ЦБ отозвал лицензию у Проинвестбанка

В ЦБ приняли такое решение в связи с тем, что банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Кроме того, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.

По мнению ЦБ, значительную долю активов кредитной организации составляли ссудная задолженность, а также имущество, не используемое в основной деятельности. В ЦБ напомнили, что неоднократно направляли в адрес Проинвестбанка предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения.

Сейчас в Проинвестбанке назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

В Банке России отметили, что Проинвестбанк является участником системы страхования вкладов. Выплата вкладов осуществляется "Агентством по страхованию вкладов".