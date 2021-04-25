Косачев: Позицию Земана по Врбетице можно только приветствовать

"То, что сейчас заявляет господин Земан, на самом деле является единственно возможной позицией, когда либо обстоятельства произошедшего в 2014 году действительно не ясны, и тогда они нуждаются в прояснении, либо, как второй вариант, Чехию просто-напросто используют в геополитических интересах против России те, кто все более и более завладевает ее суверенитетом", - заявил Косачев в беседе с RT.

В этом смысле, добавил он, позицию Земана, которая не исключает никаких версий, но призывает эти версии тщательнейшим образом расследовать, "можно только приветствовать". "Таких политиков, как господин Земан, занимающих самодостаточную, самостоятельную, независимую, объективную позицию, в Чехии становится все меньше", - подчеркнул Косачев.

Говоря о поведении официальной Праги в целом, сенатор отметил, что ее точка зрения "формируется сейчас, к сожалению, не самой Чехией". По его мнению, все больше чешских политиков считают, что передача суверенитета Евросоюзу и США решает многие проблемы Чехии, и рассчитывают приобрести больше, чем уступают. По его мнению, "и то и другое если не прямо, то косвенно читается в заявлении Земана".