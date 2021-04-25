Глава Чехии рассказал о версиях взрыва во Врбетице

Новости

Академик Гинцбург ожидает окончания пандемии COVID-19 в ноябре 16:55
СМИ: Украина запросила у Германии оружие 16:36
В московском метро машинист спас упавшего пассажира 15:56
Движение на серой ветке столичного метро восстановили 15:45
Памфилова предсказывает на выборах в сентябре "схватку как никогда" 15:39
Стали известны стартовые составы "Спартака" и ЦСКА на матч РПЛ 15:33
Хакеры взломали сайт Белорусской АЭС 15:22
Путин выступит на Совете законодателей 15:13
СМИ: Перес намерен подать в суд на УЕФА из-за срыва Суперлиги 15:01
Сенатор от Крыма назвал слова главы МИ-6 о России "булавочным уколом" 14:56
Движение поездов на юге серой ветки метро Москвы остановлено 14:54
Минпросвещения проверит учебники по истории 14:48
В Совфеде оценили инициативу Минтруда упразднить потребительскую корзину 14:48
По факту ДТП с шестью пострадавшими в Подольске завели уголовное дело 14:41
Умер известный французский актер Ив Ранье 14:40
Новак: Газопровод "Северный поток 2" будет достроен 14:38
Умерла легендарная итальянская певица и актриса Мильва 14:36
Соратник Тупака, рэпер Shock G найден мертвым в отеле во Флориде 14:31
Режиссер "Муми-троллей" и "Наруто" Осаму Кобаяси умер в 57 лет 14:26
В Москве выпало рекордное количество осадков 14:18
"Золотая малина": названы худшие фильмы, актеры и актрисы года 14:17
Ушаков объяснил участие Путина в саммите по климату 14:14
В местах остановок военного эшелона можно будет записаться в армию 14:11
В "Артеке" стартовала смена "Салют, Победа!" 14:08
ВМС Индонезии обнаружили пропавшую подводную лодку: Все моряки погибли 14:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
25.04.2021 17:01
Рубрика: В мире

Глава Чехии рассказал о версиях взрыва во Врбетице

Текст: Александр Гусаров
В воскресенье президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением, причиной которого стала резкая эскалация дипотношений Праги и Москвы из-за взрывов боеприпасов на складах у деревни Врбетице в 2014 году.

Этот инцидент чешская спецслужба BIS бездоказательно приписала двум "русским агентам", следствием чего стала беспрецедентная по масштабу высылка российских дипломатов из Чехии и жесткий "зеркальный" ответ Москвы. Собственно, именно отсутствие прямых доказательств причастности России к взрывам констатировал Земан в своем выступлении, призвав граждан дождаться окончания итогов расследования событий семилетней давности.

Фото: Hynek Moravec/ wikimedia.org
В МИД РФ рассказали, каким будет состав посольства в Чехии

"После взрывов во Врбетице контрразведка в течение шести лет ни в одном из своих ежегодных докладов, даже в их закрытой части, ничего не сообщала о возможном участии (в организации взрывов) агентов российских спецслужб, - заявил в прямом эфире телеканала "Прима" 76-летний президент Чешской Республики. - Могу констатировать, что в отчете BIS отмечается - подчеркиваю, - что не существует доказательств и свидетельств, чтобы эти два агента находились (на территории складов боеприпасов) во Врбетице. Когда обследовалось помещение второго склада непосредственно перед случившимся там взрывом, там не было обнаружено никакого взрывного устройства".

По словам Земана, который на протяжении последней недели тщательно изучал всю имеющуюся информацию по этому делу, одной из версий произошедшего является "неосторожное обращение со взрывчатыми материалами". При этом Прага продолжает изучать и вторую версию - о причастности "агентов иностранных спецслужб". На данный момент установлена связь болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева с этим инцидентом. "Боеприпасы должны были поступить в Болгарию. Есть договоры купли-продажи, торговец выплатил аванс. Болгарский след мы можем считать доказанным", - заявил хозяин Пражского града.

"Прежде чем делать заключения по взрывам во Врбетице, необходимо дождаться итогов расследования, которое продолжается, - сказал президент Чехии. - В этом деле о взрывах существует еще много белых пятен​​​. Расследованием дела продолжают заниматься полиция и генпрокуратура, которые имеют мое полное доверие".

"Граждане Чехии должны знать правду, и я хочу, чтобы от них ничего не скрывалось", - сказал Земан, напомнив, что жертвами взрыва стали два чеха.

Фото: Совет Федерации РФ/РИА Новости
Косачев: Цель высылки российских дипломатов - доказать верность Вашингтону

При этом он не исключил, что если сведения о причастности России к взрыву будут опровергнуты, то речь идет об игре спецслужб, "которая может иметь серьезные последствия для политической жизни Чехии". Он напомнил, что руководитель BIS Михал Куделка, в присвоении генеральского звания которому он уже несколько раз отказывал, ранее получил медаль от ЦРУ. "ЦРУ сообщило правительству США, что в Ираке есть оружие массового поражения. Это не только не было подтверждено, но и последствия были ужасными. Так работает качественная разведка?" - задался Милош Земан риторическим вопросом.

В мире Европа Чехия

Главное сегодня

В России предложили упразднить потребительскую корзину
Минпросвещения проверит учебники по истории
ВМС Индонезии обнаружили пропавшую подводную лодку: Все моряки погибли
Президент Армении принял отставку правительства
Земан: К взрывам в Врбетице могло привести неосторожное обращение с боеприпасами
Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры
Блокада Суэцкого канала нарушила судоходство по всему миру до лета