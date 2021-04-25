Косачев: Позицию Земана по Врбетице можно только приветствовать

Новости

В Госдуме назвали цели проекта об упразднении потребительской корзины 18:16
Петр Авен порекомендовал "Спартаку" отечественного тренера 18:07
Мясников рассказал, как уберечь себя от "тихого убийцы" 17:50
Рейтинг Байдена стал одним из самых низких в истории США 17:48
В Подмосковье найдена мертвой 14-летняя школьница 17:44
Боевик Гая Ричи вне конкуренции 17:41
Толстой: Слова Земана - первый случай развенчания принципа highly likely 17:32
ЦСКА остался в меньшинстве в матче со "Спартаком" 17:28
Академик Гинцбург ожидает окончания пандемии COVID-19 в ноябре 16:55
СМИ: Украина запросила у Германии оружие 16:36
В московском метро машинист спас упавшего пассажира 15:56
Движение на серой ветке столичного метро восстановили 15:45
Памфилова предсказывает на выборах в сентябре "схватку как никогда" 15:39
Стали известны стартовые составы "Спартака" и ЦСКА на матч РПЛ 15:33
Хакеры взломали сайт Белорусской АЭС 15:22
Путин выступит на Совете законодателей 15:13
СМИ: Перес намерен подать в суд на УЕФА из-за срыва Суперлиги 15:01
Сенатор от Крыма назвал слова главы МИ-6 о России "булавочным уколом" 14:56
Движение поездов на юге серой ветки метро Москвы остановлено 14:54
Минпросвещения проверит учебники по истории 14:48
В Совфеде оценили инициативу Минтруда упразднить потребительскую корзину 14:48
По факту ДТП с шестью пострадавшими в Подольске завели уголовное дело 14:41
Умер известный французский актер Ив Ранье 14:40
Новак: Газопровод "Северный поток 2" будет достроен 14:38
Умерла легендарная итальянская певица и актриса Мильва 14:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
25.04.2021 17:38
Рубрика: Власть

Косачев: Позицию Земана по Врбетице можно только приветствовать

Текст: Галина Мисливская
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает единственно приемлемой позицию президента Чехии Милоша Земана, который заявил, что у Службы безопасности и информации республики нет доказательств присутствия неких "российских агентов" в районе Врбетице в момент взрывов складов с боеприпасами в 2014 году.

"То, что сейчас заявляет господин Земан, на самом деле является единственно возможной позицией, когда либо обстоятельства произошедшего в 2014 году действительно не ясны, и тогда они нуждаются в прояснении, либо, как второй вариант, Чехию просто-напросто используют в геополитических интересах против России те, кто все более и более завладевает ее суверенитетом", - заявил Косачев в беседе с RT.

Фото: РИА Новости
Захарова вспомнила Чапека после высылки российских дипломатов из Чехии

В этом смысле, добавил он, позицию Земана, которая не исключает никаких версий, но призывает эти версии тщательнейшим образом расследовать, "можно только приветствовать". "Таких политиков, как господин Земан, занимающих самодостаточную, самостоятельную, независимую, объективную позицию, в Чехии становится все меньше", - подчеркнул Косачев.

Говоря о поведении официальной Праги в целом, сенатор отметил, что ее точка зрения "формируется сейчас, к сожалению, не самой Чехией". По его мнению, все больше чешских политиков считают, что передача суверенитета Евросоюзу и США решает многие проблемы Чехии, и рассчитывают приобрести больше, чем уступают. По его мнению, "и то и другое если не прямо, то косвенно читается в заявлении Земана".

Власть Позиция Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации

Главное сегодня

Минпросвещения проверит учебники по истории
Косачев: Позицию Земана по Врбетице можно только приветствовать
Академик Гинцбург ожидает окончания пандемии COVID-19 в ноябре
В Госдуме назвали цели проекта об упразднении потребительской корзины
Рейтинг Байдена стал одним из самых низких в истории США
В Кремле рассказали о "красной линии" с Украиной
МИД РФ: Москва ответит Праге, если та продолжит конфронтацию