Внешность Toyota Land Cruiser 300: секретов больше не осталось. Новые фото

Череда "сливов" фото с новым Toyota Land Cruiser 300, видимо, только набирает обороты: на этот раз в кадре оказались ничем не замаскированный "фейс" внедорожника и его задняя часть.

Судя по фотографии, Land Cruiser 300 сохранил узнаваемый рельеф капота, но новая оптика всё же потребовала изменения штампов крыльев. Также стоит обратить внимание на оконную линию: у нынешнего "двухсотого" она прямая, а у преемника в районе задней стойки устремляется вверх, соответственно, и заднее крыло тоже другое.

Задняя часть автомобиля лишилась дутых форм и выглядит "плоско". Изменены дизайн фонарей, крышка багажника и бампер. На пятой двери отсутствует громоздкая хромированная накладка, проходящая через всю ширину.

Ранее "РГ" публиковала фото внедорожников, видимо, припаркованных на складской площадке. По информации инсайдеров, старт серийного производства должен был состояться 1 июня, но такое количество машин говорит о том, что компания уже приступила к сборке, и вряд ли сфотографированные экземпляры являются предсерийной партией. В любом случае, премьеры "трёхсотого" ждать осталось недолго.

Фото салона Toyota Land Cruiser 300 также стали достоянием общественности раньше срока - постарались "шпионы" из России. Информация о моторной гамме тоже предоставлена в полном объёме.