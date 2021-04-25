Глава Чехии рассказал о версиях взрыва во Врбетице

Этот инцидент чешская спецслужба BIS бездоказательно приписала двум "русским агентам", следствием чего стала беспрецедентная по масштабу высылка российских дипломатов из Чехии и жесткий "зеркальный" ответ Москвы. Собственно, именно отсутствие прямых доказательств причастности России к взрывам констатировал Земан в своем выступлении, призвав граждан дождаться окончания итогов расследования событий семилетней давности.

"После взрывов во Врбетице контрразведка в течение шести лет ни в одном из своих ежегодных докладов, даже в их закрытой части, ничего не сообщала о возможном участии (в организации взрывов) агентов российских спецслужб, - заявил в прямом эфире телеканала "Прима" 76-летний президент Чешской Республики. - Могу констатировать, что в отчете BIS отмечается - подчеркиваю, - что не существует доказательств и свидетельств, чтобы эти два агента находились (на территории складов боеприпасов) во Врбетице. Когда обследовалось помещение второго склада непосредственно перед случившимся там взрывом, там не было обнаружено никакого взрывного устройства".

По словам Земана, который на протяжении последней недели тщательно изучал всю имеющуюся информацию по этому делу, одной из версий произошедшего является "неосторожное обращение со взрывчатыми материалами". При этом Прага продолжает изучать и вторую версию - о причастности "агентов иностранных спецслужб". На данный момент установлена связь болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева с этим инцидентом. "Боеприпасы должны были поступить в Болгарию. Есть договоры купли-продажи, торговец выплатил аванс. Болгарский след мы можем считать доказанным", - заявил хозяин Пражского града.

"Прежде чем делать заключения по взрывам во Врбетице, необходимо дождаться итогов расследования, которое продолжается, - сказал президент Чехии. - В этом деле о взрывах существует еще много белых пятен​​​. Расследованием дела продолжают заниматься полиция и генпрокуратура, которые имеют мое полное доверие".

"Граждане Чехии должны знать правду, и я хочу, чтобы от них ничего не скрывалось", - сказал Земан, напомнив, что жертвами взрыва стали два чеха.

При этом он не исключил, что если сведения о причастности России к взрыву будут опровергнуты, то речь идет об игре спецслужб, "которая может иметь серьезные последствия для политической жизни Чехии". Он напомнил, что руководитель BIS Михал Куделка, в присвоении генеральского звания которому он уже несколько раз отказывал, ранее получил медаль от ЦРУ. "ЦРУ сообщило правительству США, что в Ираке есть оружие массового поражения. Это не только не было подтверждено, но и последствия были ужасными. Так работает качественная разведка?" - задался Милош Земан риторическим вопросом.