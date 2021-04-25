Данила Козловский снял фильм о Чернобыле.

Про жизнь - разговор отдельный, но в творчестве всегда побеждают те, кто не боится подчиниться зову своих желаний. И потому люди, которые объясняют свой творческий шаг двумя словами: "Мне хочется", - вызывают у меня безусловное уважение.

В довольно юном возрасте Данила Козловский добился всего, о чем только может мечтать артист: славы и денег. Казалось бы, живи - не парься! Работаешь в одном из лучших театров - Малом драматическом под руководством Льва Додина - где тебе доверяют роль Гамлета и много чего еще доверяют. Не просто снимаешься, но в фильмах культовых.

Но - желание. Оно терзает душу, и утолить его можно только одним: исполнением желания.

Данила Козловский стал режиссером не от невостребованности (как иногда бывает), не от того, что не было у него предложений, и даже не для того, чтобы зарабатывать: Козловский - высокооплачиваемый артист. Ему просто хотелось снимать кино, где он будет и режиссером, и продюсером, да еще и главную роль исполнять.

Это невероятно трудная задача. Но, судя по всему, Козловский - то ли любит препятствия, то ли, что скорей, не замечает их, когда движется к цели.

В своей второй режиссерской работе - картине "Чернобыль" - Козловский, кажется, собрал все режиссерские проблемы, какие только можно.

Воссоздать советскую жизнь 1986 года - задача не из легких

Начнем с того, что воссоздать советскую жизнь 1986 года - задача не из легких. Огромное количество деталей: от чайника и банки, из которой пьет герой (а тогда ведь, действительно, все почему-то пили из банок!), до одежды персонажей и лиц людей. Да, уважаемые дамы и господа, в 1986 году на улицах были другие лица. Давайте назовем художника-постановщика Тимура Шагиахмедова, художника по костюмам Варю Авдюшко, чьими стараниями воссоздана советская жизнь. Замечательный оператор-постановщик Ксения Середа весь этот мир облачила в красивую картинку.

А каково сегодня снимать советский город Припять? А панораму Чернобыльской АЭС? А воссоздавать станцию внутри? Так мало этого! Еще огромное количество подводных съемок, что само по себе - труд невероятный.

Козловский поставил перед собой сложные задачи и, в общем, с ними справился. Придираться всегда найдется к чему, но меня - человека, который был на Чернобыльской АЭС осенью 1986 года, - ничего не раздражало.

Козловский не создавал фильм о Чернобыле как картину, изобличающую советскую власть. Он снимал не ретрополитический фильм. Его картина - мелодрама. История любви на фоне апокалипсиса. Неведомые мне сценаристы Алексей Казаков и Елена Иванова написали, на мой вкус, сценарий очень хороший.

Конечно, там есть вещи, которые меня резанули. Я не слышал, чтобы ликвидаторов отправляли на лечение в Швейцарию. Да и вообще сам подход, когда большой партийный начальник уговаривает людей совершить жизненно опасное дело: мол, если вы сделаете то-то и то-то, мы вам дадим за это то и то, очень современный. Советская власть так не разговаривала. Она приказывала: вы должный пойти туда и сделать то. Не обсуждается. Советская власть, особенно в ситуациях критических, не предоставляла людям выбора. Чем и держалась десятилетия.

Однако фильм - художественный: отчего бы нам не предоставить авторам право на фантазию? В сценарии "Чернобыля" есть главное: живая история и живые характеры. Данила Козловский, Оксана Акиньшина и маленький, но невероятно талантливый актер Петр Терещенко талантливо, точно, эмоционально разыгрывают интересную жизнь странной семьи.

Я им поверил. Они стали моими близкими людьми. Я им переживал.

Пушкин писал, что художника надо судить по законам, им самим над собой признанным. Пушкин во всем, что касается литературы, не ошибался никогда. А потому не надо требовать от "Чернобыля" Козловского каких-то изобличений, поиска виновных в трагедии и так далее. Коротко говоря: пафоса от картины ждать не стоит.

Сериальный "Чернобыль", с которым столь же неминуемо, сколь и нелепо сравнивают фильм Козловского, - про другое. Сериал - замечательный, но про иное совсем.

Конечно, там есть вещи, которые меня резанули. Я не слышал, чтобы ликвидаторов отправляли на лечение в Швейцарию

Фильм Козловского, на мой вкус, очень хорошо сделан, снят, и все, кто участвуют в нем, замечательно играют. Однако при всем при этом Козловский не делает вид, как многие современные режиссеры, что он снимает априори великое кино. Мне надоели картины, которые, вроде как, метафоры, внутри их метафоры и - ни слова в простоте. Надоели фильмы, авторы которых настаивают на собственном величии.

Козловский рассказывает историю про людей. Кто захочет увидеть в фильме метафору советской жизни, которая, на словах превознося человека, на деле не обращала на него внимания, - ради бога. Кому приятно поностальгировать по годам, когда на улицах висели лозунги, воду пили из-под крана, а винегрет считался самым шикарным угощением, - ради бога.

Козловский снял кино не про черную быль, а, если можно так сказать - про белую. Не про социальные проблемы, а про живых, мятущихся людей. Такое направление мысли создателей картины мне близко.

И последнее. С Данилой Валерьевичем мы практически не знакомы - вежливо раскланиваемся при встрече. То, что я скажу дальше, не продиктовано личной дружбой.

Когда рядом с нами работает молодой и живой человек, - нам трудно признать, что он - мастер. Вот состариться, получить звания и ордена - тогда...

Данила Козловский - мастер. Он замечательный актер. И режиссер, который старается идти своим путем. Низкий поклон. Жду новых картин.