Земан: К взрывам в Врбетице могло привести неосторожное обращение с боеприпасами

Президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением в связи со взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. По его словам, в настоящее время рассматриваются две версии о причинах произошедшего - неосторожное обращение с боеприпасами и возможная причастность иностранных спецслужб, передает ТАСС.

При этом, по словам чешского президента, контрразведка страны не смогла предоставить никаких доказательств присутствия иностранных агентов во Врбетице. В отчетах Службы безопасности и информации Чехии отмечено, что таких доказательств или свидетельств очевидцев не существует.

"Когда обследовалось помещение второго склада непосредственно перед случившимся там взрывом, там не было обнаружено никакого взрывного устройства", - добавил также Земан.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что чешская сторона должна разобраться в событиях 2014 года во Врбетице, где произошли взрывы на складах с боеприпасами, и поделиться итогами расследования с общественностью, собственными гражданами. По ее словам, необходимо честно и правдиво рассказать гражданам Чехии, что именно произошло семь лет назад: что взорвалось, кто несет за это ответственность, кого подозревают.

Напомним, правительство Чехии пошло на обострение отношений с РФ, бездоказательно обвинив Москву в причастности к взрывам на складе в Врбетице в 2014 году. Под этим предлогом Чехия выслала 18 российских дипломатов, также исключила "Росатом" из тендера на строительство АЭС "Дукованы". В ответ российская сторона объявила "персонами нон грата" 20 сотрудников посольства Чехии в РФ.