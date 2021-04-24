Россия закрыла доступ в ряд районов Черного моря для иностранных судов

С субботы Россия приостанавливает действие права на мирный проход для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. Ограничение будет действовать с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на бюллетень Управления навигации и океанографии Минобороны РФ. Подчеркивается, что планируемые к закрытию зоны не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив, кроме того, все они находятся внутри территориальных вод России.

Ранее сообщалось, что временные ограничения затронут участок акватории вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа), район у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника), а также небольшой участок моря около западной оконечности Крыма.

Киев и НАТО уже выразили беспокойство по поводу такого решения России. В ответ депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал не нервничать. Он подчеркнул, что Москва действует исключительно в рамках национального и международного права, морского в том числе. Учитывая ситуацию, которая складывается у границ РФ, мы вынужденно укрепляем и защищаем свои приграничные территории, принимаем все меры, чтобы обеспечить безопасное судоходство в наших территориальных водах и не допустить никаких провокаций, отметил Шеремет.