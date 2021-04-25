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25.04.2021 19:40
Рубрика: Происшествия

В Забайкалье сторож частично признался в убийстве главы ФСИН по краю

Текст: Наталья Граф

СК рассказал о ходе расследования уголовного дела по факту убийства начальника управления ФСИН по Забайкальскому краю и его товарища.

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- По подозрению в совершении преступления задержан 62-летний мужчина. Сегодня следователи допросили задержанного, он частично признался в совершенном преступлении, - сообщили в СУ СК РФ по региону.

На месте происшествия было изъято предполагаемое орудие преступления - охотничье ружье. Также допрошены свидетели и очевидцы случившегося. Завтра следователи намерены ходатайствовать об аресте задержанного.

Напомним, 24 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о двойном убийстве в Карымском районе Забайкалья. Одним из убитых оказался глава ФСИН по краю Евгений Шихов. По предварительным данным, он вместе с местным предпринимателем приехал на заимку в 50 километрах от села Урульга на охоту. В ходе конфликта пенсионер, неофициально работающий в охотничьем хозяйстве сторожем, выстрелил в мужчин из ружья. Чиновник скончался на месте происшествия, его товарищ - по дороге в больницу. Известно, что подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

С учетом большого резонанса расследование уголовного дела об убийстве двух человек поручено следователям отдела по расследованию особо важных дел.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

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