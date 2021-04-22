В Индии из-за утечки кислорода скончались 22 пациента с COVID-19

В одной из индийских больниц из-за утечки кислорода скончались 22 пациента с COVID-19. Как сообщает ТАСС, инцидент произошел в городе Нашик (штат Махараштра). Авария привела к тому, что кислород не поступал в аппараты ИВЛ около 30 минут. Родственники жертв потребовали наказать виновных.

Штат Махараштра входит в число регионов, больше других пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Во многих медицинских учреждениях наблюдается нехватка кислорода. Вирус в Индии выходит из-под контроля. Смертность растет, больницы не справляются с нагрузкой, заявили журналисты газеты The New York Times. Вакцинация от COVID-19 идет очень медленно. При нынешних темпах стране потребуется более двух лет, чтобы привить 70 процентов населения.