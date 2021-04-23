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23.04.2021 16:06
Рубрика: Легковые авто

Внешность Toyota Land Cruiser 300: секретов больше не осталось. Новые фото

Текст: Константин Руссов

Череда "сливов" фото с новым Toyota Land Cruiser 300, видимо, только набирает обороты: на этот раз в кадре оказались ничем не замаскированный "фейс" внедорожника и его задняя часть.

Фото: www.vk.com/rusautomobile
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Судя по фотографии, Land Cruiser 300 сохранил узнаваемый рельеф капота, но новая оптика всё же потребовала изменения штампов крыльев. Также стоит обратить внимание на оконную линию: у нынешнего "двухсотого" она прямая, а у преемника в районе задней стойки устремляется вверх, соответственно, и заднее крыло тоже другое.

Задняя часть автомобиля лишилась дутых форм и выглядит "плоско". Изменены дизайн фонарей, крышка багажника и бампер. На пятой двери отсутствует громоздкая хромированная накладка, проходящая через всю ширину.

Ранее "РГ" публиковала фото внедорожников, видимо, припаркованных на складской площадке. По информации инсайдеров, старт серийного производства должен был состояться 1 июня, но такое количество машин говорит о том, что компания уже приступила к сборке, и вряд ли сфотографированные экземпляры являются предсерийной партией. В любом случае, премьеры "трёхсотого" ждать осталось недолго.

Фото салона Toyota Land Cruiser 300 также стали достоянием общественности раньше срока - постарались "шпионы" из России. Информация о моторной гамме тоже предоставлена в полном объёме.

#Toyota