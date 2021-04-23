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23.04.2021 17:00
Рубрика: Легковые авто

Новый Sandero Stepway в "лосином тесте" оказался лучше Audi A3

Текст: Константин Руссов
Фото: www.km77.com Фото: www.km77.com
Фото: www.km77.com

Славы безопасного автомобиля новый Dacia Sandero Stepway не снискал, заработав в краш-тестах Euro NCAP всего две из пяти возможных.

Фото: Виктория Чернышева
УАЗ вновь пообещал улучшить качество своих внедорожников

Не успел кросс-хэтч отдышаться после этого, как его перебросили на другой полигон - проверять устойчивость при маневрировании.

Sandero Stepway стал участником "лосиного теста" издания km77. Решено было сразу идти ва-банк: прошлая генерация модели смогла пройти тест на скорости не более 72 км/ч, поэтому новинку разогнали до 73 км/ч. Ни один конус не был сбит, поведение автомобиля эксперты оценили высоко.

Но уже на 80 км/ч Sandero с увеличенным клиренсом оказался неуправляемым, снижение скорости до 78 км/ч не сильно улучшило ситуацию.

Хэтчбек Audi A3 смог проехать "без помарок" на скорости 72 км/ч, а Volkswagen Golf - на 69 км/ч.

#Renault