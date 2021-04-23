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Рубрика: Власть

Россия предложила США восстановить диалог для борьбы с киберугрозами

Для борьбы с хакерами Москве и Вашингтону необходимо объединить усилия. И первым делом восстановить сотрудничество в сфере международной информационной безопасности. Об этом еще в сентябре прошлого года говорил президент РФ Владимир Путин. Но Соединенные Штаты пока никак не отреагировали на предложения российской стороны.

Фото: Юлия Зырянова/РИА Новости
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А ведь это был бы первый шаг в нужном направлении. Дальше - больше. Можно заключить соглашение о предотвращении инцидентов в информпространстве, обменяться гарантиями о невмешательстве во внутренние дела друг друга. Одним словом, для плодотворного сотрудничества в данной сфере необходима перезагрузка двусторонних отношений, подчеркнули в Министерстве иностранных дел РФ. "Суть инициативы сводится к принятию комплекса практических мер. Среди них - восстановление профильных диалоговых форматов и каналов связи", - рассказали РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.

Возможно ли такое сейчас - большой вопрос. Не так давно в Минобороны РФ констатировали, что Запад развязал против России новый тип войны, целью которой является уничтожение самосознания, изменение ментальной основы общества противника. Москве необходимо перехватить инициативу, заявил военный эксперт Виктор Мураховский.

А в марте газета The New York Times писала, что Вашингтон планируют совершить несколько кибератак по российским системам. "Это не что иное, как международная киберпреступность", - прокомментировал информацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Песков.

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