Новости

Рубль отреагировал ростом на фоне повышения ЦБ ключевой ставки 08:41
Глава МИД КНР сравнил американскую демократию с известным напитком 08:36
Дубль Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Лос-Анджелес" 08:19
Британцы увидели в военных учениях на юге России победу Путина 08:15
Временный поверенный в делах РФ в США отверг нападки Госдепа на Москву 08:07
Ветеран из США встал на колени перед могилой солдата под Волгоградом 07:50
На пропавшей в Индонезии подлодке закончился запас кислорода 07:27
На Дону возбудили дело после отравления 63 воспитанников детского сада 07:18
Врач рассказал об опасности пикников 07:12
США проведут в мае учения на Аляске с участием 15 тысяч военных 06:58
В Ростовской области стартовал фестиваль тюльпанов "Воспетая степь" 06:55
Сенатор Алексей Пушков назвал бессмысленными переговоры с Зеленским 06:42
В Приамурье возобновили "ковидное" анкетирование авиапассажиров 06:30
Министр транспорта Аргентины погиб в ДТП 06:21
Роспотребнадзор: Нерабочие дни в мае не спровоцируют всплеск COVID-19 05:51
На Курилах построят геотермальную электростанцию 05:45
Эпидемиолог Горелов: Сейчас не лучшее время для отдыха за рубежом 05:38
Израиль и сектор Газа обменялись ударами 05:21
Кардиолог назвала два простых способа избавиться от жира на животе 05:19
Песков: График Путина на майские нерабочие дни уточняется 04:38
СМИ: Байден сообщил Эрдогану о решении признать геноцид армян 04:12
В Совфеде назвали категорию россиян с правом досрочного выхода на пенсию 04:11
Дереку Шовину могут предъявить дополнительные обвинения 03:42
Россиянам объяснили разницу между нерабочими и выходными днями в мае 03:40
Россия закрыла доступ в ряд районов Черного моря для иностранных судов 03:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
24.04.2021 08:15
Рубрика: В мире

Британцы увидели в военных учениях на юге России победу Путина

Текст: Александр Саможнев

На статью в Times о завершении военных учений на юге России активно откликнулись британские читатели. Многие из них положительно оценили действия российского руководства, пишет РИА Новости. "Россия ясно все всем показала, и теперь ее войска могут возвращаться домой", - отметил при этом Oldbolter, полагая, что теперь снизится напряженность на востоке Украины.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
Россия закрыла доступ в ряд районов Черного моря для иностранных судов

По словам пользователя Mad Mel, действия Путина потрясли Западную Европу и заставили напрячься США. Украина не является высотой, за которую американцы и НАТО готовы проливать кровь. "А вот для России она имеет экзистенциальное значение. Теперь это все понятно", - уверен читатель.

"Отличное выполненное Путиным упражнение! Путин ясно продемонстрировал, что может делать все, что хочет, несмотря на заявления Байдена!", - откликнулся Woodburner.

"А НАТО прекратило свои военные учения поблизости от России? Если альянс даст Путину заверения, что не примет Украину и Беларусь в НАТО, тогда у него есть все причины для того, чтобы отвести свои войска", - считает Hin Lee.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделения, задействованные при внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Глава военного ведомства Сергей Шойгу отдал приказ до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации все войска.

Запад выражал обеспокоенность из-за усиления присутствия российской армии на границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва перемещает войска в пределах собственной территории и на свое усмотрение.

В мире Европа Великобритания Власть Безопасность Армия Международные организации НАТО Правительство Минобороны Президент Президент Администрация Президента

Главное сегодня

Временный поверенный в делах РФ в США отверг нападки Госдепа на Москву
Россиянам объяснили разницу между нерабочими и выходными днями в мае
Захарова вспомнила Чапека после высылки российских дипломатов из Чехии
В Совфеде назвали категорию россиян с правом досрочного выхода на пенсию
СМИ: Байден сообщил Эрдогану о решении признать геноцид армян
Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры
Блокада Суэцкого канала нарушила судоходство по всему миру до лета