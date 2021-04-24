На пропавшей в Индонезии подлодке закончился запас кислорода

Запас кислорода для поддержания жизнедеятельности экипажа на пропавшей субмарине KRI Nanggala-402 закончился примерно в 23:00 мск пятницы. Об этом сообщил начальник штаба ВМС республики адмирал Юдо Маргоно.

Сейчас индонезийские спасатели продолжают поисковую операцию в Балийском море, пишет ТАСС. По данным портала Detik, удалось зарегистрировать на глубине 50-100 метров электромагнитное излучение, источником которого может быть пропавшая подлодка. Ожидается прибытие на помощь иностранных самолетов и судов, а также корабля, оснащенного специальным оборудованием, которое поможет установить источник излучения.

По предварительным оценкам, пропавшая субмарина, находится на расстоянии примерно 90 км от северного побережья острова Бали.

Напомним, дизельная субмарина пропала во время военных учений, находясь между островами Ява и Бали. Капитан запросил разрешение на погружение лодки, после чего связь с подлодкой была потеряна. СУбмарина принимала участие в торпедных пусках. Экипаж состоял из 53 человек.