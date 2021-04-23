Врач предупредил, с чем крайне опасно сочетать парацетамол

В ряде случаев парацетамол может нанести вред организму, предупредил главный врач 71-й городской больницы Москвы Александр Мясников.

Например, препарат значительно усиливает нагрузку на печень и даже может спровоцировать токсическое поражение органа, если принимать его на следующий день после застолья. Или же в сочетании со спиртным. "Ни при похмелье, ни при сочетании с алкоголем", - отметил врач и телеведущий в эфире телеканала "Россия 1".

Учитывая воздействие таблеток на печень, от использования препарата следует отказаться людям, у которых есть инфекционный гепатит, цирроз печени любого происхождения, стеатогепатоз и другие заболевания печени, передает РИА Новости.

В других случаях важно четко соблюдать дозировку, отметил доктор.

"Вы не можете принимать больше, чем три грамма в сутки. Если таблетка шестьсот миллиграмм, то, соответственно, шесть таблеток, если таблетка грамм, то не больше трех таблеток, потому что четыре грамма уже могут вызвать токсическое поражение печени", - объяснил Александр Мясников, напомнив, что парацетамол может входить в состав других препаратов, важно это учитывать и внимательно читать инструкции к лекарствам.

Ранее отмечалось, что парацетамол не стоит принимать при температуре ниже 38 градусов. Повышенная температура тела - это защитная реакция организма, уточнил фармаколог Орест Ибрагимов.