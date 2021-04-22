Новый Toyota Land Cruiser 300: первые фото внешности без камуфляжа

Фотошпионы в России уже успели полностью рассекретить интерьер нового Toyota Land Cruiser 300. Тогда кузов модели был замаскирован специальной белой плёнкой.

Теперь на сайте Arabian Drive появились первые снимки "трёхсотого" без камуфляжа. На фото запечатлена целая партия автомобилей.

Toyota Land Cruiser 300 отличает характерный силуэт, узкая светодиодная светотехника, огромная решётка радиатора, фирменный передний бампер, рельефный капот и крупные колёса. К слову, машина будет предлагаться с колёсными дисками размерностью от 17 до 20 дюймов.

Land Cruiser 300 оснастят 3,5-литровым бензиновым V6 мощностью 420 л. с. и 309-сильным турбодизелем V6 объёмом 3,3 литра. Коробка - 10-ступенчатый "автомат". Внедорожник также получит модификацию GR-S, которая предназначена для серьёзного бездорожья. Что касается версии с гибридной силовой установкой, то она дебютирует в 2022 году.

По предварительным данным, в серию бензиновый Land Cruiser 300 пойдёт с 1 июля текущего года. Чуть позже появится дизельный вариант.