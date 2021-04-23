В Москве сфотографировали новый кроссовер Geely с российскими номерами

Новый кроссовер Geely Atlas Pro замечен в одном из спальных районов Москвы. У него российские государственные номера столичного региона.

Интересно, что на двери багажника можно заметить элемент камуфляжа. Слева и справа два шильдика на машине заклеены чем-то вроде малярной ленты. Никакого пояснения этому явлению авторы снимка из Клуба владельцев Geely не приводят.

Впрочем, ничего удивительного в появлении Atlas Pro на улицах нет. Автомобиль ожидается на российском рынке в третьем квартале. ОТТС на модель давно получено, правда только на машины китайской сборки. В качестве мотора у новинки заявлен турбированный 1,5-литровый агрегат мощностью 177 л.с. Этот двигатель разрабатывался совместно с Volvo. Варианты трансмиссий: 6-ступенчатая "механика", 7-скоростной преселективный "робот" и 6-диапазонный гидромеханический "автомат" Aisin. Последняя сочетается с полным приводом.

Фото: @geely.su / Instagram

Напомним, по сравнению с актуальным Atlas новинка получила изменения во внешности, модернизированный интерьер, современное оснащение, технологичные опции.

Geely Atlas на протяжении двух лет был самым популярным в России китайским автомобилем, и только в 2021 году значительно отстал от конкурентов в лице Haval F7 и Chery Tiggo 7 Pro. Сопоставимые тиражи сейчас и у компактного Coolray.

В данный момент Atlas стоит от 1 359 990 до 1 889 990 рублей в зависимости от оснащения.