка России утверждается план участия контрольного органа в осуществлении мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда.";

12) дополнить статьей 1861-2 следующего содержания:

"Статья 1861-2. Проведение контрольным органом анализа финансового положения негосударственного пенсионного фонда

1. Контрольный орган вправе принять решение о направлении в негосударственный пенсионный фонд представителей контрольного органа и (или) Управляющей компании в целях проведения анализа финансового положения негосударственного пенсионного фонда для решения вопроса об осуществлении контрольным органом мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда.

2. Срок проведения анализа финансового положения негосударственного пенсионного фонда не может превышать сорок пять календарных дней. Указанный срок может быть продлен контрольным органом не более чем на десять календарных дней.

3. Порядок проведения анализа финансового положения негосударственного пенсионного фонда в соответствии с настоящей статьей устанавливается нормативным актом контрольного органа.

4. Представители контрольного органа и (или) Управляющей компании имеют право доступа во все помещения негосударственного пенсионного фонда, к любым документам и информационным системам негосударственного пенсионного фонда, а также имеют право запрашивать и получать у работников негосударственного пенсионного фонда любую информацию (включая сведения, составляющие служебную и коммерческую тайну) и документы.

Представители контрольного органа и (или) Управляющей компании вправе участвовать без права голоса в заседаниях органов управления негосударственного пенсионного фонда, его комитетов, комиссий и иных совещательных органов.

5. Воспрепятствование со стороны руководителей негосударственного пенсионного фонда, других работников негосударственного пенсионного фонда, иных лиц осуществлению функций представителей контрольного органа и (или) Управляющей компании (в том числе воспрепятствование доступу в помещения негосударственного пенсионного фонда, к его документам и иным носителям информации или их сокрытие) является основанием для привлечения указанных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. По результатам анализа финансового положения негосударственного пенсионного фонда представители контрольного органа и (или) Управляющей компании направляют в контрольный орган отчет о результатах своей деятельности для принятия контрольным органом решения о целесообразности осуществления контрольным органом мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда.

7. Отчет, предусмотренный пунктом 6 настоящей статьи, должен содержать выводы о целесообразности осуществления контрольным органом мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда, сведения об объеме средств, необходимых негосударственному пенсионному фонду для соответствия требованиям, установленным Федеральным законом от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (далее - Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах").

8. Со дня принятия решения об участии контрольного органа в осуществлении мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда и до дня окончания срока осуществления мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда контрольный орган вправе принять решение о неприменении к негосударственному пенсионному фонду мер, предусмотренных статьями 34 и 341 Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах".

9. В случае, если к моменту проведения анализа финансового положения негосударственного пенсионного фонда представителями контрольного органа и (или) Управляющей компании в негосударственном пенсионном фонде действует временная администрация негосударственного пенсионного фонда, назначенная в соответствии с настоящим Федеральным законом, при составлении заключения о финансовом состоянии негосударственного пенсионного фонда она обязана учитывать выводы, содержащиеся в отчете представителей контрольного органа и (или) Управляющей компании.

Срок деятельности временной администрации негосударственного пенсионного фонда в таком случае увеличивается на срок проведения анализа финансового положения негосударственного пенсионного фонда, предусмотренного настоящей статьей.";

13) дополнить статьей 1861-3 следующего содержания:

"Статья 1861-3. Особенности функционирования временной администрации негосударственного пенсионного фонда при осуществлении мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда с участием контрольного органа

1. В случае утверждения Советом директоров Банка России плана участия контрольного органа в осуществлении мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда функции временной администрации негосударственного пенсионного фонда могут быть возложены приказом контрольного органа на Управляющую компанию. Управляющая компания осуществляет функции и полномочия временной администрации негосударственного пенсионного фонда через представителей, назначенных ею из числа своих работников и иных лиц, в том числе служащих конт- рольного органа.

В случае, если к моменту издания контрольным органом приказа о возложении функций временной администрации негосударственного пенсионного фонда на Управляющую компанию в негосударственном пенсионном фонде действует временная администрация, назначенная в соответствии с настоящим Федеральным законом, она прекращает свою деятельность с даты вступления в силу указанного приказа контрольного органа. В срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты прекращения своей деятельности, временная администрация передает Управляющей компании имеющиеся у нее печати и штампы негосударственного пенсионного фонда, а также бухгалтерскую и иную документацию (включая сведения о размере требований кредиторов негосударственного пенсионного фонда), материальные и иные ценности негосударственного пенсионного фонда, принятые от исполнительных органов негосударственного пенсионного фонда.

2. Временная администрация негосударственного пенсионного фонда, функции которой возложены на Управляющую компанию, осуществляет те же функции и обладает теми же полномочиями, которые предоставлены временной администрации негосударственного пенсионного фонда в соответствии с настоящим Федеральным законом, с особенностями, установленными настоящей статьей.

3. В период деятельности временной администрации негосударственного пенсионного фонда, назначенной в соответствии с настоящей статьей, приостанавливаются:

1) полномочия органов управления негосударственного пенсионного фонда, связанные с принятием решений по вопросам, отнесенным к их компетенции федеральными законами и учредительными документами негосударственного пенсионного фонда;

2) права акционеров негосударственного пенсионного фонда, связанные с участием в его уставном капитале, в том числе право на созыв общего собрания акционеров негосударственного пенсионного фонда.

4. Помимо осуществления полномочий, указанных в пункте 2 настоящей статьи, временная администрация негосударственного пенсионного фонда, назначенная в соответствии с настоящей статьей, вправе:

1) принимать решение о досрочном прекращении договора доверительного управления средствами пенсионных резервов и (или) средствами пенсионных накоплений, заключенного с управляющей компанией негосударственного пенсионного фонда;

2) осуществлять действия, связанные с изменением размера уставного капитала негосударственного пенсионного фонда;

3) принимать решения и осуществлять действия, связанные с приобретением акций негосударственного пенсионного фонда, а также с погашением собственных акций негосударственного пенсионного фонда, находящихся у него на балансе;

4) принимать решения о внесении изменений в устав негосударственного пенсионного фонда;

5) осуществлять действия, связанные с изменением размера уставного капитала негосударственного пенсионного фонда и (или) состава акционеров негосударственного пенсионного фонда по решению контрольного органа, в соответствии с требованиями статьи 186[1-6] настоящего Федерального закона;

6) принимать решения о реорганизации негосударственного пенсионного фонда;

7) осуществлять продажу имущества негосударственного пенсионного фонда, в том числе контрольному органу, в соответствии с планом участия контрольного органа в осуществлении мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда;

8) принимать решения о закрытии и (или) об открытии филиалов и представительств негосударственного пенсионного фонда, изменении места нахождения негосударственного пенсионного фонда, филиалов и представительств негосударственного пенсионного фонда;

9) принять решение о ликвидации негосударственного пенсионного фонда;

10) осуществлять иные меры, направленные на предупреждение банкротства негосударственного пенсионного фонда.

5. Собственные средства негосударственного пенсионного фонда направляются на пополнение средств пенсионных резервов и (или) средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда в порядке и объеме, которые установлены временной администрацией негосударственного пенсионного фонда, в случае, если такое пополнение необходимо в целях осуществления мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда с участием контрольного органа, предусмотренных планом участия контрольного органа в осуществлении мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда.

6. Страховой резерв негосударственного пенсионного фонда и резерв негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию направляются на пополнение соответственно резерва покрытия пенсионных обязательств, средств пенсионных накоплений, не включенных в резервы негосударственного пенсионного фонда, средств выплатного резерва и средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, в порядке и объеме, которые установлены временной администрацией негосударственного пенсионного фонда, в случае, если такое пополнение необходимо в целях осуществления мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда с участием контрольного органа, предусмотренных планом участия контрольного органа в осуществлении мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда.

7. В случае прекращения договора доверительного управления средствами пенсионных резервов и (или) средствами пенсионных накоплений в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 настоящей статьи не начисляются предусмотренные законом или договором неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции.

8. В период деятельности временной администрации негосударственного пенсионного фонда управляющая компания негосударственного пенсионного фонда, осуществляющая доверительное управление средствами пенсионных резервов и (или) средствами пенсионных накоплений, не вправе без согласия временной администрации негосударственного пенсионного фонда совершать любые юридические и фактические действия в отношении указанных средств.

9. В период деятельности временной администрации негосударственного пенсионного фонда приостанавливается исполнение обязательств, указанных в подпункте 3 пункта 9 статьи 1861-5 настоящего Федерального закона.";

14) дополнить статьей 1861-4 следующего содержания:

"Статья 1861-4. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов негосударственного пенсионного фонда

1. В случае назначения временной администрации негосударственного пенсионного фонда в соответствии со статьей 1861-3 настоящего Федерального закона контрольный орган вправе ввести мораторий на удовлетворение требований кредиторов негосударственного пенсионного фонда на срок не более трех месяцев.

В период деятельности временной администрации негосударственного пенсионного фонда действие моратория на удовлетворение требований кредиторов негосударственного пенсионного фонда может продлеваться контрольным органом на срок до трех месяцев. Общий срок действия моратория на удовлетворение требований кредиторов негосударственного пенсионного фонда не может превышать общий срок действия временной администрации негосударственного пенсионного фонда.

Информация о введении контрольным органом моратория на удовлетворение требований кредиторов негосударственного пенсионного фонда, о продлении срока его действия и о его прекращении подлежит размещению на официальных сайтах контрольного органа и негосударственного пенсионного фонда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее следующего рабочего дня с даты принятия контрольным органом соответствующего решения (истечения срока действия моратория).

Действие моратория распространяется на денежные обязательства негосударственного пенсионного фонда, обязанности негосударственного пенсионного фонда по уплате обязательных платежей, иные имущественные обязательства негосударственного пенсионного фонда, которые возникли до дня введения моратория включительно, за исключением обязательств негосударственного пенсионного фонда по уплате налогов, платежей в государственные внебюджетные фонды, платежей, указанных в пункте 4 настоящей статьи.

2. В течение срока действия моратория:

1) не начисляются предусмотренные законом или договором неустойки (штрафы, пени), иные финансовые санкции и не применяются другие меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение негосударственным пенсионным фондом денежных обязательств, обязанностей по уплате обязательных платежей, иных имущественных обязательств негосударственного пенсионного фонда, которые возникли до дня введения моратория включительно и на которые распространяется действие моратория, а также не начисляются предусмотренные законом или договором проценты по денежным обязательствам, обязанностям по уплате обязательных платежей, иным имущественным обязательствам негосударственного пенсионного фонда, которые возникли до дня введения моратория включительно и на которые распространяется действие моратория, если иное не предусмотрено пунктом 3 настоящей статьи;

2) приостанавливается исполнение денежных обязательств, обязанностей по уплате обязательных платежей, иных имущественных обязательств негосударственного пенсионного фонда, которые возникли до дня введения моратория включительно и на которые распространяется действие моратория, в том числе путем их исполнения в натуре, предоставления отступного, новации, зачета, а также приостанавливается обращение взыскания на предмет залога во внесудебном порядке;

3) приостанавливается взыскание по исполнительным и иным документам, по которым оно производится в бесспорном (безакцептном) порядке;

4) приостанавливается исполнение исполнительных документов, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи;

5) приостанавливается исполнение обязанностей негосударственного пенсионного фонда по выплате выкупных сумм вкладчикам и (или) участникам, их переводу в другой негосударственный пенсионный фонд, переводу средств пенсионных накоплений в случае перехода (досрочного перехода) застрахованного лица в другой негосударственный пенсионный фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации.

3. На сумму предусмотренных законом или договором требований кредитора по денежным обязательствам, обязанностям по уплате обязательных платежей, которые возникли до дня введения моратория включительно, на которые распространяется действие моратория и которые выражены в валюте Российской Федерации, в размере, установленном на день введения моратория (без учета начисленных процентов), в том числе на сумму средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 2 настоящей статьи, начисляются проценты в размере двух третей ключевой ставки Банка России, действовавшей в период действия моратория. На сумму предусмотренных законом или договором требований кредитора по денежным обязательствам, обязанностям по уплате обязательных платежей, которые возникли до дня введения моратория включительно, на которые распространяется действие моратория и которые выражены в иностранной валюте, в размере, установленном на день введения моратория (без учета начисленных процентов), начисляются проценты исходя из ставки ЛИБОР, действовавшей на день введения моратория. В случае, если денежные обязательства, обязанности по уплате обязательных платежей выражены в иностранной валюте, в отношении которой не применяется ставка ЛИБОР, в целях применения настоящего пункта используется ставка ЛИБОР в долларах США. В случае, если ставка ЛИБОР, действовавшая на день введения моратория, имеет отрицательное значение, в целях применения настоящего пункта ставка ЛИБОР признается равной нулю. Начисленные проценты подлежат выплате после окончания срока действия моратория.

4. Действие моратория не распространяется:

1) на требования граждан, перед которыми негосударственный пенсионный фонд несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью;

2) на требования граждан по выплате выходных пособий и оплате труда граждан, работающих по трудовому договору (контракту), и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

3) на требования по оплате организационно-хозяйственных расходов, необходимых для деятельности негосударственного пенсионного фонда;

4) на обязанности негосударственного пенсионного фонда по установлению и выплате негосударственных пенсий участникам, установлению и выплате накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты застрахованным лицам, осуществлению выплат правопреемникам вкладчиков, участников и застрахованных лиц, а также переводу средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, с учетом результата их инвестирования в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с уведомлением Пенсионного фонда Российской Федерации о передаче средств (части средств) материнского (семейного) капитала в связи с отказом застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии или в случае смерти застрахованного лица до назначения накопительной пенсии или срочной пенсионной выплаты.

5. После окончания срока действия моратория обязанности, предусмотренные подпунктом 5 пункта 2 настоящей статьи, исполняются негосударственным пенсионным фондом не позднее срока, в который они должны были быть исполнены до введения моратория, либо, если указанный срок истек, в течение десяти рабочих дней со дня окончания срока действия моратория.";

15) дополнить статьей 1861-5 следующего содержания:

"Статья 1861-5. Осуществление мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда с участием контрольного органа

1. Меры по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда с участием контрольного органа в соответствии со статьей 1861-1 настоящего Федерального закона осуществляются контрольным органом путем:

1) оказания финансовой помощи, предусмотренной настоящей статьей;

2) исполнения функций временной администрации негосударственного пенсионного фонда в соответствии со статьей 1861-3 настоящего Федерального закона;

3) осуществления иных не запрещенных законодательством Российской Федерации способов.

2. Меры по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда с участием контрольного органа осуществляются на основании утвержденного Советом директоров Банка России плана участия контрольного органа в осуществлении мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда.

Порядок разработки и утверждения плана участия контрольного органа в осуществлении мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда, а также порядок внесения изменений в утвержденный план устанавливается нормативным актом контрольного органа.

3. В период со дня утверждения плана участия контрольного органа в осуществлении мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда и до дня прекращения его действия (завершения проведения мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда) Управляющая компания ежемесячно представляет в Банк России отчет о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных указанным планом. Состав отчета и порядок его представления устанавливаются нормативным актом контрольного органа.

4. В случае невозможности выполнения плана участия контрольного органа в осуществлении мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда, в том числе в результате невыполнения указанного плана негосударственным пенсионным фондом, Совет директоров Банка России принимает решение о прекращении действия указанного плана. В этом случае контрольный орган отменяет решения, принятые в соответствии с пунктом 8 статьи 1861-2 настоящего Федерального закона.

5. Контрольный орган и Управляющая компания обмениваются информацией о наличии оснований, свидетельствующих о невозможности выполнения плана участия контрольного органа в осуществлении мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда.

6. В случае оказания контрольным органом в качестве меры по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда финансовой помощи ее формы и объем устанавливаются в плане участия контрольного органа в осуществлении мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда.

7. При осуществлении мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда контрольный орган вправе оказывать финансовую помощь негосударственному пенсионному фонду при условии приобретения контрольным органом в соответствии с утвержденным планом участия контрольного органа в осуществлении мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда акций негосударственного пенсионного фонда в количестве не менее семидесяти пяти процентов акций негосударственного пенсионного фонда.

8. При оказании негосударственному пенсионному фонду финансовой помощи контрольный орган вправе приобретать имущество негосударственного пенсионного фонда, включая права требования к физическим лицам, без согласия последних.

9. Приобретение дополнительного выпуска акций негосударственного пенсионного фонда за счет денежных средств, составляющих Фонд консолидации пенсионного сектора, создаваемого в соответствии с Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", осуществляется контрольным органом, Управляющей компанией при одновременном соблюдении следующих условий:

1) уменьшение размера уставного капитала негосударственного пенсионного фонда по решению контрольного органа до величины собственных средств или до одного рубля (при отрицательном значении величины собственных средств);

2) приобретение контрольным органом, Управляющей компанией акций негосударственного пенсионного фонда в количестве не менее семидесяти пяти процентов акций негосударственного пенсионного фонда;

3) прекращение обязательств негосударственного пенсионного фонда перед лицами, занимающими должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера негосударственного пенсионного фонда, руководителя, главного бухгалтера филиала (представительства) негосударственного пенсионного фонда, членов совета директоров (наблюдательного совета) негосударственного пенсионного фонда (далее - управляющие работники негосударственного пенсионного фонда), и контролирующими негосударственный пенсионный фонд лицами по требованиям в денежной форме.

10. Нормы пункта 9 настоящей статьи не применяются в случае, если финансовая помощь путем приобретения дополнительного выпуска акций негосударственного пенсионного фонда оказывается негосударственному пенсионному фонду после приобретения контрольным органом не менее семидесяти пяти процентов акций негосударственного пенсионного фонда.

11. Финансовая помощь негосударственному пенсионному фонду за счет денежных средств, составляющих Фонд консолидации пенсионного сектора, создаваемый в соответствии с Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", может быть оказана контрольным органом также путем приобретения паев паевого инвестиционного фонда, сформированного Управляющей компанией, в состав имущества которого входит указанное в подпункте 2 пункта 9 настоящей статьи количество акций негосударственного пенсионного фонда.

Предусмотренное подпунктом 3 пункта 9 настоящей статьи прекращение обязательств негосударственного пенсионного фонда перед управляющими работниками негосударственного пенсионного фонда и контролирующими негосударственный пенсионный фонд лицами происходит в день утверждения плана участия контрольного органа в осуществлении мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда.

Обязательства негосударственного пенсионного фонда перед управляющими работниками негосударственного пенсионного фонда и контролирующими негосударственный пенсионный фонд лицами не прекращаются, если такие обязательства возникли из трудового договора (кроме доплат и надбавок стимулирующего характера, премий и иных поощрительных выплат), договора об обязательном пенсионном страховании, договора негосударственного пенсионного обеспечения, а также в связи с требованиями о возмещении причиненного вреда их жизни или здоровью.

В течение пяти рабочих дней с даты утверждения плана участия контрольного органа в осуществлении мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда негосударственный пенсионный фонд уведомляет управляющих работников негосударственного пенсионного фонда и контролирующих негосударственный пенсионный фонд лиц о прекращении обязательств негосударственного пенсионного фонда перед ними, а также направляет копии таких уведомлений в контрольный орган.

Лица, полагающие, что обязательства негосударственного пенсионного фонда перед ними были прекращены в соответствии с подпунктом 3 пункта 9 настоящей статьи неправомерно, вправе оспорить прекращение таких обязательств в суде.

12. Выплата выходных пособий, компенсаций и осуществление других выплат в случае прекращения трудового договора с единоличным исполнительным органом негосударственного пенсионного фонда (в том числе по собственному желанию или по соглашению сторон), в отношении которого контрольным органом осуществляются меры по предупреждению банкротства, его заместителями, членами коллегиального исполнительного органа негосударственного пенсионного фонда, главным бухгалтером, его заместителями, а также руководителем филиала (представительства) негосударственного пенсионного фонда, главным бухгалтером филиала негосударственного пенсионного фонда производятся в размере, не превышающем минимального размера выплат, установленного статьей 181 Трудового кодекса Российской Федерации.

13. Негосударственный пенсионный фонд либо контрольный орган или Управляющая компания от имени негосударственного пенсионного фонда вправе обратиться в арбитражный суд с требованием о возмещении убытков, причиненных виновными действиями (бездействием) лиц, контролирующих негосударственный пенсионный фонд, в отношении которого контрольным органом осуществляются меры (завершилось осуществление мер) по предупреждению банкротства, предусмотренные статьей 1861-1 настоящего Федерального закона.

В целях применения настоящей статьи лицами, контролирующими негосударственный пенсионный фонд, признаются лица, указанные в пункте 1 статьи 18712 настоящего Федерального закона, а также лица, имеющие либо имевшие права, предусмотренные статьей 6110 и пунктом 1 статьи 18712 настоящего Федерального закона, в течение менее чем трех лет до назначения временной администрации негосударственного пенсионного фонда в связи с принятием Советом директоров Банка России решения об осуществлении контрольным органом мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда.

В целях применения абзаца первого настоящего пункта под убытками, причиненными виновными действиями (бездействием) лиц, контролирующих негосударственный пенсионный фонд, понимаются в том числе расходы, понесенные контрольным органом и определяемые как разница между полученным контрольным органом доходом при предоставлении в соответствии с настоящим Федеральным законом денежных средств Фонда консолидации пенсионного сектора и доходом, который мог бы быть получен контрольным органом при размещении денежных средств в том же объеме и на тот же срок по ключевой ставке, действовавшей на момент предоставления денежных средств Фонда консолидации пенсионного сектора.

14. Меры по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда с участием контрольного органа признаются осуществленными в случае устранения причин, явившихся основанием для принятия решения об утверждении плана участия контрольного органа в осуществлении мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда, и выполнения мероприятий, предусмотренных соответствующим планом и направленных на реализацию мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда. В этом случае Совет директоров Банка России принимает решение о прекращении действия плана участия контрольного органа в осуществлении мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда.

15. Принадлежащие контрольному органу акции негосударственного пенсионного фонда, в отношении которого принято решение о прекращении действия плана участия контрольного органа в осуществлении мер по предупреждению банкротства, могут реализовываться контрольным органом после даты прекращения соответствующего плана в порядке, предусмотренном статьей 1861-9 настоящего Федерального закона.";

16) дополнить статьей 1861-6 следующего содержания:

"Статья 1861-6. Изменение размера уставного капитала негосударственного пенсионного фонда и (или) состава акционеров негосударственного пенсионного фонда по решению контрольного органа

1. В период деятельности временной администрации негосударственного пенсионного фонда, назначенной в соответствии со статьей 1861-3 настоящего Федерального закона, контрольный орган вправе принять решение об уменьшении размера уставного капитала негосударственного пенсионного фонда до величины собственных средств, а если данная величина имеет отрицательное значение, до одного рубля.

2. Решение об уменьшении размера уставного капитала негосударственного пенсионного фонда до величины собственных средств или до одного рубля принимается Комитетом финансового надзора Банка России в порядке, установленном нормативным актом контрольного органа, и оформляется приказом контрольного органа. Сообщение об уменьшении размера уставного капитала негосударственного пенсионного фонда опубликовывается в "Вестнике Банка России" в течение десяти рабочих дней со дня принятия указанного решения, размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

3. Решение контрольного органа об уменьшении размера уставного капитала негосударственного пенсионного фонда вступает в силу со дня принятия соответствующего приказа контрольного органа и может быть обжаловано в течение тридцати дней со дня размещения сообщения, указанного в пункте 2 настоящей статьи. Обжалование такого решения контрольного органа и (или) применение мер по обеспечению исков в отношении негосударственного пенсионного фонда не приостанавливают действие такого решения контрольного органа.

На основании указанного в настоящем пункте решения временная администрация негосударственного пенсионного фонда обязана совершить действия, направленные на приведение учредительных документов негосударственного пенсионного фонда в соответствие с принятым решением. Временная администрация негосударственного пенсионного фонда принимает также решение о размещении акций, подготавливает и утверждает решение о выпуске акций и отчет об итогах выпуска акций в соответствии с требованиями нормативных актов контрольного органа.

4. В случае допуска эмиссионных ценных бумаг негосударственного пенсионного фонда к организованным торгам на территории Российской Федерации временная администрация негосударственного пенсионного фонда до принятия решения о размещении акций (приведения учредительных документов негосударственного пенсионного фонда в соответствие с принятым решением) направляет в адрес организаторов торговли на рынке ценных бумаг (бирж) заявление о прекращении торгов по акциям и опционам негосударственного пенсионного фонда - эмитента.

5. В случае принятия контрольным органом решения об уменьшении размера уставного капитала негосударственного пенсионного фонда временная администрация негосударственного пенсионного фонда обеспечивает наличие всех надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", для осуществления государственной регистрации изменений, внесенных в устав негосударственного пенсионного фонда.

6. Уполномоченный регистрирующий орган в течение одного рабочего дня со дня получения необходимых сведений и документов вносит в Единый государственный реестр юридических лиц сведения об уменьшении размера уставного капитала негосударственного пенсионного фонда на основании документов, направленных временной администрацией негосударственного пенсионного фонда.

7. При уменьшении по решению контрольного органа размера уставного капитала негосударственного пенсионного фонда в отношении негосударственного пенсионного фонда не применяются меры, связанные с нарушением требований к минимальному размеру уставного капитала.

8. При уменьшении размера уставного капитала негосударственного пенсионного фонда по решению контрольного органа не применяются положения статьи 29 Федерального закона "Об акционерных обществах".

9. В случае, если на момент принятия решения об уменьшении размера уставного капитала негосударственного пенсионного фонда негосударственный пенсионный фонд находится на каком-либо этапе эмиссии акций, контрольный орган принимает решение о признании выпуска несостоявшимся и об аннулировании его государственной регистрации (за исключением случая, если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска) и была совершена хотя бы одна сделка по размещению акций данного выпуска (дополнительного выпуска).

10. Если процедура эмиссии акций негосударственного пенсионного фонда не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска) и совершена хотя бы одна сделка по размещению акций данного выпуска (дополнительного выпуска), временная администрация негосударственного пенсионного фонда независимо от установленного условиями эмиссии срока размещения акций принимает решение о завершении размещения и об утверждении уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций.

11. В случае, указанном в пункте 10 настоящей статьи, временная администрация негосударственного пенсионного фонда в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о завершении размещения и об утверждении уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций обязана принять решение о внесении изменений в устав негосударственного пенсионного фонда.

12. В случае, если на момент признания контрольным органом выпуска акций негосударственного пенсионного фонда несостоявшимся в негосударственный пенсионный фонд поступили денежные средства в оплату акций, такие денежные средства по распоряжению временной администрации негосударственного пенсионного фонда должны быть возвращены в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия контрольным органом решения об аннулировании государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций негосударственного пенсионного фонда.

13. Собственные акции негосударственного пенсионного фонда, находящиеся у него на балансе на момент принятия контрольным органом решения об уменьшении размера уставного капитала этого негосударственного пенсионного фонда, должны быть погашены.

14. Временной администрацией негосударственного пенсионного фонда может быть принято решение о размещении дополнительного выпуска акций негосударственного пенсионного фонда. В случае принятия указанного решения на акционеров негосударственного пенсионного фонда не распространяется преимущественное право приобретения акций негосударственного пенсионного фонда.

Дополнительный выпуск акций негосударственного пенсионного фонда может быть полностью или частично приобретен контрольным органом, Управляющей компанией при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 9 статьи 1861-5 настоящего Федерального закона, с учетом положений пункта 10 указанной статьи.

Если это предусмотрено планом участия контрольного органа в осуществлении мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда, в случае приобретения контрольным органом, Управляющей компанией за счет денежных средств, составляющих Фонд консолидации пенсионного сектора, акций негосударственного пенсионного фонда в количестве не менее семидесяти пяти процентов акций негосударственного пенсионного фонда полномочия единоличного исполнительного органа этого негосударственного пенсионного фонда могут осуществляться Управляющей компанией.

15. Участниками размещения дополнительного выпуска акций негосударственного пенсионного фонда не могут являться акционеры негосударственного пенсионного фонда, владевшие более чем одним процентом его акций, в том числе в составе группы лиц, в течение трех месяцев, предшествующих дате утверждения плана участия контрольного органа в осуществлении мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда, и до даты принятия решения о размещении дополнительного выпуска акций негосударственного пенсионного фонда.

16. Доля участия контрольного органа и (или) Управляющей компании в уставном капитале негосударственного пенсионного фонда по итогам его увеличения должна составлять не менее семидесяти пяти процентов акций негосударственного пенсионного фонда.

17. На приобретение контрольным органом и (или) Управляющей компанией акций негосударственного пенсионного фонда в соответствии с мерами по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда не распространяются положения федеральных законов, регламентирующие порядок:

1) получения предварительного или последующего согласия Банка России на приобретение акций негосударственного пенсионного фонда;

2) получения согласия на осуществление сделки с акциями негосударственного пенсионного фонда федерального антимонопольного органа (направления уведомления федеральному антимонопольному органу);

3) приобретения тридцати и более процентов акций негосударственного пенсионного фонда;

4) соблюдения минимального размера уставного капитала негосударственного пенсионного фонда, установленного пунктом 1 статьи 6[1] Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах";

5) раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах;

6) привлечения уполномоченного федерального органа исполнительной власти для определения цены размещения акций негосударственного пенсионного фонда;

7) реализации права преимущественного приобретения акций негосударственного пенсионного фонда;

8) одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

18. Уполномоченный регистрирующий орган вносит в Единый государственный реестр юридических лиц информацию об увеличении уставного капитала негосударственного пенсионного фонда на основании документов, направленных временной администрацией негосударственного пенсионного фонда.

19. После увеличения уставного капитала негосударственного пенсионного фонда и приобретения контрольным органом и (или) Управляющей компанией акций негосударственного пенсионного фонда в объеме, определенном пунктом 16 настоящей статьи, общее собрание акционеров негосударственного пенсионного фонда проводится с учетом следующих особенностей.

Решение о созыве общего собрания акционеров негосударственного пенсионного фонда, в отношении которого утвержден план участия контрольного органа в осуществлении мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда, может быть принято не ранее даты зачисления акций, размещенных в ходе дополнительного выпуска акций негосударственного пенсионного фонда, на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг (счет депо) контрольного органа и (или) Управляющей компании.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров негосударственного пенсионного фонда, в отношении которого утвержден план участия контрольного органа в осуществлении мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда, не может быть установлена ранее чем за десять дней до даты проведения общего собрания акционеров негосударственного пенсионного фонда вне зависимости от вопросов, которые содержит предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров негосударственного пенсионного фонда.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров негосударственного пенсионного фонда должно быть сделано не позднее чем за семь дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров негосударственного пенсионного фонда содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) негосударственного пенсионного фонда, об образовании единоличного исполнительного органа негосударственного пенсионного фонда и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, предложения лиц, указанных в абзацах первом и втором пункта 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", о кандидатах для избрания в совет директоров (наблюдательный совет), на должность единоличного исполнительного органа негосударственного пенсионного фонда должны поступить в негосударственный пенсионный фонд не позднее чем за три дня до даты проведения общего собрания акционеров негосударственного пенсионного фонда.

При подготовке к проведению общего собрания акционеров негосударственного пенсионного фонда Управляющая компания, выполняющая функции единоличного исполнительного органа в соответствии с абзацем третьим пункта 14 настоящей статьи, самостоятельно осуществляет действия по подготовке к проведению общего собрания акционеров, предусмотренные статьей 54 Федерального закона "Об акционерных обществах".

На период с даты зачисления размещенных в ходе дополнительного выпуска акций негосударственного пенсионного фонда на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг (счет депо) контрольного органа, Управляющей компании до даты проведения общего собрания акционеров негосударственного пенсионного фонда полномочия совета директоров (наблюдательного совета) негосударственного пенсионного фонда приостанавливаются. На первом собрании акционеров негосударственного пенсионного фонда, проводимом после приобретения акций негосударственного пенсионного фонда контрольным органом в объеме, предусмотренном пунктом 16 настоящей статьи, полномочия председателя совета директоров (наблюдательного совета) негосударственного пенсионного фонда по открытию (ведению) общего собрания акционеров негосударственного пенсионного фонда осуществляет представитель контрольного органа.

20. Если в результате осуществления мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда, предусмотренных статьей 1861-5 настоящего Федерального закона, контрольный орган, Управляющая компания, лицо, приобретшее акции негосударственного пенсионного фонда при прекращении паевого инвестиционного фонда, сформированного Управляющей компанией, стали владельцами более девяноста пяти процентов акций негосударственного пенсионного фонда, в том числе путем приобретения контрольным органом, Управляющей компанией паев паевого инвестиционного фонда, сформированного Управляющей компанией, в состав имущества которого входит указанное количество акций негосударственного пенсионного фонда, контрольный орган, Управляющая компания или указанное лицо вправе выкупить у остальных акционеров - владельцев акций негосударственного пенсионного фонда, а также у владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, указанные ценные бумаги.

21. На контрольный орган, Управляющую компанию при направлении в негосударственный пенсионный фонд требования о выкупе ценных бумаг в соответствии с пунктом 20 настоящей статьи не распространяются положения федеральных законов, указанные в пункте 17 настоящей статьи, а также требования статьи 848 Федерального закона "Об акционерных обществах" о предварительном направлении в негосударственный пенсионный фонд соответствующего добровольного или обязательного предложения и о приобретении в результате принятия такого предложения не менее десяти процентов общего количества акций негосударственного пенсионного фонда.

22. Контрольный орган, Управляющая компания вправе направить в негосударственный пенсионный фонд требование о выкупе ценных бумаг негосударственного пенсионного фонда в соответствии с пунктом 20 настоящей статьи в любое время в период действия плана участия контрольного органа в осуществлении мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда.

23. Лицо, приобретшее количество акций негосударственного пенсионного фонда, указанное в пункте 20 настоящей статьи, при прекращении паевого инвестиционного фонда, сформированного Управляющей компанией, вправе направить в негосударственный пенсионный фонд требование о выкупе ценных бумаг негосударственного пенсионного фонда в соответствии с пунктом 20 настоящей статьи в течение шести месяцев со дня прекращения действия плана участия контрольного органа в осуществлении мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда.

24. Выкуп ценных бумаг негосударственного пенсионного фонда осуществляется по цене, которая равна их рыночной стоимости и должна быть определена независимым оценщиком не позднее шести месяцев до даты направления в негосударственный пенсионный фонд требования о выкупе ценных бумаг негосударственного пенсионного фонда.

25. Оплата выкупаемых ценных бумаг осуществляется только деньгами. Если совокупная стоимость ценных бумаг негосударственного пенсионного фонда, принадлежащих одному лицу, у которого выкупаются акции, составляет менее одной копейки, указанные ценные бумаги выкупаются по цене, равной одной копейке за все принадлежащие данному лицу ценные бумаги.

26. Особенности эмиссии и регистрации ценных бумаг негосударственного пенсионного фонда при осуществлении контрольным органом мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда устанавливаются нормативным актом контрольного органа.";

17) дополнить статьей 1861-7 следующего содержания:

"Статья 1861-7. Финансирование мероприятий по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда с участием контрольного органа

В случаях и порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, мероприятия по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда с участием контрольного органа, предусмотренные настоящим Федеральным законом, осуществляются за счет средств Банка России (Фонда консолидации пенсионного сектора).";

18) дополнить статьей 1861-8 следующего содержания:

"Статья 1861-8. Особенности признания недействительными сделок негосударственного пенсионного фонда

1. Заявление о признании сделки негосударственного пенсионного фонда недействительной может быть подано в арбитражный суд контрольным органом, Управляющей компанией от имени негосударственного пенсионного фонда в случае, если Советом директоров Банка России утвержден план участия контрольного органа в осуществлении мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда.

2. Периоды, в течение которых совершены сделки, которые могут быть признаны недействительными (статьи 61[2] и 61[3] настоящего Федерального закона), или периоды, в течение которых возникли обязательства негосударственного пенсионного фонда, указанные в пункте 4 статьи 61[6] настоящего Федерального закона, в случае, если в отношении негосударственного пенсионного фонда осуществляются меры по предупреждению банкротства с участием контрольного органа, исчисляются с даты утверждения Советом директоров Банка России плана участия контрольного органа в осуществлении мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда.

3. Сделка, совершенная негосударственным пенсионным фондом или иными лицами за счет негосударственного пенсионного фонда, в отношении которого осуществлены (осуществляются) меры по предупреждению банкротства с участием контрольного органа, предусмотренные статьей 186[1-5] настоящего Федерального закона, может быть признана недействительной по заявлению указанного негосударственного пенсионного фонда, контрольного органа или Управляющей компании в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, а также Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами. К оспариванию таких сделок применяются правила, предусмотренные главой III1 настоящего Федерального закона и настоящей статьей.

4. В деле, возбужденном по заявлению контрольного органа, после прекращения действия плана участия контрольного органа в осуществлении мер (завершения осуществления мер) по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда истцом признается негосударственный пенсионный фонд в лице его полномочного органа управления, а в случае принятия арбитражным судом решения о признании негосударственного пенсионного фонда банкротом и об открытии конкурсного производства либо решения арбитражного суда о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) в лице конкурсного управляющего или ликвидатора негосударственного пенсионного фонда.";

19) дополнить статьей 1861-9 следующего содержания:

"Статья 1861-9. Порядок реализации контрольным органом акций, имущества (имущественных прав), приобретенных в ходе предупреждения банкротства негосударственных пенсионных фондов

1. В случае, если в ходе осуществления мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда контрольный орган приобрел акции негосударственного пенсионного фонда, имущество (имущественные права), контрольный орган на основании решения Совета директоров Банка России вправе реализовать указанные акции негосударственного пенсионного фонда или их часть, имущество (имущественные права) путем продажи с торгов, проводимых в соответствии с правилами, предусмотренными настоящей статьей. Форма таких торгов определяется решением Совета директоров Банка России.

2. Контрольный орган на основании решения Совета директоров Банка России также вправе реализовать приобретенные в ходе осуществления мер по предупреждению банкротства акции негосударственного пенсионного фонда или их часть, имущество (имущественные права) путем продажи на организованных торгах, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 325-ФЗ "Об организованных торгах". К такой реализации не применяются положения настоящей статьи, за исключением пункта 7 настоящей статьи.

3. В целях подготовки решения Совета директоров Банка России о реализации приобретенных в ходе осуществления мер по предупреждению банкротства акций негосударственного пенсионного фонда или их части, имущества (имущественных прав) контрольный орган размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о приеме контрольным органом от заинтересованных лиц сообщений о намерении принять участие в процедурах реализации указанных акций, имущества (имущественных прав) в соответствии с настоящей статьей, включая информацию о датах начала и окончания приема таких сообщений. Такие сообщения не являются обязывающими для лиц, направивших их, и для контрольного органа.

4. При принятии решения о реализации приобретенных в ходе осуществления мер по предупреждению банкротства акций негосударственного пенсионного фонда или их части, имущества (имущественных прав) Совет директоров Банка России определяет способ такой реализации из числа предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи с учетом результатов анализа поступивших в контрольный орган сообщений, указанных в пункте 3 настоящей статьи.

5. В случае поступления в контрольный орган только одного сообщения, указанного в пункте 3 настоящей статьи, контрольный орган на основании решения Совета директоров Банка России также вправе реализовать приобретенные в ходе осуществления мер по предупреждению банкротства акции негосударственного пенсионного фонда или их часть, имущество (имущественные права) путем их продажи без проведения торгов лицу, направившему такое сообщение. К такой реализации не применяются положения настоящей статьи, за исключением положений пункта 7 настоящей статьи. Для целей применения настоящего пункта не учитываются сообщения о намерении принять участие в процедурах реализации акций, указанные в пункте 3 настоящей статьи и поступившие от лиц, которые не могут быть приобретателями акций негосударственного пенсионного фонда в соответствии с требованиями пункта 7 настоящей статьи и (или) в отношении которых установлены неудовлетворительное финансовое положение и (или) неудовлетворительная деловая репутация в соответствии с основаниями, предусмотренными пунктом 281 статьи 7 Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах", независимо от количества приобретаемых акций негосударственного пенсионного фонда.

6. В случае реализации контрольным органом акций негосударственного пенсионного фонда или их части, имущества (имущественных прав) путем их продажи без проведения торгов в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи цена продажи определяется контрольным органом с учетом таких показателей, как размер собственных средств (капитал) негосударственного пенсионного фонда, рассчитанный в соответствии с порядком расчета собственных средств негосударственных пенсионных фондов, установленным Банком России на основании пункта 3 статьи 61 Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах", стоимость и структура активов, составляющих пенсионные накопления и (или) пенсионные резервы, размер и структура обязательств негосударственного пенсионного фонда. Контрольный орган вправе предусмотреть в соглашении (договоре), заключаемом с приобретателем акций, обязательство такого лица приобрести в будущем все принадлежащие контрольному органу акции соответствующего негосударственного пенсионного фонда по цене не ниже цены, по которой эти акции были приобретены указанным лицом ранее.

7. Приобретателями акций негосударственного пенсионного фонда, реализуемых контрольным органом в соответствии с настоящей статьей, не могут являться акционеры негосударственного пенсионного фонда, владевшие более чем одним процентом его акций, в том числе в составе группы лиц, в течение трех лет до даты утверждения плана участия контрольного органа в осуществлении мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда.

8. В качестве организатора торгов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, могут выступать контрольный орган, Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление акциями негосударственного пенсионного фонда, имуществом (имущественными правами), а также иное лицо, действующее на основании договора с контрольным органом и выступающее от его имени.

9. Стартовая цена реализации акций, имущества (имущественных прав) негосударственного пенсионного фонда на торгах, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, а при проведении таких торгов в форме открытого аукциона с понижением стартовой цены также минимальная цена реализации акций, имущества (имущественных прав) негосударственного пенсионного фонда определяются контрольным органом с учетом таких показателей, как размер собственных средств (капитал) негосударственного пенсионного фонда, рассчитанный в соответствии с порядком расчета собственных средств негосударственных пенсионных фондов, установленным Банком России на основании пункта 3 статьи 61 Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах", стоимость и структура активов, составляющих пенсионные накопления и (или) пенсионные резервы, размер и структура обязательств негосударственного пенсионного фонда.

10. В случае проведения торгов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, в форме открытого аукциона торги по выбору контрольного органа могут проводиться как с повышением, так и с понижением стартовой цены предмета аукциона ("шаг аукциона"). "Шаг аукциона" устанавливается контрольным органом.

11. Контрольный орган вправе предусмотреть в заключаемом по результатам торгов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, между ним и приобретателем акций соглашении (договоре) обязательство приобретателя приобрести в будущем все принадлежащие контрольному органу акции соответствующего негосударственного пенсионного фонда. При этом цена реализации указанных акций не должна быть меньше цены, по которой эти акции были приобретены указанным лицом ранее.

12. В случае признания торгов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, не состоявшимися по основанию, предусмотренному пунктом 5 статьи 447 Гражданского кодекса Российской Федерации, контрольный орган заключает договор купли-продажи акций негосударственного пенсионного фонда или их части, имущества (имущественных прав) негосударственного пенсионного фонда с единственным участником таких торгов по цене не ниже стартовой цены их реализации (при проведении торгов с повышением стартовой цены) или минимальной цены их реализации (при проведении торгов с понижением стартовой цены).";

20) в статье 1862:

а) в абзаце первом слова "Дополнительными основаниями" заменить словами "1. Дополнительными основаниями";

б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) выявление актуарного дефицита по результатам ежегодного актуарного оценивания деятельности негосударственного пенсионного фонда в размере более пяти процентов от общей величины обязательств негосударственного пенсионного фонда;";

в) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

"3) выявление недостаточности активов негосударственного пенсионного фонда по результатам стресс-тестирования финансовой устойчивости, проводимого негосударственным пенсионным фондом в соответствии с Федеральным законом "О негосударственных пенсионных фондах" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами контрольного органа.";

г) дополнить пунктом 2 следующего содержания:

"2. Контрольный орган вправе назначить временную администрацию негосударственного пенсионного фонда в случае воспрепятствования со стороны руководителей негосударственного пенсионного фонда, других работников негосударственного пенсионного фонда, иных лиц проведению контрольным органом оценки активов и обязательств и стоимости активов под обеспечение указанных обязательств негосударственного пенсионного фонда (в том числе воспрепятствование доступу в помещения негосударственного пенсионного фонда, к его документации и иным носителям информации или их сокрытие).";

21) в подпункте 5 пункта 1 статьи 1867 слова "Федеральным законом от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (далее - Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах")" заменить словами "Федеральным законом "О негосударственных пенсионных фондах";

22) в статье 1871:

а) слова "статьями 1831 - 18326" заменить словами "статьями 1831 - 18326-1";

б) слова "статьями 1862 - 18611" заменить словами "статьями 1861-1-18611";

23) в статье 1874:

а) в пункте 1 слова "несостоятельности (банкротства)" заменить словом "банкротства";

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Функции временной администрации негосударственного пенсионного фонда, назначенной контрольным органом после аннулирования у негосударственного пенсионного фонда лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, осуществляет Агентство.";

24) статью 1877 дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41. Инвентаризация имущества негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, проводится по состоянию на дату открытия конкурсного производства.

В случае, если функции временной администрации негосударственного пенсионного фонда осуществлялись Агентством и инвентаризация имущества негосударственного пенсионного фонда не была завершена такой временной администрацией, инвентаризация проводится по состоянию на дату аннулирования у негосударственного пенсионного фонда лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. В случае завершения инвентаризации такой временной администрацией проведение инвентаризации конкурсным управляющим не требуется.";

25) статью 18932 изложить в следующей редакции:

"Статья 18932. Особенности функционирования временной администрации по управлению кредитной организацией в случае назначения ее после отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций

1. Временная администрация по управлению кредитной организацией, назначенная Банком России после отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, осуществляет те же функции и обладает теми же полномочиями, которые предоставлены временной администрации по управлению кредитной организацией в соответствии со статьей 18931 настоящего Федерального закона, за исключением функции по разработке мероприятий по финансовому оздоровлению кредитной организации, их организации и контролю за их исполнением, а также полномочиями, которые предоставлены арбитражному управляющему в соответствии с абзацем седьмым пункта 1 статьи 203 настоящего Федерального закона.

2. Функции временной администрации по управлению кредитной организацией в случае, если кредитная организация имела лицензию Банка России на привлечение денежных средств физических лиц во вклады, при назначении ее после отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций возлагаются на основании приказа Банка России на Агентство.

3. Агентство осуществляет функции временной администрации по управлению кредитной организацией через назначенного из числа своих работников представителя, который действует на основании доверенности. Представитель временной администрации по управлению кредитной организацией осуществляет полномочия руководителя временной администрации по управлению кредитной организацией, предусмотренные настоящим Федеральным законом.

Назначенный Агентством представитель временной администрации по управлению кредитной организацией вправе от имени кредитной организации выдавать доверенности иным лицам и отменять их. К доверенностям, выданным иным лицам представителем временной администрации по управлению кредитной организацией от имени кредитной организации, не применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении действия доверенности вследствие введения в отношении представляемого процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

4. Временная администрация по управлению кредитной организацией помимо функций, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, осуществляет следующие функции:

1) составление сметы расходов временной администрации по управлению кредитной организацией;

2) проведение инвентаризации имущества кредитной организации;

3) осуществление действий, направленных на подготовку к продаже имущества кредитной организации, в том числе информирование потенциальных приобретателей о составе и характеристиках имущества, определение имущества, подлежащего первоочередной продаже, формирование лотов в целях последующей возможной продажи, предоставление лицам, заинтересованным в приобретении имущества кредитной организации, возможности ознакомления с таким имуществом, а также документами и иными сведениями, подтверждающими его наличие и состояние (качество);

4) осуществление учета требований кредиторов в реестре требований кредиторов;

5) осуществление мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества кредитной организации, находящегося у третьих лиц;

6) осуществление в порядке, установленном статьей 18933 настоящего Федерального закона, возврата кредитной организацией, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, ценных бумаг и иного имущества клиентов, принятых и (или) приобретенных такой кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам, договорам о брокерском обслуживании;

7) проведение мероприятий по выявлению признаков преднамеренного банкротства.

5. Временная администрация по управлению кредитной организацией наряду с функциями, предусмотренными пунктами 1 и 4 настоящей статьи, вправе осуществлять следующие функции:

1) заявлять в порядке, установленном статьей 102 настоящего Федерального закона, отказ от исполнения договоров и иных сделок кредитной организации, если предусмотренное указанными сделками исполнение не является необходимым в связи с прекращением деятельности кредитной организации по осуществлению банковских операций;

2) подавать в суд, арбитражный суд заявления о признании недействительными и (или) применении последствий недействительности сделок, совершенных кредитной организацией или другими лицам за счет кредитной организации, в том числе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены главой III1 настоящего Федерального закона, об истребовании имущества кредитной организации у третьих лиц, о расторжении договоров, заключенных кредитной организацией, и совершать другие действия по защите прав и законных интересов кредитной организации и ее кредиторов, предусмотренные федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

3) для обеспечения возложенных на временную администрацию по управлению кредитной организацией функций привлекать на договорной основе бухгалтеров, аудиторов, депозитариев, оценщиков, операторов электронных площадок и иных лиц с оплатой их услуг за счет имущества кредитной организации.

6. В случае возложения функций временной администрации на Агентство временная администрация вправе авансировать затраты, связанные с исполнением возложенных на нее функций, в том числе затраты на оплату услуг лиц, указанных в подпункте 3 пункта 5 настоящей статьи, за счет средств Агентства с последующим возмещением этих затрат за счет конкурсной массы в составе требований кредиторов по текущим платежам в соответствии с очередностью, установленной для исполнения текущих обязательств кредитной организации в ходе конкурсного производства.

Порядок оплаты и предельный размер расходов на оплату услуг лиц, привлеченных временной администрацией по управлению кредитной организацией для обеспечения исполнения возложенных на нее функций в соответствии с подпунктом 3 пункта 5 настоящей статьи, утверждаются Банком России.

7. Временная администрация по управлению кредитной организацией обязана провести обследование кредитной организации и определить наличие у нее признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных пунктом 1 статьи 1898 настоящего Федерального закона. При обнаружении указанных признаков временная администрация по управлению кредитной организацией направляет в Банк России ходатайство о направлении Банком России в арбитражный суд заявления о признании кредитной организации банкротом.

8. Временная администрация по управлению кредитной организацией уведомляет кредиторов о принятии арбитражным судом заявления о признании кредитной организации банкротом путем опубликования сведений об этом в течение десяти календарных дней в "Вестнике Банка России", а в случае возложения функций временной администрации по управлению кредитной организацией на Агентство также на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

9. Временная администрация по управлению кредитной организацией осуществляет в устанавливаемом Банком России порядке раскрытие информации о финансовом состоянии кредитной организации в течение десяти календарных дней после принятия арбитражным судом заявления о признании кредитной организации банкротом.

10. Временная администрация по управлению кредитной организацией при рассмотрении арбитражным судом заявления Банка России о признании кредитной организации банкротом представляет в арбитражный суд заключение о финансовом состоянии должника и составе кредиторов, а в случае выявления признаков преднамеренного банкротства также заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства. Копии указанных заключений направляются в Банк России.

11. В течение трех рабочих дней со дня опубликования сведений, указанных в пунктах 8 и 9 настоящей статьи, временная администрация по управлению кредитной организацией включает их в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

12. Исполнение кредитной организацией после отзыва лицензии на осуществление банковских операций до дня открытия конкурсного производства текущих обязательств, в том числе совершение от своего имени сделок, влекущих за собой возникновение текущих обязательств, предусмотренных настоящим Федеральным законом, осуществляется на основании сметы расходов, утверждаемой Банком России. В случае возложения функций временной администрации по управлению кредитной организацией на Агентство смета расходов утверждается Агентством в порядке, установленном им по согласованию с Банком России.

13. Виды сделок, совершаемых кредитной организацией со дня отзыва лицензии на осуществление банковских операций, в том числе сделок, связанных с расходованием денежных средств и иным отчуждением имущества кредитной организации, и порядок их осуществления устанавливаются Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

14. Временная администрация по управлению кредитной организацией в случае недостаточности денежных средств для исполнения текущих обязательств кредитной организации, связанных с обеспечением сохранности ее имущества и защитой интересов кредиторов кредитной организации, имеет право обратиться в суд, арбитражный суд с заявлением о снятии ранее наложенных арестов на находящиеся на банковских счетах денежные средства в размере, необходимом для обеспечения функционирования кредитной организации согласно смете расходов.

15. Для установления кредиторов кредитной организации и размера их требований к кредитной организации временная администрация по управлению кредитной организацией осуществляет в порядке, установленном пунктами 16-33 настоящей статьи, учет требований кредиторов в реестре требований кредиторов, форма которого устанавливается нормативным актом Банка России по согласованию с Агентством.

16. В целях предъявления кредиторами кредитной организации своих требований к кредитной организации временная администрация по управлению кредитной организацией направляет для опубликования объявление, содержащее сведения о кредитной организации (наименование и иные реквизиты), адрес для предъявления требований к кредитной организации, сведения о временной администрации по управлению кредитной организацией, в официальное издание в соответствии с настоящим Федеральным законом, включает сведения, содержащиеся в указанном объявлении, в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, а в случае возложения функций временной администрации по управлению кредитной организацией на Агентство также размещает такие сведения на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение пяти рабочих дней со дня назначения временной администрации по управлению кредитной организацией. Опубликование указанного объявления в официальном издании осуществляется за счет имущества кредитной организации.

17. В ходе деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей и иные имущественные требования, за исключением требований по текущим обязательствам, указанных в статье 18984 настоящего Федерального закона, и требований о признании права собственности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения и о применении последствий недействительности сделок путем возврата имущества в натуре, могут быть предъявлены кредитной организации только в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

18. Кредиторы кредитной организации вправе предъявить свои требования к кредитной организации в любой момент в период деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией.

Срок предъявления требований кредиторов для целей участия в первом собрании кредиторов составляет тридцать рабочих дней со дня опубликования сведений, предусмотренных пунктом 16 настоящей статьи, в официальном издании. По истечении указанного срока реестр требований кредиторов для целей определения участников первого собрания кредиторов считается закрытым.

19. Для отнесения поступивших в кредитную организацию по адресу, опубликованному в соответствии с пунктом 16 настоящей статьи, требований к числу тех, которые предъявлены в установленный срок, принимаются во внимание уведомления о вручении или иные документы, подтверждающие срок поступления в кредитную организацию указанных требований.

20. При предъявлении к кредитной организации требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе фамилию, имя, отчество, дату рождения, страховой номер индивидуального лицевого счета, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения и основной государственный регистрационный номер (для юридического лица), а также банковские реквизиты (при их наличии).

21. Лицо, предъявившее требование к кредитной организации, обязано своевременно информировать временную администрацию по управлению кредитной организацией об изменении сведений, указанных в пункте 20 настоящей статьи. В случае непредставления таких сведений или несвоевременного их представления временная администрация по управлению кредитной организацией и кредитная организация не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

22. Требования кредиторов предъявляются временной администрации по управлению кредитной организацией с приложением вступивших в законную силу решений суда, арбитражного суда, определений о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решений третейского суда или иных судебных актов, либо иных подлинных документов, либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований.

23. Временная администрация по управлению кредитной организацией рассматривает предъявленное требование и по результатам рассмотрения не позднее тридцати рабочих дней со дня получения этого требования вносит его в реестр требований кредиторов при обоснованности предъявленного требования. В тот же срок временная администрация по управлению кредитной организацией уведомляет соответствующего кредитора о включении его требования в реестр требований кредиторов, либо об отказе в таком включении в указанный реестр, либо о включении в этот реестр требования в неполном объеме. В случае внесения требования кредитора в реестр требований кредиторов в соответствующем уведомлении, направляемом кредитору, указываются сведения о размере и составе его требования к кредитной организации, а также об очередности его удовлетворения.

24. Возражения по результатам рассмотрения временной администрацией по управлению кредитной организацией требования кредитора могут быть заявлены в арбитражный суд кредитором не позднее чем в течение десяти рабочих дней со дня получения кредитором уведомления временной администрации по управлению кредитной организацией о результатах рассмотрения этого требования. К указанным возражениям должны быть приложены уведомление о вручении временной администрации по управлению кредитной организацией копии таких возражений или иные документы, подтверждающие направление временной администрации по управлению кредитной организацией копии возражений и приложенных к возражениям документов.

25. Требования кредиторов, возражения по которым не заявлены в срок, предусмотренный пунктом 24 настоящей статьи, считаются установленными в размере, составе и очередности удовлетворения, которые определены временной администрацией по управлению кредитной организацией.

26. Требования кредиторов, по которым заявлены возражения, рассматриваются арбитражным судом в порядке, установленном статьей 60 настоящего Федерального закона.

По результатам такого рассмотрения арбитражным судом выносится определение о включении или об отказе во включении указанных требований в реестр требований кредиторов. В определении о включении таких требований в реестр требований кредиторов указываются размер и очередность удовлетворения этих требований.

Копия определения о включении или об отказе во включении указанных требований в реестр требований кредиторов направляется лицу, заявившему возражения, и временной администрации по управлению кредитной организацией не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения определения арбитражного суда.

Определение арбитражного суда о включении или об отказе во включении требований кредиторов в реестр требований кредиторов подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано.

27. Требование кредитора, установленное соответствующим определением арбитражного суда, включается временной администрацией по управлению кредитной организацией в реестр требований кредиторов не позднее рабочего дня, следующего за днем получения копии указанного определения временной администрацией по управлению кредитной организацией, о чем кредитор уведомляется временной администрацией по управлению кредитной организацией в течение трех рабочих дней со дня внесения соответствующей записи в реестр требований кредиторов.

28. Предъявленное кредитором требование по договору банковского вклада и (или) договору банковского счета может быть внесено временной администрацией по управлению кредитной организацией в реестр требований кредиторов в размере остатка денежных средств на счете, причитающихся кредитору, на основании сведений, имеющихся в кредитной организации.

29. Требование кредитора по договору банковского вклада и (или) договору банковского счета, имеющего в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" право на получение страхового возмещения, вносится временной администрацией по управлению кредитной организацией в реестр требований кредиторов в размере остатка денежных средств на счете, превышающего сумму причитающегося кредитору страхового возмещения.

30. На основании полученных требований кредиторов временная администрация по управлению кредитной организацией составляет реестр требований кредиторов кредитной организации, в котором указываются сведения о кредиторах, предъявивших свои требования, о размере таких требований, об очередности удовлетворения каждого такого требования, а также основания их возникновения.

31. В реестре требований кредиторов учет требований кредиторов ведется в валюте Российской Федерации. Требования кредиторов, выраженные в иностранной валюте, учитываются в реестре требований кредиторов в рублях по курсу, установленному Банком России на день отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

32. Размер денежных требований по договору банковского счета в драгоценных металлах и договору банковского вклада в драгоценных металлах определяется в рублях исходя из учетной цены на драгоценные металлы, установленной Банком России на день отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

33. Если после включения требования в реестр требований кредиторов временной администрацией по управлению кредитной организацией временной администрации по управлению кредитной организацией станут известны обстоятельства, свидетельствующие о необоснованном включении такого требования, о наличии которых она не знала и не должна была знать на момент его включения в указанный реестр, в течение трех месяцев с даты, когда стали известны такие обстоятельства, она вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением об исключении этого требования из указанного реестра полностью или частично.";

26) в статье 18941:

а) пункт 2 дополнить словами "либо Агентством в случае возложения на него функций временной администрации по управлению кредитной организацией";

б) пункт 3 после слов "Банком России" дополнить словами "или Агентством";

27) дополнить статьей 18942-1 следующего содержания:

"Статья 18942-1. Контроль за деятельностью временной администрации по управлению кредитной организацией, назначенной в связи с отзывом у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций

1. Для осуществления контроля за деятельностью временной администрации по управлению кредитной организацией Банк России проводит проверки деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, направляет временной администрации по управлению кредитной организацией предписания об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) кредитных организаций, которые выявлены в ходе проверки деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, в случаях и порядке, которые установлены нормативными актами Банка России.

2. В случае выявления Банком России нарушений при осуществлении полномочий временной администрации по управлению кредитной организацией последняя обязана в срок, указанный в предписании Банка России, принять меры по их устранению и уведомить об этом Банк России.

3. В случае неисполнения Агентством при осуществлении им функций временной администрации по управлению кредитной организацией предписания Банка России об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, Агентство по требованию Банка России обязано заменить представителя Агентства во временной администрации соответствующей кредитной организации.";

28) в пункте 2 статьи 18943:

а) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

"В случае исполнения Агентством полномочий конкурсного управляющего кредитной организации в ходе конкурсного производства, открытого после завершения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, функции которой осуществлялись Агентством, положения абзаца первого настоящего пункта не применяются.";

б) абзац второй считать абзацем третьим;

29) статью 18949 дополнить пунктом 19 следующего содержания:

"19. В случае, если общим собранием акционеров инвестора, указанного в подпункте 1 пункта 8 настоящей статьи и являющегося банком, принято решение о реорганизации такого инвестора в форме присоединения к нему банка, в отношении которого осуществляются меры по предупреждению банкротства в соответствии с утвержденным планом участия Банка России или Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства этого банка и в отношении которого присоединяющий банк выступает инвестором не менее пяти лет, у акционеров инвестора не возникает право требовать выкупа инвестором принадлежащих им акций в соответствии с правилами, установленными статьями 75 и 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия указанного решения о реорганизации или не принимали участия в голосовании по этому вопросу.";

30) пункт 13 статьи 18977 изложить в следующей редакции:

"13. Агентство осуществляет полномочия конкурсного управляющего через назначенного им из числа своих работников представителя, действующего на основании доверенности.

Назначенный Агентством представитель временной администрации по управлению кредитной организацией с даты признания кредитной организации банкротом приобретает в силу закона полномочия представителя конкурсного управляющего.

Агентство вправе в любое время прекратить полномочия представителя конкурсного управляющего и назначить другого представителя.

Назначенный Агентством представитель конкурсного управляющего вправе от имени кредитной организации выдавать доверенности иным лицам и отменять их.";

31) в статье 18978:

а) подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"1) принять в ведение имущество кредитной организации, за исключением случая исполнения Агентством полномочий конкурсного управляющего кредитной организации в ходе конкурсного производства, открытого после завершения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, функции которой осуществлялись Агентством, провести инвентаризацию такого имущества по состоянию на дату открытия конкурсного производства. В случае исполнения Агентством полномочий конкурсного управляющего кредитной организации в ходе конкурсного производства, открытого после завершения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, функции которой осуществлялись Агентством, инвентаризация имущества кредитной организации проводится по состоянию на дату отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. В случае завершения инвентаризации такой временной администрацией проведение инвентаризации конкурсным управляющим не требуется;";

б) подпункт 6 пункта 4 изложить в следующей редакции:

"6) привлекать для решения задач, возникающих в связи с осуществлением конкурсного производства, бухгалтеров, аудиторов, депозитариев, оценщиков, операторов электронных торговых площадок и иных лиц с оплатой их услуг за счет имущества кредитной организации. Порядок оплаты и предельный размер расходов на оплату услуг таких лиц, осуществляемых до утверждения сметы текущих расходов собранием кредиторов, комитетом кредиторов или арбитражным судом, утверждаются Банком России;";

32) в статье 18985:

а) в пункте 3:

в подпункте 3 слова "пунктами 4 и 6" заменить словами "пунктами 4, 6 и 12";

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) определены временной администрацией по управлению кредитной организацией в порядке, предусмотренном статьей 189[32] настоящего Федерального закона, в случае осуществления Агентством полномочий конкурсного управляющего кредитной организации в ходе конкурсного производства, открытого после завершения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, функции которой осуществлялись Агентством.";

б) в пункте 5 слова "пятнадцати календарных дней" заменить словами "десяти рабочих дней";

в) пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Требования кредиторов, предъявленные к кредитной организации в период деятельности в ней временной администрации по управлению кредитной организацией, но не рассмотренные временной администрацией по управлению кредитной организацией на день истечения ее полномочий в порядке, установленном пунктами 16 - 33 статьи 18932 настоящего Федерального закона, рассматриваются (устанавливаются) конкурсным управляющим по правилам пунктов 16 - 33 статьи 18932 настоящего Федерального закона с соблюдением тех же первоначальных сроков.";

г) дополнить пунктом 14 следующего содержания:

"14. Если после включения требования в реестр требований кредиторов временной администрацией по управлению кредитной организацией или конкурсным управляющим конкурсному управляющему станут известны обстоятельства, свидетельствующие о необоснованном включении такого требования, о наличии которых он не знал и не должен был знать на момент его включения в указанный реестр, в течение трех месяцев с даты, когда стали известны такие обстоятельства, он вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве кредитной организации, с заявлением об исключении этого требования из указанного реестра полностью или частично.";

33) пункты 2 и 3 статьи 18986 признать утратившими силу.

Статья 6

Часть 4 статьи 15 Федерального закона от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 52, ст. 5029; 2008, N 52, ст. 6225; 2011, N 1, ст. 49; N 49, ст. 7059; 2013, N 19, ст. 2308; N 52, ст. 6975; 2014, N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 14; 2018, N 11, ст. 1588; N 32, ст. 5115; 2020, N 22, ст. 3384) изложить в следующей редакции:

"4. В случаях, предусмотренных Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" и иными федеральными законами, Агентство осуществляет функции временной администрации финансовой организации, а также конкурсного управляющего (ликвидатора) при банкротстве финансовых организаций.".

Статья 7

Пункт 5 части 1 статьи 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6987; 2014, N 30, ст. 4219; 2019, N 42, ст. 5807) дополнить словами ", либо Банк России в случае приобретения акций негосударственного пенсионного фонда при осуществлении в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" мер по предупреждению банкротства негосударственных пенсионных фондов".

Статья 8

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Статья 1, пункт 1 статьи 2, пункты 1-7, подпункт "а" пункта 8, пункт 9, подпункт "а" пункта 10, подпункт "а" пункта 22, пункты 23 - 28, 30 - 33 статьи 5, статья 6 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Положения Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции настоящего Федерального закона), Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (в редакции настоящего Федерального закона), Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (в редакции настоящего Федерального закона) об осуществлении государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" функций временной администрации финансовой организации применяются в отношении финансовых организаций, у которых лицензии отозваны (аннулированы) Центральным банком Российской Федерации после истечения ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

4. Положения пункта 7 статьи 1844-1 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в делах о банкротстве страховых организаций, производство по которым возбуждено до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, при утверждении (изменении) сметы текущих расходов в части расходов, производимых после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

5. Утвержденные Центральным банком Российской Федерации в соответствии с подпунктом 6 пункта 4 статьи 18978 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (в редакции настоящего Федерального закона) порядок оплаты и предельный размер расходов на оплату услуг лиц, привлекаемых конкурсным управляющим для решения задач, возникающих в связи с осуществлением конкурсного производства, применяются в делах о банкротстве (принудительной ликвидации) кредитных организаций, производство по которым не завершено на дату утверждения указанных порядка оплаты и предельного размера расходов, а также производство по которым возбуждено после истечения ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

6. Действие положений пункта 19 статьи 18949 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" распространяется на правоотношения, возникшие до дня вступления в силу настоящего Федерального закона в связи с реализацией планов участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в предупреждении банкротства банков, согласованных (утвержденных) Центральным банком Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 27 октября 2008 года N 175-ФЗ "О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года".

7. Действие подпунктов 32 и 33 пункта 2 статьи 396 Земельного кодекса Российской Федерации распространяется также на случаи прекращения до дня вступления в силу настоящего Федерального закона отношений, связанных с предоставлением в аренду земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и ранее предоставленного застройщику, признанному банкротом в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", для строительства многоквартирных домов, сведения о которых в связи с признанием застройщика банкротом включены в единый реестр проблемных объектов в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

Президент Российской Федерации В. Путин