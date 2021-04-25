Как вернуть мощность двигателю после зимы

После покупки автомобиля прошло несколько лет, и вот, как правило, после зимнего сезона, вы стали замечать, что ваша "ласточка", как говорят, "не тянет". Отклик на "газ" стал вялый, двигатель троит, обороты плавают. Разберемся, на что нужно обратить внимание в такой ситуации.

Очень частой причиной падения отдачи силового агрегата является длительное стояние машины "на приколе", иными словами, с проблемой снижения мощности регулярно сталкиваются "подснежники" - водители, отказывающиеся от поездок за рулем в холодное время года.

Что происходит за время простоя с их автомобилями? Если машина не новая и подолгу обездвижена, нерастворимые фракции в горючем (а это, как правило, вода, грязь, ржавчина) растут как на дрожжах.

При запуске мотора при таких условиях все эти загрязнения отправляются в путешествие по топливной системе, забивая сетку бензонасоса, топливные трубки, фильтры и форсунки. В результате на холостом ходу двигатель работает неровно, машину потряхивает, когда коленвал крутится в диапазоне 500-1500 об/мин.

При наборе скорости ощущаются заметные провалы мощности, или процесс ускорения происходит рывками - двигатель поначалу плохо реагирует на подачу "газа", а потом набирает мощность ступенчато, провоцируя прерывистые ускорения. Разумеется, эта беда выльется также в повышенный расход топлива. Или, возможно, мотор будет глохнуть при переключении трансмиссии на нейтральную передачу.

Проверяем топливную систему

При таких симптомах, первое, на что нужно обратить внимание, это топливный фильтр. А точнее - фильтры. Ведь в современных автомобилях предполагается наличие не менее двух стадий очистки.

На первом этапе осуществляется грубое очищение, в ходе которого отсеивается крупный мусор. На втором - идет тонкая очистка уже другим фильтром, считающимся основным. Заводы-изготовители рекомендует менять топливные фильтры один раз в 20-25 тыс. км пробега.

Но если вы по-настоящему заботитесь о своем автомобиле, то лучше приурочить такую замену к проведению технического обслуживания - раз в 10 тыс -15 тыс. км. Случается также, что потерю приемистости провоцируют не топливные фильтры, а неисправный или загрязненный бензонасос, кислородный датчик или катализатор. Понятно, что проверять эти узлы имеет смысл только после замены таких расходников как топливные фильтры.

Где находятся топливные фильтры

Фильтр тонкой очистки устанавливается между мотором и топливным баком, но у разных моделей локализация различается. Чаще всего деталь установлена под капотом, под днищем или в самом в топливном баке.

Наибольшую сложность представляет замена фильтра, смонтированного в топливном баке, где он интегрирован в топливный модуль - придется снимать заднее сидение, отсоединять шланги, разъем питания бензонасоса. Либо, как вариант, можно заменить весь топливный модуль вместе с фильтром.

Чтобы выполнить замену топливного фильтра на бензиновом или дизельном автомобиле потребуется гаечный либо торцевые ключи, отвертка и пассатижи. Однако лучше предоставить эти манипуляции специалистам.

Меняем воздушный фильтр

Загрязненный воздушный фильтр тоже может давать похожую симптоматику. Дело в том, что при загрязненном фильтрующем элементе топливо-воздушная смесь поступает в камеру сгорания с пониженным количеством воздуха. Поэтому топливо сгорает не полностью, и мотор теряет тягу.

Вывод очевиден, - необходима замена фильтра, благо провести такую "рокировку" куда проще, чем в случае с топливными фильтрами. Однако здесь главное не совершить типичные ошибки. В инструкции прописано, как следует ставить фильтр: вдоль или поперек бумажными пластинами. Не перепутайте! Для чего посмотрите (и сфотографируйте), как именно стоял старый элемент.

Если поставить фильтр неправильно, он быстро забьется, и тяга снова пропадет. Для справки: автопроизводители рекомендуют менять воздушный фильтр через каждые 30-45 000 км пробега.

Выясняем, что со свечами зажигания

Свечи зажигания в результате долгого простоя машины или, напротив, активной езды в пробках, а также использования некачественного горючего, изнашиваются раньше регламентного срока. В этом случае они вполне могут красть у мотора тягу.

Необходима установка рабочих свечей, и тянуть с этим точно не стоит. Ведь неисправности системы зажигания могут спровоцировать, к примеру, пробой катушки зажигания, а ее замена точно вылетит в копеечку. В любом случае, у вас имеется две возможности - либо почистить, либо заменить свечи.

В первом случае можно использовать дорогостоящую ультразвуковую очистку (такой метод нередко используется даже на профессиональных СТО), или же очистить свечи самостоятельно с помощью щеток по металлу, наждачной бумаги, пескоструя иди химикатов. В советские времена свечи чистили также с помощью сильного нагрева, но сегодня это не вариант, так как электроды и их защитные элементы сегодня уже не изготовляются из жаропрочных металлов.

Проблемы с мотором

Если ваш автомобиль с серьезным пробегом, то потеря мощности может быть связана с низким уровнем компрессии в одном или нескольких цилиндрах двигателя.

Обычно виновниками становятся изношенные стенки цилиндров, поршневые кольца и прогоревшие клапаны. Косвенными признаками падения компрессии являются затрудненный запуск силового агрегата, неустойчивые обороты на холостом ходу, характерные хлопки, дым из глушителя и повышенный расход масла и топлива.

На сервисе замерят компрессию, при помощи эндоскопа осмотрят цилиндры на предмет наличия задиров и других повреждений.

Проверяем турбину

Если вы владелец автомобиля с турбомотором, то при падении мощности силовой установки следует обратить внимание также и на возможные неисправности с турбиной.

Чаще всего проблемы связаны с механическими повреждениями лопасти из-за люфта в крыльчатке турбины, заклинившей лопасти и/или изменения геометрии турбокомпрессора.

Искать в этом направлении нужно "на слух" - при такого рода поломках обязателен такой звуковой аккомпанемент, как подвывание или потрескивание из-под капота. Кроме того, неисправная турбина вызывает повышенный выхлоп различных цветов и увеличение расхода масла.