Боевик Гая Ричи вне конкуренции

По предварительным данным, кассу кинопроката России за уик-энд 22-25 марта предсказуемо возглавил криминально-драматический триллер Гая Ричи "Гнев человеческий" - 285 млн руб.

Далее следует романтико-драматический фильм-катастрофа Данилы Козловского с бюджетом 689 млн руб. "Чернобыль" - 76 млн руб. и 290 млн руб. за 11 дней показов.

Третья строчка у фэнтезийного боевика Саймона Маккуойда "Мортал Комбат" - 40 млн руб. и 852.5 млн руб. на третьей неделе показов.

Четвертое место у перевыпуска сказки "Властелин колец: Две крепости" - 33 млн руб.

И замыкает пятерку лидеров отечественного проката за текущий уик-энд мультфильм Алекса Стадерманна "100% волк" - 20 млн руб. и 101 млн руб. за 18 дней демонстрации в наших кинотеатрах.