Постановление правительства Красноярского края от 20 апреля 2021 года № 218-п "О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 01.04.2020 № 188-п "Об утверждении Порядка установления и соблюдения предписаний и ограничений гражданами режима самоизоляции в период распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 103 Устава Красноярского края, указом Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края", указом Губернатора Красноярского края от 31.03.2020 № 73-уг "Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края" постановляю:

1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 01.04.2020 № 188-п "Об утверждении Порядка установления и соблюдения предписаний и ограничений гражданами режима самоизоляции в период распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Красноярского края" следующие изменения:

в преамбуле:

слова "распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р" исключить;

слово "указом" заменить словами "указом Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края", указом";

в Порядке установления и соблюдения предписаний и ограничений гражданами режима самоизоляции в период распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Красноярского края:

пункты 2.4, 2.4.2 признать утратившими силу;

в пункте 2.4.1:

слово "Возобновить" заменить словами "Возобновить до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки".

2. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края Ю.А.Лапшин







