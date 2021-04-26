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Рубрика: Культура

Искусство пикселей: как NFT-токены захватили арт-рынок

Текст: Полина Шевцова
Пока планета борется с пандемией, европейские музеи закрыты, а мировые биеннале отменены из-за коронавирусных ограничений, сфера современного искусства ушла в онлайн. При этом виртуальный мир стал для нее не вынужденным убежищем, а площадкой для развития и внедрения инноваций. Так, сейчас все внимание ценителей искусства и коллекционеров приковано к NFT-токенам, или виртуальным цифровым единицам в блокчейн-сети. Так ли значима роль NFT на рынке искусства и способны ли они изменить его раз и навсегда?
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Для начала стоит разобраться, что представляет собой криптоискусство. NFT-токены - своеобразный цифровой сертификат, который подтверждает право на владение виртуальным активом, будь то изображение, ролик или аудио. Виртуальные объекты можно было купить и до появления NFT, но прежде нигде не фиксировались данные правообладателя - теперь же они открыто хранятся на блокчейн-платформах. Даже после продажи NFT-объект остается в интернете: любой может его скачать, распечатать и, к примеру, повесить на стену, но оригиналом владеет покупатель.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Сейчас токенами торгуют примерно все: сначала блокчейн-компания Injective Protocol сжигает в прямом эфире картину Бэнкси, чтобы преобразовать созданный перформанс в цифровой объект, затем Эдвард Сноуден продает свой токен за 5,5 миллиона долларов, а певец The Weeknd и вовсе анонсирует свою новую песню в NFT-формате. Благодаря токенам легко заработать целое состояние в считанные секунды: певица Граймс получила почти 6 миллионов долларов за 20 минут, а художник Beeple - 69 миллионов всего за одну картину.

С одной стороны, бум на рынке криптоискусства - закономерное событие как с точки зрения технического прогресса, так и с позиции коронавирусных ограничений. Помимо этого, NFT-рынок упрощает жизнь художникам: для продажи своих произведений им больше не надо работать через посредников, достаточно лишь иметь аккаунт на специальном ресурсе и заплатить небольшую комиссию сервиса, это особенно выгодно новичкам. Также подобная инициатива позволяет лучше отслеживать соблюдение авторских прав и пресекать распространение пиратского материала, а стриминговые сервисы могут быстрее лицензировать фильмы и сериалы.

Тем не менее, у NFT-рынка есть свои подводные камни. Во-первых, подобное искусство уязвимо перед сбоями серверов и нападениями мошенников. К примеру, многие художники подверглись атакам, в результате которых их работам, находящимся в публичном доступе, незаконно присваивались NFT-коды. В итоге аферисты украли большое количество арт-объектов и начали активно их перепродавать. Во-вторых, хотя сами блокчейн-платформы уделяют особое внимание авторским правам, этот процесс пока не отрегулирован во многих странах на законодательном уровне. Также покупателям достаётся лишь право на распоряжение токеном, но авторство всё равно остаётся за создателем. Одним словом, в юридическом поле произошли существенные изменения, но над окончательной унификацией всех норм и правил предстоит работать и работать.

Ясно одно: криптоискусство заняло свою нишу на арт-рынке, а каким окажется его соотношение к оффлайн-продажам - покажет время. Однако, в разговоре об NFT-токенах интереснее другое. Сам ажиотаж вокруг виртуальных объектов искусства отражает важную особенность - люди готовы платить не за содержание, а за сертификат подлинности, что характерно для всего арт-рынка. Показателен пример картины Питера Пауля Рубенса "Портрет дамы", которая почти 140 лет считалась работой его ученика: после обнаружения истинного авторства цена картины взлетела примерно в 40 раз. Сейчас личность создателя и покупателя превалируют над произведением искусства, а само оно оказывается вторично и, подобно криптоискусству, может тиражироваться и воспроизводиться десятки миллионов раз - с согласия правообладателя.

Помимо этого, бум на NFT-рынке свидетельствует о назревшей проблеме регулирования авторских прав в интернете, где на фоне стремительно возросшего количества пользователей и контента необходимы единые и рабочие механизмы для борьбы с пиратским контентом. Популярность стриминговых сервисов для просмотра кино и прослушивания музыки - еще один этап на пути лицензирования интернет-материалов и поиска компромисса с интересами пользователей, привыкшими к использованию торрентов. При этом пока нет опасений, что мировая паутина превращается в особо контролируемое место с антиутопичными правилами и порядками - вероятно, интернет останется свободным, но с определенными оговорками.

Но это разговор о будущем, а пока уже в текущем году рыночная капитализация NFT может увеличиться в 3-4 раза по сравнению с 2020 годом. И это еще один аргумент, чтобы обратить внимание на новую арт-сферу. Ведь в 2021 году виртуальный мир порой становится куда реальнее офлайна - особенно в пору социальной дистанции и масочного режима.

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