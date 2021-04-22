В Госдуме посоветовали Чехии требовать компенсации у США

Ранее заявление на тему компенсации сделал глава МИД Чехии Якуб Кулганек. Кроме денег Чехия может затребовать и извинения.

Именно Вашингтон втравил Прагу в "мощнейшую провокацию", напомнил Слуцкий, которого цитирует РИА Новости. США, по его оценке, действовала "для прикрытия собственных преступлений, неудавшейся попытки госпереворота в Беларуси с физическим устранением президента Лукашенко". Так что, считает парламентарий, компенсацию стоит требовать у Штатов.

Он также рекомендовал чешским властям подсчитать ущерб как от дипломатического скандала, так и от сворачивания переговоров по поставкам российских вакцин против коронавируса.

"Цена здесь даже не рубли и евро, а жизни простого населения Чешской Республики", - резюмировал Слуцкий.

Что касается извинений, то их, отметил он, должна приносить именно Прага - за скандал с заокеанской режиссурой.

В разговоре с журналистами глава комитета также подчеркнул, что Чехии стоит прекратить раскручивать спираль дипломатического противостояния с Россией. Чехия, по его словам, продолжает движение по пути деградации отношений с нашей страной.