Лицом к природе: премии имени Воронцова удостоены ученые из заповедников

Запомним эти адреса-названия: Кавказский государственный заповедник имени Х.Г. Шапошникова, Центрально-Лесной государственный заповедник, государственный заповедник "Полистовский", Сихотэ-Алинский государственный заповедник имени К.Г. Абрамова. И если приведется в каком-то из этих мест в скором времени побывать, будем знать: там несут вахту настоящие профессионалы и ревнители заповедного дела, на которых можно равняться.

В Москве торжественно вручены премии имени профессора Н.Н. Воронцова за лучшие научные исследования, выполненные в заповедниках и на других особо охраняемых природных территориях России. Такие исследования связаны с наблюдением за животными в естественной среде обитания и охватывают весь раздел териологии, в котором изучают позвоночных млекопитающих, их морфологию, анатомию, поведение, происхождение и ареалы распространения.

Сергей Трепет удостоен премии имени Н.Н. Воронцова за исследования в Кавказском государственном заповеднике. Фото: Иван Раков/ "Земля леопарда"

А сама эта премия в поддержку научной работы на охраняемых природных территориях учреждена сравнительно недавно - в 2019 году. Это произошло вскоре после присуждения имени Николая Николаевича Воронцова, известного ученого-зоолога и первого в нашей стране министра экологии, объединенной дирекции государственного заповедника "Кедровая падь" и национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае. Теперь все это вместе - ФГБУ "Земля леопарда", подведомственное Министерству природных ресурсов и экологии РФ.

Первый конкурс под эгидой автономной некоммерческой организации "Дальневосточные леопарды" (глава наблюдательного совета - спецпредставитель президента России Сергей Иванов) был проведён уже в 2019 году. Имена лауреатов 2020 года определили минувшей осенью, однако церемонию награждения из-за пандемии коронавируса смогли провести только сейчас.

Отец и два сына Кораблевы – похвальный пример «семейственности» в развитии заповедного дела России. Фото: Иван Раков/ "Земля леопарда"

Старший научный сотрудник Кавказского государственного заповедник имени Х.Г. Шапошникова, кандидат биологических наук Сергей Трепет удостоен премии за серию комплексных многолетних исследований биологии и современного состояния популяций копытных животных на особо охраняемых природных территориях Западного Кавказа.

Одна из трех ежегодно присуждаемых премий имени профессора Воронцова в этот раз пришла в команду из трех исследователей с одной фамилией. Ведущий научный сотрудник ФГБУ "Центрально-Лесной государственный заповедник" Павел Николаевич Кораблев и два его сына - Николай Павлович и Мирослав Павлович - получили признание коллег и победные баллы в жюри конкурса за "многолетние фундаментальные исследования полиморфизма популяций млекопитающих", которые проводились на базе Центрально-Лесного заповедника, и "за создание представительной научной краниологической коллекции".

Доктор биологических наук Николай Кораблев возглавляет сейчас в качестве директора государственный заповедник "Полистовский", а его брат, кандидат биологических наук Мирослав Кораблев - научный сотрудник в Центрально-Лесном природном и биосферном заповеднике. В научных исследованиях и заповедном деле такой "семейственностью" можно только гордиться - тем более, когда она получает столь высокую оценку в профессиональном сообществе.

Светлана Сутырина: наша работа не делается в одиночку, только вместе мы - сила. Фото: Иван Раков/ "Земля леопарда"

Третий лауреат этого года - Светлана Сутырина, директор, а до этого заместитель директора по научной работе ФГБУ "Сихотэ-Алинский государственный заповедник" имени К.Г. Абрамова. Премия имени Воронцова ей присуждена за серию многолетних исследований экологии амурского тигра, которые она проводила у себя в Сихотэ-Алинском заповеднике. Уже после церемонии Светлана Викторовна признается, что такая работа "не делается в одиночку". И на странице в соцсети назовет поименно своих коллег, учителей и наставников, с которыми шла по жизни и благодаря которым набиралась опыта в профессии.

"Я не была бы там, где я сейчас, и той, кто я сейчас, если бы не очень-очень много людей. Это люди, которые поверили, что девочки тоже могут изучать больших кошек и дали возможность работать. Это люди, которые прошли со мной не одну сотню километров по тигриным следам и заповедным тропам. Это люди, которые помогали советом, словом и делом при обработке данных, написании статей и просто поддерживали в работе. Спасибо всем вам за возможность заниматься любимым делом", - написала по горячим следам Светлана Сутырина.

Биолог Елена Ляпунова была коллегой и соратником при жизни Николая Воронцова и несет эту память уже без него. Фото: Иван Раков/ "Земля леопарда"

А сама церемония награждений, как и прошлый раз, проходила в Белом зале Государственного геологического музея имени В.И. Вернадского, из окон которого открывается вид на Кремль, Александровский сад, Исторический музей и Красную площадь. Место достойное, чтобы отметить достойных. И здесь будет не лишним напомнить о том, как имя одного человека и наша память о нем может привести и приводит к заметным сдвигам в реальной жизни.

Сорок лет назад, когда заповедник "Кедровая падь" взял под опеку Николай Воронцов - биолог с опытом, а директор начинающий, популяция леопарда была на грани исчезновения: всего 28 особей. Ученые и тогда были этим озабочены. А что сделаешь: крошечная площадь заповедника, близкое присутствие человека и хозяйственной деятельности просто мешали леопардам размножиться, а популяции прирастать. К счастью, ареал их обитания удалось сохранить. И когда в ситуацию включился лично президент России Владимир Путин, когда границы заповедника наконец расширили, объединили его с национальным парком, придали новый статус и обеспечили достойное финансирование, ситуация выправилась у нас на глазах: сейчас леопардов уже около ста.

Мария Воронцова, как и ее отец, убеждена: для природы нет границ, а чтобы ее спасти и защитить, надо объединять усилия. Фото: Иван Раков/ "Земля леопарда"

О том, что сегодня происходит на этой охраняемой территории и планах ее развития, рассказали собравшимся генеральный директор АНО "Дальневосточные леопарды" Елена Гонгало и советник по науке Всеволод Степаницкий, лично знавший Н.Н. Воронцова и работавший вместе с ним.

Своими в профессиональном кругу участников и гостей этой церемонии были вдова Николая Воронцова - доктор биологических наук Елена Алексеевна Ляпунова, и его дочь биолог Мария Воронцова, имя которой хорошо известно в российских и международных природоохранных организациях.

Прямая речь

Мария Воронцова, кандидат биологических наук, координатор международных экологических программ в Арктике и Антарктиде:

- Наша семья и я лично глубоко признательны за то, что национальный парк "Земля леопарда" носит имя Николая Воронцова. И за то, что премия его имени вручается за научные работы, выполненные в заповедниках России. От души поздравляю лауреатов, благодарю организаторов в лице АНО "Дальневосточные леопарды" и всех, кто поддерживает их деятельность и саму премию.

Николай Николаевич Воронцов во время своих многочисленных экспедиций сумел побывать и поработать во многих заповедниках. А в 70-е годы он стал директором Биолого-почвенного института во Владивостоке, в ведении которого находился заповедник "Кедровая падь", который ныне объединен с "Землей леопарда". "Кедровая падь" оказался тем домом, где смогли сохранить последних дальневосточных леопардов и дать им шанс увеличить популяцию. Сейчас, благодаря созданию мощного кластера охраняемых территорий, объединенных национальным парком "Земля леопарда", численность их возросла до ста особей. Природа с благодарностью откликается на внимание, помощь и поддержку, которую оказывают небезразличные люди.

Мой отец придавал высокое значение заповедной системе и очень ценил людей, которые в ней работают. В большинстве случаев это настоящие подвижники, работа которых не только трудна, но и опасна. Став главой госкомитета, а затем министром СССР по охране природы, Воронцов добился увеличения заповедных территорий на 20 процентов. Во многом благодаря усилиям того же минприроды СССР удалость увеличить зарплаты научным сотрудникам заповедников до уровня тогдашних зарплат в Академии наук.

Николай Воронцов был для своего времени лидером природоохранного движения. Он подчеркивал, что природа не имеет государственных границ. И целенаправленно выступал за объединение международных усилий ради сохранения природы и нашей планеты в целом. Сейчас это особенно актуально на фоне стремительного вымирания видов растений и животных, на фоне быстрой деградации экосистем - как на море, так и на суше. Именно этим, хочу напомнить, продиктована "инициатива 30 на 30" в рамках Конвенции по биоразнообразию ООН. Она показывает, что придать в 2030 году охраняемый статус 30 процентам суши и морским акваториям нашей планеты и реально, и необходимо.