Как вернуть мощность двигателю после зимы

Очень частой причиной падения отдачи силового агрегата является длительное стояние машины "на приколе", иными словами, с проблемой снижения мощности регулярно сталкиваются "подснежники" - водители, отказывающиеся от поездок за рулем в холодное время года.
Что происходит за время простоя с их автомобилями? Если машина не новая и подолгу обездвижена, нерастворимые фракции в горючем (а это, как правило, вода, грязь, ржавчина) растут как на дрожжах.
При запуске мотора при таких условиях все эти загрязнения отправляются в путешествие по топливной системе, забивая сетку бензонасоса, топливные трубки, фильтры и форсунки. В результате на холостом ходу двигатель работает неровно, машину потряхивает, когда коленвал крутится в диапазоне 500-1500 об/мин.
При наборе скорости ощущаются заметные провалы мощности, или процесс ускорения происходит рывками - двигатель поначалу плохо реагирует на подачу "газа", а потом набирает мощность ступенчато, провоцируя прерывистые ускорения. Разумеется, эта беда выльется также в повышенный расход топлива. Или, возможно, мотор будет глохнуть при переключении трансмиссии на нейтральную передачу.
При таких симптомах, первое, на что нужно обратить внимание, это топливный фильтр. А точнее - фильтры. Ведь в современных автомобилях предполагается наличие не менее двух стадий очистки.
На первом этапе осуществляется грубое очищение, в ходе которого отсеивается крупный мусор. На втором - идет тонкая очистка уже другим фильтром, считающимся основным. Заводы-изготовители рекомендует менять топливные фильтры один раз в 20-25 тыс. км пробега.
Но если вы по-настоящему заботитесь о своем автомобиле, то лучше приурочить такую замену к проведению технического обслуживания - раз в 10 тыс -15 тыс. км. Случается также, что потерю приемистости провоцируют не топливные фильтры, а неисправный или загрязненный бензонасос, кислородный датчик или катализатор. Понятно, что проверять эти узлы имеет смысл только после замены таких расходников как топливные фильтры.
Фильтр тонкой очистки устанавливается между мотором и топливным баком, но у разных моделей локализация различается. Чаще всего деталь установлена под капотом, под днищем или в самом в топливном баке.
Наибольшую сложность представляет замена фильтра, смонтированного в топливном баке, где он интегрирован в топливный модуль - придется снимать заднее сидение, отсоединять шланги, разъем питания бензонасоса. Либо, как вариант, можно заменить весь топливный модуль вместе с фильтром.
Чтобы выполнить замену топливного фильтра на бензиновом или дизельном автомобиле потребуется гаечный либо торцевые ключи, отвертка и пассатижи. Однако лучше предоставить эти манипуляции специалистам.
Загрязненный воздушный фильтр тоже может давать похожую симптоматику. Дело в том, что при загрязненном фильтрующем элементе топливо-воздушная смесь поступает в камеру сгорания с пониженным количеством воздуха. Поэтому топливо сгорает не полностью, и мотор теряет тягу.
Вывод очевиден, - необходима замена фильтра, благо провести такую "рокировку" куда проще, чем в случае с топливными фильтрами. Однако здесь главное не совершить типичные ошибки. В инструкции прописано, как следует ставить фильтр: вдоль или поперек бумажными пластинами. Не перепутайте! Для чего посмотрите (и сфотографируйте), как именно стоял старый элемент.
Если поставить фильтр неправильно, он быстро забьется, и тяга снова пропадет. Для справки: автопроизводители рекомендуют менять воздушный фильтр через каждые 30-45 000 км пробега.
Свечи зажигания в результате долгого простоя машины или, напротив, активной езды в пробках, а также использования некачественного горючего, изнашиваются раньше регламентного срока. В этом случае они вполне могут красть у мотора тягу.
Необходима установка рабочих свечей, и тянуть с этим точно не стоит. Ведь неисправности системы зажигания могут спровоцировать, к примеру, пробой катушки зажигания, а ее замена точно вылетит в копеечку. В любом случае, у вас имеется две возможности - либо почистить, либо заменить свечи.
В первом случае можно использовать дорогостоящую ультразвуковую очистку (такой метод нередко используется даже на профессиональных СТО), или же очистить свечи самостоятельно с помощью щеток по металлу, наждачной бумаги, пескоструя иди химикатов. В советские времена свечи чистили также с помощью сильного нагрева, но сегодня это не вариант, так как электроды и их защитные элементы сегодня уже не изготовляются из жаропрочных металлов.
Если ваш автомобиль с серьезным пробегом, то потеря мощности может быть связана с низким уровнем компрессии в одном или нескольких цилиндрах двигателя.
Обычно виновниками становятся изношенные стенки цилиндров, поршневые кольца и прогоревшие клапаны. Косвенными признаками падения компрессии являются затрудненный запуск силового агрегата, неустойчивые обороты на холостом ходу, характерные хлопки, дым из глушителя и повышенный расход масла и топлива.
На сервисе замерят компрессию, при помощи эндоскопа осмотрят цилиндры на предмет наличия задиров и других повреждений.
Если вы владелец автомобиля с турбомотором, то при падении мощности силовой установки следует обратить внимание также и на возможные неисправности с турбиной.
Чаще всего проблемы связаны с механическими повреждениями лопасти из-за люфта в крыльчатке турбины, заклинившей лопасти и/или изменения геометрии турбокомпрессора.
Искать в этом направлении нужно "на слух" - при такого рода поломках обязателен такой звуковой аккомпанемент, как подвывание или потрескивание из-под капота. Кроме того, неисправная турбина вызывает повышенный выхлоп различных цветов и увеличение расхода масла.