В лидерах "Золотой маски" - "Садко" Большого театра

В концертном зале "Зарядье" завершилась торжественная церемония вручения Национальных премий "Золотая маска". На сцене - военный духовой оркестр, и на зеленом травяном ковре три чеховских сестры под аккомпанемент неуемной Наташи в зеленом поясе на розовом платье элегически рассуждают о театре - старом и новом. И между делом слушают речи "вручантов" и прочувствованные ответные слова счастливых "получантов".

Их впечатления:

В номинации "Драма/Спектакль большой формы" лучшей признана "Сказка про последнего ангела" в московском Театре Наций. Из спектаклей малой формы победил "Пиноккио. Театр" в Электротеатре Станиславский, Москва.

Из драматических режиссеров награду получил Юрий Бутусов за "Пер Гюнт" в Театре имени Евг. Вахтангова. Актерские призы в драме достались Анне Антоновой ("Экстремалы" в южно-сахалинском "Чехов-центре") и Тимофею Трибунцеву, исполнителю роли Бориса Годунова в проекте Дмитрия Крымова, Леонида Робермана и Музея Москвы. Из ролей второго плана - Людмила Гаврилова ("Петровы в гриппе", Гоголь-центр, Москва) и Тимофей Мамлин ("Идиот", новосибирский театр "Старый дом").

В жанре кукольного спектакля верх взяла "О рыбаке и рыбке" Театра кукол Республики Карелия. Режиссеры спектакля "Крот, который мечтал увидеть солнце" Театральной корпорации "Кот Вильям", Санкт-Петербург, Алексей Шульгач и Диана Разживайкина признаны лучшими в номинации "Куклы. Работа режиссера". Среди художников кукольных спектаклей победил Виктор Антонов ("Пегий пес, бегущий краем моря" (Рязань). Премиями отмечены актеры Ольга Драгунова, Ася Галимзянова и Анатолий Гущин в спектакле санкт-петербургского театра "Karlsson Haus" "Девочка со спичками".

В оперном жанре рекордсменом по числу наград стал "Садко" Большого театра - он получил "Маски" за режиссуру Дмитрия Чернякова, мастерство исполнителей партий Любавы - Екатерины Семенчук и Садко - Нажмиддина Мавлянова, а также был признан лучшим спектаклем сезона. Лучшим дирижером назван Кристофер Мулдс ("Дидона и Эней", Большой театр).

Лучшим балетным спектаклем жюри признало "Жизель" того же Большого театра, в номинации "Современный танец" награжден проект Ксении Михеевой "Последнее чаепитие", Санкт-Петербург.

Премией отмечена работа балетмейстера - хореографа Максима Петрова ("Русские тупики - II", Мариинский театр). Из танцовщиков награждены Оксана Кардаш, исполнительница партии Китри в "Дон Кихоте" Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также Артемий Беляков в "Жизели" Большого театра.

Лучшим спектаклем в номинации "Оперетта/мюзикл" назван "Фома" новосибирского Музыкального театра. Он же получил премии за мужскую роль (Александр Крюков) и роль второго плана (Никита Воробьев). Лучшей признана режиссура Дмитрия Белова в оперетте "Сильва" Свердловского театра музыкальной комедии (Екатеринбург). Из дирижеров в этой номинации победил Дмитрий Волосников ("Сильва", Екатеринбург).

За работу композитора награжден Дмитрий Курляндский ("Октавия. Трепанация" в Электротеатре Станиславский), художника - Степан Лукьянов в том же спектакле. Премией отмечены работы художника по костюмам Татьяны Ногиновой ("Бахчисарайский фонтан", Театр оперы и балета, Самара) и художника по свету Татьяны Мишиной ("Зеркало" в воронежском Камерном театре).

Специальными премиями жюри награждены Театр музыки, драмы и комедии в Новоуральске - "За нестандартность репертуарного мышления" и актриса спектакля "Октавия. Трепанация" Электротеатра Станиславский "За глубокое раскрытие музыкально-художественного образа и за развитие и расширение современных вокальных техник".