УАЗ "Пикап" вслед за "Патриотом" получит "экономичную" версию

В марте текущего года "Российская газета" рассказывала о том, что скоро начнётся приём заявок на выпуск УАЗа "Патриот" с приставкой CNG.

Теперь российский автопроизводитель в соцсетях анонсировал появление метановой версии УАЗа "Пикап".

Продажи битопливной модификации "Пикапа" стартуют после выхода на рынок "Патриота", который может работать как на бензине, так и на сжатом природном газе.

Обе модели оснащаются 2,7-литровым двигателем ЗМЗ-Про, итальянскими блоками управления, редукторами высокого давления и высокоэффективными форсунками. Предполагаемая мощность мотора - 128 л. с.

Примечательно, что емкость газобаллонного оборудования у "Патриота" составляет 160 литров, у "Пикапа" - 100-200 литров (в зависимости от версии).

Более подробную информацию уазовцы пообещали раскрыть в ближайшее время.

В 2016 году прототип метанового "Патриота" оказался на 24% экономичнее стандартного. При этом пробег внедорожника на газе при полной заправке трёх баллонов (165 литров) составил 250 км.

Сегодня УАЗ "Патриот" стоит от 984 000 рублей, УАЗ "Пикап" - от 1 004 000 рублей. Коробки - 5-ступенчатая МКП или 6-ступенчатая АКП.