Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
23.04.2021 14:29
Рубрика: Коммерческий транспорт

"Урал" выпустил гигантский самосвал

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба "Урала". Фото: Пресс-служба "Урала".
Фото: Пресс-служба "Урала".

Автомобильный завод "Урал" объявил о выпуске самосвала-зерновоза с прицепом на базе дорожного "Урала Next 6х4". Модель построена совместно с компанией из Набережных Челнов.

Фото: Пресс-служба Bremach.
Подробности об УАЗ "Патриот" для США: у него будет V8

Новая версия машины, предназначенная для сельскохозяйственной отрасли, обладает гигантскими размерами. Самосвальная платформа вмещает от 19,3 до 22,9 куб. м. сыпучих грузов (зерно, семечки). Толщина бортов составляет 3 мм, настила - 4 мм.

Главной же особенностью данного "Урала Next" является трёхсторонняя разгрузка. Такое решение значительно облегчает выгрузку груза на различных сельскохозяйственных объектах - ангарах, зернохранилищах. При этом боковые борта разделены на два уровня, чтобы избежать "вздутия" при полной загрузке. Угол разгрузки на боковые стороны - до 45 градусов, задняя разгрузка - 25-30 градусов. Для подъёма кузова используются нидерландские гидроцилиндры.

Дорожный самосвал-зерновоз в базовой комплектации имеет ручные запорные механизмы. Опциональна доступна система гидравлического запирания. Для предотвращения высыпаний грузов мелкой фракции внутри кузова предусмотрены нащельники и уплотнители.

"Капотник" оснащается рядным шестицилиндровым турбодизелем ЯМЗ-536 и 9-ступенчатой механической коробкой передач ZF.

Линейка дорожных автомобилей "Урал Next" с колёсной формулой 6х4 выпускается с 2018 года.

В апреле текущего года "Урал" начал производить новое бескапотное семейство дорожных грузовиков "Урал-С35510". Первым экземпляром стал самосвал полной массой 35 тонн.

Фото: Пресс-служба "Урала".