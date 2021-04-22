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22.04.2021 17:01
Рубрика: Коммерческий транспорт

УАЗ "Пикап" вслед за "Патриотом" получит "экономичную" версию

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

В марте текущего года "Российская газета" рассказывала о том, что скоро начнётся приём заявок на выпуск УАЗа "Патриот" с приставкой CNG.

Теперь российский автопроизводитель в соцсетях анонсировал появление метановой версии УАЗа "Пикап".

Фото: Пресс-служба Bremach.
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Продажи битопливной модификации "Пикапа" стартуют после выхода на рынок "Патриота", который может работать как на бензине, так и на сжатом природном газе.

Обе модели оснащаются 2,7-литровым двигателем ЗМЗ-Про, итальянскими блоками управления, редукторами высокого давления и высокоэффективными форсунками. Предполагаемая мощность мотора - 128 л. с.

Примечательно, что емкость газобаллонного оборудования у "Патриота" составляет 160 литров, у "Пикапа" - 100-200 литров (в зависимости от версии).

Более подробную информацию уазовцы пообещали раскрыть в ближайшее время.

В 2016 году прототип метанового "Патриота" оказался на 24% экономичнее стандартного. При этом пробег внедорожника на газе при полной заправке трёх баллонов (165 литров) составил 250 км.

Сегодня УАЗ "Патриот" стоит от 984 000 рублей, УАЗ "Пикап" - от 1 004 000 рублей. Коробки - 5-ступенчатая МКП или 6-ступенчатая АКП.

#УАЗ