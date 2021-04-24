В РАН оценили влияние на экономику нерабочих дней в мае

Потери экономики от четырех нерабочих дней не будут существенными, считает член-корреспондент РАН, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

По предложению главы Роспотребнадзора Анны Поповой президент России подписал указ об объявлении нерабочими дни с 4 по 7 мая 2021 года включительно для сохранения тенденции к сокращению заболеваемости COVID-19.

Максимальная оценка потерь ВВП за один дополнительный нерабочий день - 250-300 млрд рублей, но реально они ограничены 100 млрд рублей в день: большинство предприятий уже работает без оглядки на календарный фактор, в выходные возрастает спрос на гостиницы, рестораны, поездки и другие непроизводственные услуги, указывает Александр Широв.

Суммарно четыре дополнительных нерабочих дня в мае обойдутся экономике максимум в 0,3% номинального ВВП, прогнозируемого на этот год, полагает он. "Так что потери будут, но не существенные, - говорит Широв. - И они тем более не могут сравниваться с тем, что мы наблюдали в период локдауна".

В апреле 2020 года, на протяжении которого действовал режим нерабочих дней, ВВП снизился на 12% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Значительная часть промышленных предприятий работает непрерывно, поэтому для промышленности дополнительные нерабочие дни означают вычет 0,1 процентного пункта от текущих темпов роста, считает Широв.

Указ президента не содержит перечень организаций, на которые он не распространяется. Указы о локдауне в апреле-мае прошлого года предусматривали продолжение работы непрерывно действующих организаций, медицинских учреждений и аптек, магазинов, которые торгуют продуктами питания и товарами первой необходимости, банков, ремонтных служб, а также иных организаций по решению главы субъекта РФ. Как и в 2020 году, указ о нерабочих днях предписывает сохранение в течение этих дней зарплаты за работниками.