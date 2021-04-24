Лукашенко раскрыл детали готовившегося в Беларуси переворота

Было разработано несколько сценариев, отмечает Лукашенко. В начале заговорщики хотели устранить президента 9 Мая на параде Победы. Но в итоге решили поменять свои планы.

Далее обсуждалось нападение на президентский кортеж с гранатометами, которые были уже закуплены и привезены в Беларусь. Но так как автомобили в кортеже движутся на большой скорости, реализовать данный план было сложно.

Третий сценарий предполагал нападение на загородную резиденцию главы государства. Для этого было выделено 10 миллионов долларов и 1 миллион - на снайпера.

Лукашенко отметил, что в Беларуси было задержано несколько террористических групп. О некоторых сообщалось в СМИ, остальных "светить" не стали, но и они уже дают признательные показания.

Ожидается публикация новых данных по этому делу. Фильм-расследование об этих событиях готовит телеканал ОНТ. "Это еще цветочки", - заключил президент Лукашенко.

В КГБ республики уточнили, что обвинения по делу предъявлены четырем фигурантам, в том числе юристу Юрию Зенковичу, гражданину Беларуси и США, политологу Александру Федуте, которых задержали в Москве при содействии ФСБ.