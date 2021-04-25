Майские каникулы спровоцировали рост цен на турпутевки в Сибири

В регионах Сибири продолжительные майские каникулы спровоцировали рост цен на путевки в загородные базы отдыха, пансионаты и санатории.

По словам менеджеров туристических компаний, это связано с большим наплывом желающих уехать на праздники из города и сменить обстановку. "В прошлые годы 4, 5, 6 и 7 мая были нерабочими днями, поэтому отдых в это время рассчитывался по категории "будни" и был дешевле, - объяснили "РГ" в омской базе отдыха "Сказка". - После того, как эти дни были объявлены выходными, цены на проживание в номерах тоже стали рассчитываться по категории "выходные".

В среднем десятидневная путевка на двоих в обычный номер на базе отдыха с трехразовым питанием, но без лечения в Новосибирске, Омске, Томске и Кемерове сейчас стоит в районе 40-45 тысяч рублей. Дороже всего выйдет отдых в Алтайском крае, куда так любят ездить жители соседних регионов. К примеру, бронь домика в алтайском поселке Манжерок на сутки обойдется в 5 тысяч рублей, в Аскате - в 7 тысяч рублей. При этом свободных мест осталось очень немного.

Весенний отпуск за пределами округа большинству сибиряков оказался не по карману. По данным букинговых агентств, в Геленджике стоимость посуточной аренды номеров увеличилась на 60 процентов, в Анапе - на 27, в Туапсе на 21 процент. Взвинтили цены и авиакомпании. Так, билеты из Омска в Сочи и обратно на семью из двух человек дешевле 40 тысяч рублей уже не найти.

Поэтому многие жители Сибири возлагают надежды на собственные дачи и краткосрочные поездки за город. Однако в этом году на майские праздники отдыхающие из нескольких регионов останутся без шашлыков и традиционных пикников на природе. На территории Республики Алтай, в Кузбассе и Омской области в конце апреля ввели особый противопожарный режим.

Сибирякам категорически запрещено выезжать в лес, разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и листву, выжигать пожнивные остатки на землях сельскохозяйственного назначения. Жечь костры нельзя даже на дачных участках. Приостанавливается использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня. Запрет введен в целях безопасности. С наступлением тепла в Сибири начались неконтролируемые палы травы и мусора, которые привели к пожарам в частном секторе. Так, в Омске из-за подожженного камыша в один день сгорело две дачи и 14 хозяйственных построек.

Для контроля за безопасностью в пригородном массиве в Прииртышье решили запустить в небо беспилотники.

- Мобильные группы с беспилотными летательными аппаратами будут объезжать садовые товарищества с целью пресечения нарушений и профилактики пожарной безопасности, - сообщили "РГ" в ГУ МЧС России по Омской области.

Чтобы оставшиеся дома сибиряки не скучали, в городских парках и скверах будут работать аттракционы, экскурсии и развлекательные программы. На майские праздники по Оби и Иртышу начнут курсировать прогулочные теплоходы. А в Омской области с 1 мая разрешили навигацию не только для пассажирских, но и для маломерных судов.