Штрафовать за шины, не соответствующие сезону, будут нескоро

Водителей снова пугают штрафами за неисправности, предусмотренные документом, который неизвестно когда будет принят. Доработанный проект перечня неисправностей, за который водителей смогут штрафовать на дороге, сейчас поступил в аналитический центр при правительстве РФ в рамках "регуляторной гильотины".

Напомним, что соответствующий проект был размещен для общественного обсуждения в сентябре прошлого года, о чем не раз писала "РГ". Он предусматривает запрет эксплуатации машин на летних шинах зимой (декабрь, январь, февраль), а также на шипованных шинах летом (июнь, июль, август). Впрочем, временные рамки использования тех или иных шин отданы на откуп региональным властям. Изначально предполагалось, что документ вступит в силу с 1 июня этого года. Буквально недавно прошла волна публикаций в СМИ о новых штрафах, которые ждут водителей с этой даты. МВД пришлось ее опровергать.

На самом деле, даже после того, как документ будет принят и вступит в силу, для обычных владельцев легковушек новых неисправностей, за которые грозит штраф, не сильно прибавится. Да, появится запрет на использование шин не по сезону. Добавится запрет на эксплуатацию автомобиля без противосолнечных козырьков, предусмотренных конструкцией автомобиля. Если на приборной панели будет светиться значок, сигнализирующий о неисправности двигателя, водителя также смогут оштрафовать на 500 рублей. То есть заправится он некачественным топливом на какой-нибудь заправке, загорится у него соответствующий значок - потребуется срочно ехать в автосервис удалять ошибку. Или возить с собой устройство, позволяющее стирать такие ошибки.

А если загорится значок "АБС", то инспектор не только оштрафует водителя, но еще и задержит машину, потому что за управление автомобилем с заведомо неисправной тормозной системой предусмотрено задержание до устранения неисправности.

Появится также запрет на эксплуатацию машины при сильной деформации бампера, например, после ДТП.

Если автомобиль оборудован системой ЭРА-ГЛОНАСС, то она должна быть в рабочем состоянии. Если ее нет или она не работает, также будет грозить штраф.

Большой блок этого документа посвящен газобаллонному оборудованию, требованиям к тормозным системам и сцепным устройствам для грузовиков. Не менее богатый набор требований к восстановленным шинам, которые также устанавливают на грузовики. Простых автовладельцев это не касается.

Все эти изменения в перечень неисправностей внесены, чтобы привести его в соответствие с Техническим регламентом Таможенного союза. Дело в том, что перечень уже безнадежно устарел и даже ссылается на давно отмененные нормы.

Теперь поговорим о мифах. Автовладельцев якобы будут штрафовать за видеорегистраторы. Это неправда. Ныне действующий перечень также предусматривает запрет на установку "дополнительных предметов, ограничивающие обзорность с места водителя". Однако за видеорегистраторы никого не штрафуют. Если, конечно, он правильно установлен и не мешает обзорности. Например, за зеркалом заднего вида.

Что касается нанесения пленок на фары, то это запрещено и сейчас. И ничего нового в этом нет. Именно по этой причине у владельцев праворульных иномарок возникли проблемы с прохождением техосмотра. Раньше они могли путем наклеивания пленок настроить свет фар так, чтобы он не слепил встречные машины. А сейчас для этого необходимо менять сами фары.

А теперь о том, почему неизвестно, когда этот документ вступит в силу, даже если будет всеми одобрен. Согласно закону о регулировании, все акты, меняющие требования к бизнесу, должны вступать в силу только 1 марта или 1 сентября. Но не ранее, чем через 90 дней после официального опубликования. Поэтому можно рассчитывать, что новый перечень вступит в силу с 1 марта следующего года.

Но тут есть еще одна неприятность. Под постановление правительства о нормативных актах, к которым не применяются некоторые нормы закона "Об обязательных требованиях", подпадают правила дорожного движения. То есть в них нельзя вносить правки. И правила дорожного движения, и перечень неисправностей утверждены одним постановлением правительства. Чтобы исправить перечень неисправностей, необходимо перевыпустить постановление правительства, утвердившее правила дорожного движения целиком. А правила также нуждаются в доработке. В них все еще планируется внести требования к тем, кто передвигается на электросамокатах и гироскутерах. Но не будут же два раза в год полностью переписывать и утверждать правила дорожного движения, даже ради очень важных поправок. Поэтому, скорее всего, пока все поправки в этот документ не будут собраны, то есть, по сути, пока не напишут новые правила дорожного движения, вряд ли правительство утвердит в том числе и новый перечень неисправностей. Так что вероятность того, что документ вступит в силу в марте следующего года, приближается к нулю.