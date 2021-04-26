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26.04.2021 07:07
Рубрика: В мире

Миссия КНР по изучению Луны "Чанъэ-6" запланирована на 2024 год

Центр лунных исследований и космических программ Китая планирует осуществить следующую миссию по изучению Луны "Чанъэ-6" ориентировочно в 2024 году. Об этом в понедельник сообщила газета "Бэйцзин жибао", ссылаясь на главного конструктора Ху Хао.

Фото: Сергей Кудь-Сверчков/roscosmos.ru
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По его словам, параллельно ведется работа над последующими проектами - "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8". Ху Хао отметил, что Китай собирается продвигать лунные исследования сразу по нескольким направлениям, пишет ТАСС. Также прорабатываются вопросы по созданию на Луне международной базы, меморандум о строительстве которой подписали в марте Китайское национальное космическое управление и "Роскосмос".

Госсовет КНР утвердил национальный проект по исследованию Луны в 2004 году. Спустя три года состоялся запуск космического аппарата "Чанъэ-1", который сфотографировал орбиту естественного спутника Земли. В последующие годы в космос были отправлены еще три лунных зонда. В прошлом году ракета-носитель "Чанчжэн-5" отправила на Луну аппарат "Чанъэ-5", который доставил на Землю лунную горную породу.

В мире Восточная Азия Китай Освоение Луны

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