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24.04.2021 22:58
Рубрика: Легковые авто

Toyota Land Cruiser 300 впервые показали на видео

Текст: Юрий Зубко

Внедорожник Toyota Land Cruiser 300 - главный ньюсмекер последних дней. Накануне "РГ" сообщала, что появились новые фотографии модели, теперь же машину впервые показали на видео. Очевидцу удалось записать ролик с паркинга завода японской марки - на площадке можно насчитать больше десяти экземпляров новинки.

Фото: www.vk.com/rusautomobile
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Land Cruiser 300 отличает светодиодная оптика, массивная решетка радиатора, новый бампер сложной формы и рельефный капот.

Базовым для авто станет бензиновый V6 3.5 литра от Lexus LS 500, который выдает 420 л.с. и 589 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 10-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Турбодизель 3.3 V6 мощностью 309 л.с. (687 Нм) также работает в паре с новым "автоматом". Кроме того, в планах у японцев есть гибридный силовой агрегат в составе двигателя V6 3.5 и электромотора совокупной мощностью примерно 300 л.с.

"Трехсотка" придет на смену модели Land Cruiser 200, которая продержалась на конвейере почти четырнадцать лет. Дебют новинки должен состояться в ближайшее время.

В России цены на внедорожник уходящего поколения варьируются в диапазоне от 5 465 000 до 6 750 000 рублей.

#Toyota