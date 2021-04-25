В Петербурге под закрытым "мостом глупости" застрял грузовик

В Петербурге двести пятый автомобиль застрял под проездом на Софийской улице. Мост закрыт уже больше полутора месяцев, но это не помешало отчаянному водителю выехать на этот маршрут, сообщает Telegram-канал, следящий за судьбой объекта.

Грузовой автомобиль помогли вытащить проезжавшие мимо водители. Справедливости ради стоит отметить, что сам факт ремонта моста и то, что проезд закрыт для движения, не был отображен в карте государственной административно-технической инспекции. Однако у моста имеются соответствующие знаки.

Напомним, проезд под улицей Софийской прославился на всю страну из-за своих особых габаритов. Грузовые автомобили выше 2,3 метра не могут по нему проехать, застревают. Дело в том, что под мостом имеется выступающая балка, многие ее издалека не замечают.

Чего только не делали дорожные службы и местные жители. Балку красили в яркие цвета, рядом с проездом ставили дорожные знаки. Для тех, кто вовремя передумал, предусмотрели безопасный разворот. Но грузовики все равно продолжают ехать по этому маршруту. Сейчас проезд под мостом заглубляют, чтобы проехать там могли большинство автомобилей.