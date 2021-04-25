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Рубрика: Общество

Около 400 тысяч пенсионеров в Москве сделали прививки от коронавируса

Около 400 тысяч столичных пенсионеров сделали прививки от коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Собянин: Доступ к электронной медицинской карте для москвичей стал проще

Начиная со вторника, 27 апреля, жители города старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС и сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту номиналом 1000 баллов (рублей), либо промокод на аналогичную сумму, - написал Собянин в своем блоге.

Он отметил, что выдача карт будет организована в городских поликлиниках и на других пунктах вакцинации. Для получения промокода необходимо зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru. Пожилые москвичи, которые сделали первую прививку до 27 апреля или полностью завершили вакцинацию, также могут стать участниками программы.

Потратить эти деньги можно будет на приобретение товаров и услуг повседневного спроса в магазинах, аптеках и кафе - партнерах программы "Миллион призов". Многие из них предусмотрели дополнительные скидки и бонусы для участников программы.

Ранее говоря о темпах вакцинации мэр Москвы рассказал, что число москвичей, получивших первый компонент прививки от коронавируса, превысило миллион человек. Полностью завершили вакцинацию свыше 820 тысяч жителей города. Почти 45% сделавших прививку составляют москвичи старше 60 лет, для которых защита от вируса важнее всего.

В регионах Общество Здоровье Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцинация от коронавируса

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