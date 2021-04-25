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25.04.2021 10:54
Рубрика: Происшествия

В Свердловской области при пожаре в общежитии погиб ребенок

Текст: Ольга Штейн (Свердловская область)

В Сысерти Свердловской области пожар унес жизнь пятилетнего ребенка. По одной из версий, он играл с зажигалкой, пока родители спали.

Фото: WWW.36MCHS.GOV.RU
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Сообщение о пожаре в общежитии поступило в 2 часа ночи. На место ЧП выехали три единицы техники и десять человек личного состава. Из здания были эвакуированы 53 человека, в том числе 13 детей, сообщили в региональном МЧС. Горела комната площадью 30 квадратных метров. Спасатели справились с огнем буквально за полчаса, однако избежать жертв не удалось. Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, госпитализированы двое маленьких близнецов 2018 года рождения - у детей острое отравление угарным газом. Третьего ребенка - 2016 года рождения - медики спасти не смогли, мальчик скончался в машине скорой помощи.

- Семья, в которой произошла трагедия, хоть и полная, но состоит на учете в ПДН территориального ОВД за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию своих детей. Ранее родители неоднократно привлекались к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ. По одной из отрабатываемых сыщиками версий, пожар мог произойти из-за того, что погибший мальчик играл с зажигалкой, пока родители спали, - уточнил полковник Горелых.

Следственный отдел по городу Сысерть регионального СУ СК РФ организовал доследственную проверку, вместе с МЧС и полицией следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Среди версий также рассматривается короткое замыкание электропроводки и неосторожное обращение с огнем.

Прокуратура намерена дать правовую оценку деятельности органов системы профилактики по работе с указанной семьей.

Пожары, жертвами которых становятся дети, в последнее время происходят часто. Накануне в Сургуте при возгорании дачного дома погибли двое малышей, а за несколько дней до этого в результате пожара в частном деревянном доме скончались пять детей.

Кстати

В ГУ МЧС России по Свердловской области еще раз напомнили жителям о правилах пожарной безопасности. Территорию вокруг зданий нужно содержать в чистоте, не жечь мусор, не высыпать горящие угли и золу рядом с сооружениями. Печи, электроприборы и проводка должны быть исправны, ремонт нужно лишь специалистам. В электросчетчиках нужно установить автоматические предохранители, которые защитят от перегрузки.

- Для своевременного обнаружения возгорания рекомендуем оборудовать жилые помещения автономными пожарными извещателями. Для ликвидации пожара на начальной стадии необходимо иметь в доме огнетушитель и бочку с водой, - добавили в ведомстве.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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