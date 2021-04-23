На Дону скончался шестой участник смертельного ДТП с подростками

Количество жертв смертельного ДТП в Новочеркасске выросло до шести человек. В больнице, несмотря на помощь врачей, скончался участник аварии 2007 года рождения.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на городскую мэрию, травмированный юноша умер в больнице.

"В семь часов из "травмы" написали, мальчик умер. Он не вышел из комы", - говорится в сообщении властей.

Напомним, в Новочеркасске в ночь на 18 апреля автомобильная авария унесла жизни пятерых несовершеннолетних - трое юношей и две девушки скончались на месте. Шестой погибший был госпитализирован, но врачи не смогли спасти ему жизнь.