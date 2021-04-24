Новости

На пропавшей в Индонезии подлодке закончился запас кислорода 07:27
На Дону возбудили дело после отравления 63 воспитанников детского сада 07:18
Врач рассказал об опасности пикников 07:12
США проведут в мае учения на Аляске с участием 15 тысяч военных 06:58
В Ростовской области стартовал фестиваль тюльпанов "Воспетая степь" 06:55
Сенатор Алексей Пушков назвал бессмысленными переговоры с Зеленским 06:42
В Приамурье возобновили "ковидное" анкетирование авиапассажиров 06:30
Министр транспорта Аргентины погиб в ДТП 06:21
Роспотребнадзор: Нерабочие дни в мае не спровоцируют всплеск COVID-19 05:51
На Курилах построят геотермальную электростанцию 05:45
Эпидемиолог Горелов: Сейчас не лучшее время для отдыха за рубежом 05:38
Израиль и сектор Газа обменялись ударами 05:21
Кардиолог назвала два простых способа избавиться от жира на животе 05:19
Песков: График Путина на майские нерабочие дни уточняется 04:38
СМИ: Байден сообщил Эрдогану о решении признать геноцид армян 04:12
В Совфеде назвали категорию россиян с правом досрочного выхода на пенсию 04:11
Дереку Шовину могут предъявить дополнительные обвинения 03:42
Россиянам объяснили разницу между нерабочими и выходными днями в мае 03:40
Россия закрыла доступ в ряд районов Черного моря для иностранных судов 03:18
Сотрудников постпредства РФ при ООН начнут вакцинировать от COVID-19 02:55
В США сняли ограничения на применение вакцины Johnson & Johnson 02:20
Власти Перу признали защитные маски общественным благом 02:16
Захарова вспомнила Чапека после высылки российских дипломатов из Чехии 01:36
Пентагон направил бомбардировщики к Афганистану для защиты своих войск 01:30
Названа дата оглашения приговора экс-полицейскому Дереку Шовину 00:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
24.04.2021 07:27
Рубрика: В мире

На пропавшей в Индонезии подлодке закончился запас кислорода

Запас кислорода для поддержания жизнедеятельности экипажа на пропавшей субмарине KRI Nanggala-402 закончился примерно в 23:00 мск пятницы. Об этом сообщил начальник штаба ВМС республики адмирал Юдо Маргоно.

ВМС Индонезии сузили зону поиска пропавшей подводной лодки

Сейчас индонезийские спасатели продолжают поисковую операцию в Балийском море, пишет ТАСС. По данным портала Detik, удалось зарегистрировать на глубине 50-100 метров электромагнитное излучение, источником которого может быть пропавшая подлодка. Ожидается прибытие на помощь иностранных самолетов и судов, а также корабля, оснащенного специальным оборудованием, которое поможет установить источник излучения.

По предварительным оценкам, пропавшая субмарина, находится на расстоянии примерно 90 км от северного побережья острова Бали.

Напомним, дизельная субмарина пропала во время военных учений, находясь между островами Ява и Бали. Капитан запросил разрешение на погружение лодки, после чего связь с подлодкой была потеряна. СУбмарина принимала участие в торпедных пусках. Экипаж состоял из 53 человек.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия

Главное сегодня

Россиянам объяснили разницу между нерабочими и выходными днями в мае
Захарова вспомнила Чапека после высылки российских дипломатов из Чехии
В Совфеде назвали категорию россиян с правом досрочного выхода на пенсию
Россия закрыла доступ в ряд районов Черного моря для иностранных судов
Сенатор Алексей Пушков назвал бессмысленными переговоры с Зеленским
Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры
Блокада Суэцкого канала нарушила судоходство по всему миру до лета