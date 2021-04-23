"Урал" выпустил гигантский самосвал

Автомобильный завод "Урал" объявил о выпуске самосвала-зерновоза с прицепом на базе дорожного "Урала Next 6х4". Модель построена совместно с компанией из Набережных Челнов.

Новая версия машины, предназначенная для сельскохозяйственной отрасли, обладает гигантскими размерами. Самосвальная платформа вмещает от 19,3 до 22,9 куб. м. сыпучих грузов (зерно, семечки). Толщина бортов составляет 3 мм, настила - 4 мм.

Главной же особенностью данного "Урала Next" является трёхсторонняя разгрузка. Такое решение значительно облегчает выгрузку груза на различных сельскохозяйственных объектах - ангарах, зернохранилищах. При этом боковые борта разделены на два уровня, чтобы избежать "вздутия" при полной загрузке. Угол разгрузки на боковые стороны - до 45 градусов, задняя разгрузка - 25-30 градусов. Для подъёма кузова используются нидерландские гидроцилиндры.

Дорожный самосвал-зерновоз в базовой комплектации имеет ручные запорные механизмы. Опциональна доступна система гидравлического запирания. Для предотвращения высыпаний грузов мелкой фракции внутри кузова предусмотрены нащельники и уплотнители.

"Капотник" оснащается рядным шестицилиндровым турбодизелем ЯМЗ-536 и 9-ступенчатой механической коробкой передач ZF.

Линейка дорожных автомобилей "Урал Next" с колёсной формулой 6х4 выпускается с 2018 года.

В апреле текущего года "Урал" начал производить новое бескапотное семейство дорожных грузовиков "Урал-С35510". Первым экземпляром стал самосвал полной массой 35 тонн.