США и НАТО начали вывод войск с ряда баз в Афганистане

С ряда баз в Афганистане начал вывод войск США и НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего войсками США и НАТО в Афганистане Скотта Миллера.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил о том, что Штаты начинают вывод войск из Афганистана 1 мая. Вывод должен завершиться 11 сентября. По словам помощника президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейка Салливана, американские военные после 11 сентября останутся в Афганистане только в охране посольства.

Решение начать вывод войск к 1 мая также приняли и в НАТО.