Около 400 тысяч пенсионеров в Москве сделали прививки от коронавируса

Около 400 тысяч столичных пенсионеров сделали прививки от коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Начиная со вторника, 27 апреля, жители города старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС и сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту номиналом 1000 баллов (рублей), либо промокод на аналогичную сумму, - написал Собянин в своем блоге.

Он отметил, что выдача карт будет организована в городских поликлиниках и на других пунктах вакцинации. Для получения промокода необходимо зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru. Пожилые москвичи, которые сделали первую прививку до 27 апреля или полностью завершили вакцинацию, также могут стать участниками программы.

Потратить эти деньги можно будет на приобретение товаров и услуг повседневного спроса в магазинах, аптеках и кафе - партнерах программы "Миллион призов". Многие из них предусмотрели дополнительные скидки и бонусы для участников программы.

Ранее говоря о темпах вакцинации мэр Москвы рассказал, что число москвичей, получивших первый компонент прививки от коронавируса, превысило миллион человек. Полностью завершили вакцинацию свыше 820 тысяч жителей города. Почти 45% сделавших прививку составляют москвичи старше 60 лет, для которых защита от вируса важнее всего.