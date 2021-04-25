Володин: В Праге начали понимать, что попали в глупое положение

Ранее Земан заявил, что в отчетах контрразведки Чехии нет доказательств того, что российские спецслужбы были причастны к взрыву на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Президент Чехии достаточно объективно высказался о данной ситуации, и надо отдать ему должное, написал Володин в своем Telegram-канале.

"Судя по всему, в Праге начали понимать, что, раздув на пустом месте международный скандал, пострадали, прежде всего, сами, - отметил спикер. - Попали в заведомо глупое положение".

Чехия, по мнению Володина, просто загнала себя в угол. В итоге этого инцидента руководство страны поставило в неловкую ситуацию союзников и разрушило отношения, которые годами выстраивали дипломаты обеих стран. Теперь же ее власти "вынуждены давать задний ход", констатировал Володин.

"Чехия дважды себя выпорола, - считает спикер. - Лишила своих граждан возможности получить эффективную российскую вакцину, обнулила свое посольство в Москве".

По оценке Володина, ни одно уважающее себя государство не ведет себя подобным образом. Он считает, что Прага в попытке выслужиться проявила самостоятельность, вовлекая в европейский скандал своих союзников.

Он сравнил позицию Земана и правительства страны, которое поступило в угоду политической конъюнктуре. Президент Чехии же в непростой ситуации, "когда все прогибаются под позицию США, высказался достаточно объективно" и не побоялся сказать правду.

"Хотя она, по-видимому, никому там уже не нужна, - констатировал Володин, - колесо закрутилось: высылка дипломатов, скандал, подорванные отношения".