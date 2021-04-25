NYT: Болгарский торговец оружием признался в хранении боеприпасов в Врбетице

Болгарский торговец оружием Эмилиян Гебрев признался, что его компания ЕМКО хранила боеприпасы на складах в Врбетице, в Чехии. Такие данные опубликовала газета The New York Times. Кроме того, Гебрев заявил, что поставлял вооружение на Украину в 2014 году, в разгар конфликта на востоке страны.

Как утверждается в материале издания, Гебрев признался в хранении боеприпасов на складе в чешской деревне в электронном письме, направленном в газету, передает ТАСС.

Отметим, что ранее Национальное телевидение Болгарии озвучило заявление компании ЕМКО, которая отрицала, что уничтоженные взрывом на складах в Врбетице боеприпасы принадлежали ей.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что чешская сторона должна разобраться в событиях 2014 года во Врбетице, где произошли взрывы на складах с боеприпасами, и поделиться итогами расследования с общественностью, собственными гражданами. По ее словам, необходимо честно и правдиво рассказать гражданам Чехии, что именно произошло семь лет назад: что взорвалось, кто несет за это ответственность, кого подозревают.

Напомним, правительство Чехии пошло на обострение отношений с РФ, бездоказательно обвинив Москву в причастности к взрывам на складе в Врбетице в 2014 году. Под этим предлогом Чехия выслала 18 российских дипломатов, также исключила "Росатом" из тендера на строительство АЭС "Дукованы". В ответ российская сторона объявила "персонами нон грата" 20 сотрудников посольства Чехии в РФ.